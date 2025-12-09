English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Entertainment
  • ಮದುವೆಯಾದ 8 ದಿನಕ್ಕೆ ಇಂತಹ ಗಟ್ಟಿ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇಕೆ ಸಮಂತಾ? ರಾಜ್‌- ನಾಗಚೈತನ್ಯ ನಡುವೆ ಶುರುವಾಯ್ತು ಹೋಲಿಕೆ..

ಮದುವೆಯಾದ 8 ದಿನಕ್ಕೆ ಇಂತಹ ಗಟ್ಟಿ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇಕೆ ಸಮಂತಾ? ರಾಜ್‌- ನಾಗಚೈತನ್ಯ ನಡುವೆ ಶುರುವಾಯ್ತು ಹೋಲಿಕೆ..

Actress Samantha: ಟಾಲಿವುಡ್ ಸ್ಟಾರ್ ನಾಯಕಿ ಸಮಂತಾ ಅವರ ಹೆಸರು ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಹೊಸ ನಿರ್ಧಾರಗಳಿಂದಾಗಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದೆ.  

Written by - Savita M B | Last Updated : Dec 9, 2025, 03:18 PM IST
  • ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ನಟಿಯೊಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಹೆಸರಿನಿಂದಲೇ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿ ನಿಲ್ಲುವುದು ಅಪರೂಪ
  • ಸಮಂತಾ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಈ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ರಾಜ್ ನಿಡಿಮೋರು ಕೂಡ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ

ಮದುವೆಯಾದ 8 ದಿನಕ್ಕೆ ಇಂತಹ ಗಟ್ಟಿ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇಕೆ ಸಮಂತಾ? ರಾಜ್‌- ನಾಗಚೈತನ್ಯ ನಡುವೆ ಶುರುವಾಯ್ತು ಹೋಲಿಕೆ..

Samantha surname change: ಟಾಲಿವುಡ್ ಸ್ಟಾರ್ ನಾಯಕಿ ಸಮಂತಾ ಅವರ ಹೆಸರು ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಹೊಸ ನಿರ್ಧಾರಗಳಿಂದಾಗಿ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಅವರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ 'ದಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮ್ಯಾನ್' ಸರಣಿಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ರಾಜ್ ನಿಧಿಮೋರು ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾದರು.. ಈ ಮದುವೆಯ ನಂತರ, ಸಮಂತಾ ತಮ್ಮ ಹೆಸರಿನ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಚಲನಚಿತ್ರ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಚರ್ಚೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ.

ಮದುವೆಯ ನಂತರ ಸಮಂತಾ ತನ್ನ ಹೆಸರನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಅವರ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹೆಸರು 'ಸಮಂತಾ ರುತ್ ಪ್ರಭು'. ರಾಜ್ ಅವರನ್ನು ಮದುವೆಯಾದ ನಂತರ, ಗಂಡನ ಉಪನಾಮವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ವಾಡಿಕೆ. ಆದರೆ, ಸಮಂತಾ ಆ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಬದಿಗಿಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಚಲನಚಿತ್ರ ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ. ರಾಜ್ ನಿಧಿಮೋರು ಅವರ ಉಪನಾಮ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಉಪನಾಮವನ್ನು ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಹೆಸರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಲು ಅವರು ಸಿದ್ಧರಿಲ್ಲ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಉಪನಾಮ (ರುತ್ ಪ್ರಭು) ಅನ್ನು ಕೈಬಿಟ್ಟು 'ಸಮಂತಾ' ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮುಂದುವರಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-32 ವರ್ಷ ಕಳೆದ್ರು ಫರ್ಸ್ಟ್‌ ಟೈಮ್ ಕೇಳೋ ಫೀಲ್‌! ಕಿಕ್‌ ಏರಿಸುತ್ತೆ ಈ ಡಬಲ್‌ ಮೀನಿಂಗ್‌ ಸಾಂಗ್‌ ಲಿರಿಕ್ಸ್‌..

ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ನಟಿಯೊಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಹೆಸರಿನಿಂದಲೇ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿ ನಿಲ್ಲುವುದು ಅಪರೂಪ. ಸಮಂತಾ ಈಗಾಗಲೇ ತಮ್ಮ ಅದ್ಭುತ ನಟನೆ, ಗ್ಲಾಮರ್ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಆಯ್ಕೆಗಳ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ಬಲವಾದ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. 'ಸಮಂತಾ' ಎಂಬ ಒಂದೇ ಹೆಸರಿನೊಂದಿಗೆ ಮುಂದುವರಿಯುವ ಅವರ ನಿರ್ಧಾರವು ಅವರು ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಗುರುತು ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಪರ ವೃತ್ತಿಜೀವನಕ್ಕೆ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಆದ್ಯತೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಅವರ ಆಯ್ಕೆಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಮತ್ತು ಧೈರ್ಯವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-32 ವರ್ಷ ಕಳೆದ್ರು ಫರ್ಸ್ಟ್‌ ಟೈಮ್ ಕೇಳೋ ಫೀಲ್‌! ಕಿಕ್‌ ಏರಿಸುತ್ತೆ ಈ ಡಬಲ್‌ ಮೀನಿಂಗ್‌ ಸಾಂಗ್‌ ಲಿರಿಕ್ಸ್‌..

ಮೊದಲು, ಅವರು ನಾಗ ಚೈತನ್ಯ ಅವರನ್ನು ಮದುವೆಯಾದಾಗ, ಅವರ ಹೆಸರು 'ಸಮಂತಾ ಅಕ್ಕಿನೇನಿ' ಆಗಿತ್ತು. ವಿಚ್ಛೇದನದ ನಂತರ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಉಪನಾಮವನ್ನು ಕೈಬಿಟ್ಟು 'ಸಮಂತಾ ರುತ್ ಪ್ರಭು' ಎಂದು ಮತ್ತೆ ಹೆಸರಿಸಿದರು. ಈಗ, ಅವರ ಎರಡನೇ ಮದುವೆಯ ನಂತರವೂ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಉಪನಾಮವನ್ನು ಕೈಬಿಟ್ಟು 'ಸಮಂತಾ' ಎಂದು ಮಾತ್ರ ಉಳಿಯುವ ನಿರ್ಧಾರವು ಅವರು ತಮ್ಮ ಗುರುತು ಮತ್ತು ತಾರಾಪಟ್ಟವನ್ನು ಗಟ್ಟಿಗೊಳಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.

ಸಮಂತಾ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಈ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ರಾಜ್ ನಿಡಿಮೋರು ಕೂಡ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.. ಅವರಿಬ್ಬರ ನಡುವಿನ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಮತ್ತು ಪರಸ್ಪರ ಗೌರವದಿಂದಾಗಿ ಸಮಂತಾ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಹೆಸರಿನ ಬಗ್ಗೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಸಮಂತಾ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಈ ಹೆಸರು ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಘೋಷಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಈ ನಿರ್ಧಾರದ ಮೂಲಕ ಅವರು ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಪರ ಜೀವನವನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ತೋರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಚಲನಚಿತ್ರ ಮೂಲಗಳು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸುತ್ತಿವೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಯಾವುದೇ ಹುಡುಗಿ.. ತನ್ನ ಗಂಡನ ಉಪನಾಮವನ್ನು ತನ್ನ ಉಪನಾಮವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾಳೆ. ನಾಗ ಚೈತನ್ಯ ಅವರನ್ನು ಮದುವೆಯಾದ ನಂತರ ಸಮಂತಾ ಅವರ ಉಪನಾಮವನ್ನು ಸಹ ಪಡೆದರು. ಆದರೆ.. ಅವರು ರಾಜ್ ನಿಡಿಮೋರು ಅವರ ಉಪನಾಮವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿಲ್ಲ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಎರಡನೇ ಪತಿಗೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಿಲ್ಲವೇ ಎಂದು ಹಲವರು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
 

About the Author

Savita M B

ಸವಿತಾ ಎಂ.ಬಿ ಅವರು ZEE ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಡಿಜಿಟಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಎಂಟರ್‌ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಹೆಲ್ತ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 2023ರಿಂದ ಇವರು ವಾಹಿನಿಗಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

