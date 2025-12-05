ʼಹೊಟ್ಟೆ ಹಸಿವು ತಡೆಯಬಲ್ಲೆ.. ಆದ್ರೆ ಅದಿಲ್ಲದೇ ಇರಲಾರೆʼ.. ಮದುವೆ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಸಮಂತಾ ಬೋಲ್ಡ್‌ ಹೇಳಿಕೆ ವೈರಲ್!

Samantha Ruth Prabhu: ನಾಗಚೈತನ್ಯ ಅವರಿಂದ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆದ ನಂತರ ಸಮಂತಾ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಎರಡನೇ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಎಲ್ಲೆಡೆ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ. ಸ್ಯಾಮ್ ನಿರ್ದೇಶಕ ರಾಜ್ ನಿಧಿಮೋರು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳುಗಳ ಕಾಲ ಡೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ 1 ರಂದು ವಿವಾಹವಾದರು. ಇಬ್ಬರೂ ಪ್ರಸ್ತುತ ತಮ್ಮ ಹನಿಮೂನ್ ಆನಂದಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ ಪ್ರಣಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸಮಂತಾ ಈ ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿರುವ ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳು ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸುತ್ತಿವೆ.
ಹೌದು ಕೆಲವರು ಹಿಂದಿನ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಸಮಂತಾ ಅವರ ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ವೈರಲ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆಹಾರ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕ ಸಂಪರ್ಕದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೇನು ಎಂದು ನಿರೂಪಕಿಯೊಬ್ಬರು ಸಮಂತಾ ಅವರನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ, ಅವರು ಧೈರ್ಯದಿಂದ.. ʼನಾನು ಆಹಾರವಿಲ್ಲದೆ ಬದುಕಬಲ್ಲೆ, ಆದರೆ ನಾನು ದೈಹಿಕ ಸಂಪರ್ಕವಿಲ್ಲದೇ ಬದುಕಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ..ʼ ಎಂದಿದ್ದರು.. ಅವರ ಈ ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳು ಸದ್ಯ ವೈರಲ್ ಆಗಿವೆ..
ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ, ಒಬ್ಬ ತಾರೆಯರ ಮದುವೆ ನಡೆದಾಗ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಚರ್ಚೆಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತವೆ. ವಿವಾಹ ಸಂಭ್ರಮದ ಸದ್ದುಗಳನ್ನು ಬದಿಗಿಟ್ಟು, ನೆಟಿಜನ್ಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳ ಹಿಂದಿನ ಬಗ್ಗೆ ಕುತೂಹಲದಿಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಸಮಂತಾ ರುತ್ ಪ್ರಭು ಮತ್ತು ರಾಜ್ ನಿಧಿಮೋರು ವಿವಾಹವಾವು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಇದೇ ರೀತಿಯ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಪುನರಾವರ್ತಿಸುತ್ತದೆ. ಅವರ ಡೇಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಮದುವೆ ಹಾಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಆಗಿದೆ ಎಂದರೇ ಅತಿಶಯೋಕ್ತಿಯಲ್ಲ..
ಡಿಸೆಂಬರ್ 1 ರಂದು ಕೊಯಮತ್ತೂರಿನ ಇಶಾ ಫೌಂಡೇಶನ್ನಲ್ಲಿ ಸಮಂತಾ ಮತ್ತು ರಾಜ್ ನಿಧಿಮೋರು ಅತ್ಯಂತ ಸರಳ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿವಾಹವಾದರು. ವಿವಾಹ ಸಮಾರಂಭವು ಯಾವುದೇ ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರಚಾರವಿಲ್ಲದೆ, ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು ಮತ್ತು ಆಪ್ತ ಸ್ನೇಹಿತರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ, ಕೇವಲ 30 ಅತಿಥಿಗಳೊಂದಿಗೆ ನಡೆಯಿತು. ಈ ವಿವಾಹದ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಸಮಂತಾ ಅವರ ಫೋಟೋಗಳಲ್ಲಿ, ಅವರು ಧರಿಸಿದ್ದ ಉಂಗುರವು ಹೈಲೈಟ್ ಆಗಿದೆ. ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಂಪು ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಂತಾ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದರು.
ಇನ್ನು ರಾಜ್ ನಿಧಿಮೋರು ಈ ಹಿಂದೆ 2015 ರಲ್ಲಿ ಬರಹಗಾರ್ತಿ ಮತ್ತು ವೈದ್ಯೆ ಶ್ಯಾಮಲಿ ದೇ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾದರು, ಆದರೆ ಅವರು 2022 ರಲ್ಲಿ ಬೇರ್ಪಟ್ಟರು ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಸಮಂತಾ ಈ ಹಿಂದೆ ನಾಗ ಚೈತನ್ಯ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾಗಿದ್ದರು.. ಸಮಂತಾ ಮತ್ತು ರಾಜ್ 'ದಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮ್ಯಾನ್ 2' ಮತ್ತು 'ಸಿಟಾಡೆಲ್: ಹನಿ ಬನ್ನಿ' ನಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 2025 ರ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಅವರ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ಹೊರಗಿನ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ತಿಳಿಯಿತು.
ಸಮಂತಾ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ 'ಸಿಟಾಡೆಲ್: ಹನಿ ಬನ್ನಿ' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಸುದ್ದಿ ಮಾಡಿದ್ದ ಸಮಂತಾ ಅವರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಕ್ರೇಜಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳಿವೆ. ಅವರು ಸ್ವತಃ ನಿರ್ಮಿಸಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿರುವ ತೆಲುಗು ಆಕ್ಷನ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ 'ಮಾ ಇಂತಿ ಬಂಗಾರಂ' ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಸ್ಯಾಮ್ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ 'ರಕ್ತ ಬ್ರಹ್ಮಂದ್' ಎಂಬ ಬೃಹತ್ ವೆಬ್ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ನಟಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿದ್ದಾರೆ.