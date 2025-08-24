English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಬಿಗ್‌ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್‌ ಕೊಟ್ಟ ಸಮಂತಾ! ಊಹಿಸಿಯೂ ಇರದ ನಿರ್ಧಾರ ಕೇಳಿ ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌ ಶಾಕ್‌

Samantha: ನಟಿ ಸಮಂತಾ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಗುಡ್‌ ನ್ಯೂಸ್‌ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.  

Written by - Deepa A Reddy | Last Updated : Aug 24, 2025, 08:13 PM IST
  • "ನಂಬರ್ ವನ್ ಹೀರೋಯಿನ್" ಸ್ಥಾನವನ್ನೂ ಯಾರಿಗೂ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಸಮಂತಾ.
  • ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
  • ಚಂದದ ಪ್ರೇಮಕಥಾ ಸಿನಿಮಾದ ಕಥಾಸಾರಾಂಶವನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ, ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಕೂಡ ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಬಿಗ್‌ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್‌ ಕೊಟ್ಟ ಸಮಂತಾ! ಊಹಿಸಿಯೂ ಇರದ ನಿರ್ಧಾರ ಕೇಳಿ ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌ ಶಾಕ್‌

Samantha: ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಕೂಡ ಮಾಡದಿದ್ದರೂ, "ನಂಬರ್ ವನ್ ಹೀರೋಯಿನ್" ಸ್ಥಾನವನ್ನೂ ಯಾರಿಗೂ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಸಮಂತಾ. ಮಯೋಸೈಟಿಸ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡ ನಂತರವೂ ವೆಬ್‌ಸಿರೀಸ್‌ಗಳ ಮೂಲಕ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ರಂಜಿಸುತ್ತಲೇ ಇದ್ದರು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ "ರಕ್ತ್ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ್" ಸಿರೀಸ್‌ನಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು “ಮಾ ಇಂಟಿ ಬಂಗಾರಂ” ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯದರ್ಶಿ ನಾಯಕನಾಗಿರುವ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಪಕಿಯಾಗಿ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಆ ಸಿನಿಮಾದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಇನ್ನೂ ಹೊರಬರಲಿಲ್ಲ. ಇದೀಗ ಸಮಂತ ಮತ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಪಕಿಯಾಗಿ “ಶುಭಂ” ಎಂಬ ಕಾಮಿಡಿ-ಹಾರರ್ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ ಮಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? ಥೇಟ್‌ ಅಮ್ಮನ ಕಾರ್ಬನ್‌ ಕಾಪಿ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌

ಇಷ್ಟರಲ್ಲೇ ನಟಿಯಾಗಿ, ನಿರ್ಮಾಪಕಿಯಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಸಮಂತ ಈಗ ನಿರ್ದೇಶಕಿಯಾಗಲು ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಚಂದದ ಪ್ರೇಮಕಥಾ ಸಿನಿಮಾದ ಕಥಾಸಾರಾಂಶವನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ, ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಕೂಡ ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ತಮ್ಮದೇ ಬ್ಯಾನರ್ “Trulala” ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಿ ನಿರ್ದೇಶಿಸುವ ಆಲೋಚನೆ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಹೊಸಬರ ಜೊತೆಗೆ ಹಿರಿಯ ಕಲಾವಿದರನ್ನೂ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಬೇಕೆಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದು, ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಲಾವಿದರ ಆಯ್ಕೆಗಾಗಿ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಅಭಿನಯ, ನಿರ್ಮಾಣ, ನಿರ್ದೇಶನ—ಈ ಮೂರು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲೂ ಯಶಸ್ಸು ಸಾಧಿಸಬೇಕೆಂದು ಸಮಂತ ಬಲವಾದ ವಿಶ್ವಾಸ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ʻನಿನ್ನ ದೇಹದ ಆ ಭಾಗ ನೋಡುವುದೇ ಆನಂದ..ʼ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನೊಂದಿಗಿನ ಆ ಕರಾಳ ದಿನವನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟಿ!

'ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮ್ಯಾನ್ 2', 'ಸಿಟಾಡೆಲ್', 'ಹನಿ ಬನ್ನಿ' ವೆಬ್‌ಸಿರೀಸ್‌ಗಳ ಮೂಲಕ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿಯೂ ಹೆಸರು ಮಾಡಿರುವ ಸಮಂತ, ಈಗ ನಿರ್ದೇಶಕಿಯಾಗಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಮುಂದೆ ಬರುವುದಕ್ಕೆ ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ ಸಮಂತ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ.

 

Deepa A Reddy

ದೀಪಾ ಎ. ಅವರು 2025ರಿಂದ Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಬಿಸಿನೆಸ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಬರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಅವರು ಟ್ರೈನಿ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

