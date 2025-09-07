English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಇದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಸಿ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಸಮಂತಾ! ನಟಿಯ ಅಪ್ಡೇಟ್‌ ನೋಡಿ ಶಾಕ್‌ ಆದ ಫ್ಯಾನ್‌

Samantha: ನಟಿ ಸಮಂತಾ ತಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್‌ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಸಿ ಕುರಿತು ಪೋಸ್ಟ್‌ ಒಂದನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.  

Written by - Deepa A Reddy | Last Updated : Sep 7, 2025, 07:09 PM IST
  • ಟಾಲಿವುಡ್ ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋಯಿನ್ ಸಮಂತಾ ಕೆಲವೇ ಚಿತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಹೆಸರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
  • ಚಿತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋಯಿನ್ ಆದರು.
  • ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಿರುವಾಗಲೇ ಅವರು ಅಕ್ಕಿನೇನಿ ನಾಗ ಚೈತನ್ಯ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾದರು.

Trending Photos

ಈ ದಿನಾಂಕದಂದು ಮದುವೆಯಾದ್ರೆ ಜಗಳ, ಡಿವೋರ್ಸ್‌ ಗ್ಯಾರಂಟಿ..! ವಿವಾಹಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ದಿನ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತೆ..?
camera icon10
numerology
ಈ ದಿನಾಂಕದಂದು ಮದುವೆಯಾದ್ರೆ ಜಗಳ, ಡಿವೋರ್ಸ್‌ ಗ್ಯಾರಂಟಿ..! ವಿವಾಹಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ದಿನ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತೆ..?
ಪುನರ್ವಸು ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಗುರು ಗೋಚರ: ಈ ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಗೋಲ್ಡನ್‌ ಟೈಂ ಶುರು; ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್‌ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಯಶಸ್ಸಿನ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯುತ್ತದೆ!
camera icon8
Guru Gochar
ಪುನರ್ವಸು ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಗುರು ಗೋಚರ: ಈ ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಗೋಲ್ಡನ್‌ ಟೈಂ ಶುರು; ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್‌ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಯಶಸ್ಸಿನ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯುತ್ತದೆ!
ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಕೆನ್ನೆಗೆ ಹೊಡೆದ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟಿ : ಮೌನಕ್ಕೆ ಜಾರಿದ ಶೂಟಿಂಗ್‌ ಸೆಟ್‌, ಆಗಿದ್ದೇನು..?
camera icon5
Shah Rukh Khan
ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಕೆನ್ನೆಗೆ ಹೊಡೆದ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟಿ : ಮೌನಕ್ಕೆ ಜಾರಿದ ಶೂಟಿಂಗ್‌ ಸೆಟ್‌, ಆಗಿದ್ದೇನು..?
ಈತನೇ ನಟಿ ಸಮಂತಾ ಫರ್ಸ್ಟ್‌ ಲವ್‌! ಸ್ಯಾಮ್‌ ಅನ್ನೇ ಹಿಂದೆ ಬರುವಂತೆ ಮಾಡಿದ ಈತ ಯಾವ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟನೂ ಅಲ್ಲ..
camera icon11
Samantha Ruth Prabhu
ಈತನೇ ನಟಿ ಸಮಂತಾ ಫರ್ಸ್ಟ್‌ ಲವ್‌! ಸ್ಯಾಮ್‌ ಅನ್ನೇ ಹಿಂದೆ ಬರುವಂತೆ ಮಾಡಿದ ಈತ ಯಾವ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟನೂ ಅಲ್ಲ..
ಇದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಸಿ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಸಮಂತಾ! ನಟಿಯ ಅಪ್ಡೇಟ್‌ ನೋಡಿ ಶಾಕ್‌ ಆದ ಫ್ಯಾನ್‌

Samantha: ಟಾಲಿವುಡ್ ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋಯಿನ್ ಸಮಂತಾ ಕೆಲವೇ ಚಿತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಹೆಸರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 2010 ರಲ್ಲಿ, ಸ್ಯಾಮ್ ಯೆಮಾಯ ಚೇಸಾವೆ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಮೋಡಿ ಮಾಡಿದರು. ಅದರ ನಂತರ ಬೃಂದಾವನಂ, ದೂಕುಡು (2011), ಈಗ (2012), ಎಟೋ ವೆಲೆಪಿಯೋ ಮನಸು (2012), ಸೀತಮ್ಮ ವಕಿತ್ಲೋ ಸಿರಿಮಲ್ಲೆ ಚೆಟ್ಟು (2013), ಮತ್ತು ಅತ್ತಾರಿಂಟಿಕಿ ದಾರೇದಿ (2013) ಚಿತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋಯಿನ್ ಆದರು.

