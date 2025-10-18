English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ಚಿತ್ರರಂಗವೇ ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳುವ ಸುದ್ದಿ.. ಜನಪ್ರಿಯ ನಟಿ ಸಮಂತಾ ನಿಧನ! ಶೋಕದಲ್ಲಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು..

Actress samantha passed away: ಮನರಂಜನಾ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಶೋಕ ಮನೆಮಾಡಿದೆ.. ಜನಪ್ರಿಯ ನಟಿ ಸಮಂತಾ ಎಗ್ಗರ್ ನಿಧನರಾಗಿದ್ದಾರೆ

Written by - Savita M B | Last Updated : Oct 18, 2025, 12:23 PM IST
  • ಜನಪ್ರಿಯ ನಟಿ ಸಮಂತಾ ಎಗ್ಗರ್ ನಿಧನರಾಗಿದ್ದಾರೆ
  • ಇವರ ಸಾವು ಮನರಂಜನಾ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ದುಃಖದ ಛಾಯೆ ಮೂಡಿಸಿದೆ

Samantha Eggar: ಜನಪ್ರಿಯ ನಟಿ ಸಮಂತಾ ಎಗ್ಗರ್ ನಿಧನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಸಾವು ಮನರಂಜನಾ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ದುಃಖದ ಛಾಯೆ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಅವರ ಸಾವಿನ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಅವರ ಪುತ್ರಿ, ನಟಿ ಜೆನ್ನಾ ಸ್ಟರ್ನ್ ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 

1939 ರಲ್ಲಿ ಲಂಡನ್‌ನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಸಮಂತಾ ಎಗ್ಗರ್, ತಮ್ಮ ಯುಗದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಪ್ರತಿಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದರು. 1965 ರಲ್ಲಿ ವಿಲಿಯಂ ವೈಲರ್ ಅವರ ಮಾನಸಿಕ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಚಿತ್ರ ದಿ ಕಲೆಕ್ಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಟೆರೆನ್ಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಜೊತೆಗೆ ನಟಿಸಿದಾಗ ಅವರ ಅದ್ಭುತ ಪಾತ್ರವು ಎಲ್ಲರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲೂ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿತು. ಮಿರಾಂಡಾ ಗ್ರೇ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರ ಆಕರ್ಷಕ ಅಭಿನಯವು ಅವರಿಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಟಿಗಾಗಿ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನಾಮನಿರ್ದೇಶನವನ್ನು ಗಳಿಸಿತು.. ಜೊತೆಗೆ ಗೋಲ್ಡನ್ ಗ್ಲೋಬ್ ಮತ್ತು ಕೇನ್ಸ್ ಚಲನಚಿತ್ರೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಟಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗಳಿಸಿತು.. ಈ ಸಾಧನೆಗಳು ಅವರನ್ನು ಜಾಗತಿಕ ಮನ್ನಣೆಯನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟವು.. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-ಮದುವೆಗೂ ಮುನ್ನವೇ ಗರ್ಭಿಣಿ.. ಸಲಿಂಗಕಾಮಿಯನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗುವಂತೆ ಹತ್ತಿರದವರಿಂದಲೇ ಸಲಹೆ! ಬೇಸತ್ತ ಈಕೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನು ಗೊತ್ತೇ?

ದಿ ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಚಿತ್ರದ ಗೆಲುವಿನ ನಂತರ ಎಗ್ಗರ್ ರೆಕ್ಸ್ ಹ್ಯಾರಿಸನ್ ಜೊತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಡೊಲಿಟಲ್ (1967) ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದರು.. ಬಳಿಕ ಡೇವಿಡ್ ಕ್ರೋನೆನ್‌ಬರ್ಗ್ ಜೊತೆ ಅವರ ಆರಂಭಿಕ ಭಯಾನಕ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ದಿ ಬ್ರೂಡ್ (1979) ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು. ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನವು ಐದು ದಶಕಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ನಡೆಯಿತು, ಇದರಲ್ಲಿ 100 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಚಲನಚಿತ್ರ ಮತ್ತು ದೂರದರ್ಶನ ಯೋಜನೆಗಳು ಸೇರಿವೆ, ಅನ್ನಾ ಅಂಡ್ ದಿ ಕಿಂಗ್ , ದಿ ಸೇಂಟ್ , ದಿ ಲವ್ ಬೋಟ್ ಮತ್ತು ಆಲ್ ಮೈ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್‌ನಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದರು. ಅವರ ಕೊನೆಯ ಚಲನಚಿತ್ರ ಪ್ರದರ್ಶನವು 2012 ರಲ್ಲಿ ಮೆಟಾಲೊಕ್ಯಾಲಿಪ್ಸ್ ಎಂಬ ಅನಿಮೇಟೆಡ್ ಸರಣಿಗೆ ಧ್ವನಿ ನೀಡಿತು.. ಇದು ಮನರಂಜನಾ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಪ್ರಯಾಣದ ಅಂತ್ಯವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.

ವಿಶಿಷ್ಟ ಆಕರ್ಷಣೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಗಮನಾರ್ಹ ಪ್ರದರ್ಶಕಿ, ಸಮಂತಾ ಎಗ್ಗರ್ ಅವರ ಪರಂಪರೆಯು ಅವರ ಮರೆಯಲಾಗದ ಪಾತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ಅವರು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದ ವಾತ್ಸಲ್ಯದ ಮೂಲಕ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-ಮದುವೆಗೂ ಮುನ್ನವೇ ಗರ್ಭಿಣಿ.. ಸಲಿಂಗಕಾಮಿಯನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗುವಂತೆ ಹತ್ತಿರದವರಿಂದಲೇ ಸಲಹೆ! ಬೇಸತ್ತ ಈಕೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನು ಗೊತ್ತೇ?

About the Author

Savita M B

ಸವಿತಾ ಎಂ.ಬಿ ಅವರು ZEE ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಡಿಜಿಟಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಎಂಟರ್‌ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಹೆಲ್ತ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 2023ರಿಂದ ಇವರು ವಾಹಿನಿಗಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

