ಬಹು ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಹೊರಬಿತ್ತು ಸಮಂತಾ-ನಾಗಚೈತನ್ಯ ವಿಚ್ಛೇದನ ರಹಸ್ಯ! ಆ ಒಂದೇ ಕಾರಣದಿಂದ ಡಿವೋರ್ಸ್‌..

Actress Samantha about divorce: ನಾಗ ಚೈತನ್ಯ ಅವರಿಂದ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆದ ನಂತರ ಒಂಟಿಯಾಗಿರುವ ಸಮಂತಾ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತಮ್ಮ ಕೆಲವು ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿವರಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದರು.  

Written by - Savita M B | Last Updated : Oct 24, 2025, 11:12 AM IST
  • ನಾಗಚೈತನ್ಯ ಅವರಿಂದ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆದ ನಂತರ ಒಂಟಿಯಾಗಿರುವ ಸಮಂತಾ
  • ಸಮಂತಾ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ

ಬಹು ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಹೊರಬಿತ್ತು ಸಮಂತಾ-ನಾಗಚೈತನ್ಯ ವಿಚ್ಛೇದನ ರಹಸ್ಯ! ಆ ಒಂದೇ ಕಾರಣದಿಂದ ಡಿವೋರ್ಸ್‌..

Samantha Ruth prabhu: ನಾಗಚೈತನ್ಯ ಅವರಿಂದ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆದ ನಂತರ ಒಂಟಿಯಾಗಿರುವ ಸಮಂತಾ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಲಿವುಡ್ ನಿರ್ದೇಶಕ ರಾಜ್ ನಿಧಿಮೋರು ಅವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಮಾತು ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿದೆ. ಇಬ್ಬರೂ ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ಡೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಬಿ-ಟೌನ್‌ನಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭಗಳ ನಡುವೆ, ವಿಚ್ಛೇದನದ ಬಗ್ಗೆ ಸಮಂತಾ ಅವರ ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳು ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ.

ಅಕ್ಕಿನೇನಿ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸೊಸೆಯಾದ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಸಮಂತಾ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮುರಿದುಬಿದ್ದರು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ವಿಷಯವು ದೊಡ್ಡ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿತ್ತು, ಆದರೆ ವಿಚ್ಛೇದನಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಲಿಲ್ಲ. ಅದಾದ ನಂತರ, ಸಮಂತಾ ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮಯೋಸಿಟಿಸ್ ಎಂಬ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದ ಸಮಂತಾ ಈಗ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ತಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ವೃತ್ತಿಜೀವನದತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸಿರುವ ಸ್ಯಾಮ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತಮ್ಮ ವಿಚ್ಛೇದನದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿಯೂ ಅನೇಕ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿರುವುದಾಗಿ ಸಮಂತಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ವಿಚ್ಛೇದನದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದರು ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ದುಃಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ನಕ್ಕರು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-ದೀಪಾವಳಿಯಂದೇ ಕಳಚಿತು ಚಿತ್ರರಂಗದ ಮತ್ತೊಂದು ಕೊಂಡಿ.. ಹೃದಯಾಘಾತದಿಂದ ಜನಪ್ರಿಯ ನಟ ನಿಧನ!

ʼನನ್ನ ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ನಿರ್ಧಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸುವುದು ಕೂಡ ನೋವಿನ ಸಂಗತಿ. ಆದರೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾರ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುಸಲಾಗಲಿಲ್ಲ.. ನನ್ನದೇ ಆದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿ ಹೊರಡುವುದೇ ಪರಿಹಾರ ಎಂದು ಅರಿತುಕೊಂಡೆ. ಕೆಲವರು ಇನ್ನೂ ನನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಸುಳ್ಳು ಪ್ರಚಾರವನ್ನು ಹರಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ನಾನು ದುಃಖಿತಳಾಗಿಲ್ಲʼ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-ದೀಪಾವಳಿಯಂದೇ ಕಳಚಿತು ಚಿತ್ರರಂಗದ ಮತ್ತೊಂದು ಕೊಂಡಿ.. ಹೃದಯಾಘಾತದಿಂದ ಜನಪ್ರಿಯ ನಟ ನಿಧನ!

ಸಮಂತಾ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಸವಾಲಿನ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಸಿನಿಮಾಗಳ ಆಯ್ಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯೋಚಿಸುತ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಆತುರಪಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಯಾಮ್ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ತಮ್ಮ 15 ವರ್ಷಗಳ ನಟನಾ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದಿಟ್ಟ ಸಮಂತಾ, ನಿರ್ಮಾಪಕಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು "ತ್ರಲಾಲಾ ಮೂವಿಂಗ್ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್" ಎಂಬ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬ್ಯಾನರ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಶುಭಂ ಎಂಬ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಸಹ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಪ್ರಸ್ತುತ ಬಾಲಿವುಡ್‌ನಲ್ಲಿ 'ರಕ್ತ ಬ್ರಹ್ಮಂದ್' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಮಧ್ಯೆ, ಸಮಂತಾ ಎರಡನೇ ಮದುವೆಗೆ ಸಿದ್ಧರಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದು, ಅವರ ಈ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತಿವೆ. ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಂತಾ ರಾಜ್ ನಿಧಿಮೋರು ಅವರನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಮಾತು ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿದೆ. 