Add Zee News as a Preferred Source

ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಿರುವಾಗಲೇ ಅವರು ಅಕ್ಕಿನೇನಿ ನಾಗ ಚೈತನ್ಯ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾದರು. ಸಮಂತಾ ಮತ್ತು ನಾಗ ಚೈತನ್ಯ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 6 ಮತ್ತು 7, 2017 ರಂದು ಗೋವಾದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳ ಪ್ರಕಾರ ವಿವಾಹವಾದರು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2, 2021 ರಂದು, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ ಅವರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಬೇರ್ಪಡುವಿಕೆಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದರು. ನಾಗ ಚೈತನ್ಯ ಇದನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಟ್ವಿಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಘೋಷಿಸಿದರು. ಸಮಂತಾ ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್‌ನಲ್ಲಿ ನಾಗ ಚೈತನ್ಯ ಅವರಿಂದ ಬೇರ್ಪಡುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಕಪ್ಪು ಮೈಬಣ್ಣ, ಜನರಿಂದ ಅಪಹಾಸ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದ ಈ ನಟಿ ಇದೀಗ 650 ಕೋಟಿಯ ಒಡತಿ..! ಪ್ಯಾನ್‌ ವರ್ಲ್ಡ್‌ ಸ್ಟಾರ್‌ ಹೀರೋಯಿನ್‌

ಅದಾದ ನಂತರ ಸಮಂತಾ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದರು. ಯಶೋದ, ಶಾಕುಂತಲಂ, ಖುಷಿ ಮುಂತಾದ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದರು. ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕನಿಷ್ಠ ಎರಡು ಅಥವಾ ಮೂರು ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಸಮಂತಾ, ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ತೆಲುಗು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯತ್ತ ನೋಡಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲೂ ನಟಿಸಿಲ್ಲ. ಈ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ, ಅವರು ಶುಭಂ ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರದೊಂದಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಪಕಿಯಾದರು. ಬಾಲಿವುಡ್ ನಿರ್ದೇಶಕ ರಾಜ್ ನಿಧಿಮೋರು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸ್ಯಾಮ್ ದುಬೈ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಸಮಂತಾ ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ತಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಬ್ಬರೂ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಮದುವೆಯಾಗುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ಕೂಡ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ.

ಆದರೆ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಮಂತಾ ಗರ್ಭಧಾರಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಲು ತಮ್ಮ ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್‌ನಲ್ಲಿ ವೀಡಿಯೊ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿತ್ತು. ಕ್ರಿಯೇಟೈನ್ ಎಂಬ ಪೌಡರ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಮಹಿಳೆಯರು ಬಲಶಾಲಿಗಳಾಗುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಈ ಪೌಡರ್ ಅನ್ನು ಗರ್ಭಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಋತುಬಂಧದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತ್ವರಿತ ಶಕ್ತಿ ವರ್ಧಕವಾಗಿ ಬಳಸಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳುವ ಪೋಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಅವರು ತಮ್ಮ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಕಲ್ಲು ಹೃದಯವರನ್ನೂ ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ರಾಜ್‌ ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿಯ ಬಾಲ್ಯದ ಆಸೆ!

ಈ ಪೌಡರ್ ಗರ್ಭಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಬಲಶಾಲಿ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯವಂತರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪೋಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಸಮಂತಾ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆದ ನಂತರ, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

About the Author

Deepa A Reddy

2025ರಿಂದ ದೀಪಾ ಎ. ಅವರು Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪತ್ರಕರ್ತೆಯಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಬಿಸಿನೆಸ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಟ್ರೆಂಡ್ಸ್‌ ಮತ್ತು ಹೆಲ್ತ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿನ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಿಖರ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಓದುಗರ ಮನ ಸೆಳೆಯುವ ಶೈಲಿ ಇವರ ಬರಹದ ವಿಶೇಷತೆ.

...Read More

Samanthacreatine powderPregnant WomenInstagram Postpregnancy health

Trending News