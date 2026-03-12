ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವುದು ಹುಡುಗಿಯರ ದೇಹದ ಗಾತ್ರವಷ್ಟೇ..!

ನಾಯಕಿ ಸಮೀರಾ ರೆಡ್ಡಿ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಟಾಲಿವುಡ್ ಮತ್ತು ಬಾಲಿವುಡ್ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ನಟನೆಯಿಂದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಮಂತ್ರಮುಗ್ಧಗೊಳಿಸಿದ್ದರು. ತೆಲುಗು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಸಮೀರಾ, ಮಾಡೆಲ್ ಆಗಿ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು ಮತ್ತು 'ಮೈನೆ ದಿಲ್ ತುಜ್ಕೋ ದಿಯಾ' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. ನಂತರ ಅವರು ಅನೇಕ ಬಾಲಿವುಡ್ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದರು.
ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ 'ನರಸಿಂಹುಡು', 'ಅಶೋಕ್', 'ಜೈ ಚಿರಂಜೀವ' ಮುಂತಾದ ಚಿತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ರಂಜಿಸಿದ ಸಮೀರಾ ರೆಡ್ಡಿ, 2014 ರಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಮಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ಮದುವೆಯಾದ ನಂತರ ಚಿತ್ರರಂಗವನ್ನು ತೊರೆದರು. ಮದುವೆಯ ನಂತರ, ಅವರು ಕುಟುಂಬ ಜೀವನದತ್ತ ಗಮನಹರಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಸಮೀರಾ.. ʼನಾನು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ, ನನ್ನ ಲುಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಾತನಾಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಒಬ್ಬ ನಟಿಯಾಗಿ, ನನ್ನ ಪ್ರತಿಭೆಗಿಂತ ದೇಹದ ಆಕಾರ ಮತ್ತು ಸೌಂದರ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಾತು ಕೇಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಬಿಳಿ ಚರ್ಮದ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯಿಂದಾಗಿ ನಾನು ಒತ್ತಡಕ್ಕೊಳಗಾಗಿದ್ದೇನೆ.. ಹೆಚ್ಚು ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣಲು ಮುಖಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ದೇಹದ ಮೇಲೂ ಮೇಕಪ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಹಲವು ಬಾರಿ ಹೇಳಲಾಗಿತ್ತು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನಾನು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಸುಂದರವಾಗಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಅನುಮಾನವೂ ನನಗೆ ಇತ್ತುʼ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ..
ಇದಲ್ಲದೇ.. ʼನಾನು ಎತ್ತರವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಟೀಕೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದೆ.. ನನ್ನ ನಟನೆಗಿಂತ ದೇಹದ ಗಾತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಚರ್ಚೆ ನಡೆದಿದೆ. ಈಗ ಹಿಂತಿರುಗಿ ನೋಡಿದಾಗ, ನಾನು ಏಕೆ ಆ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿದ್ದೆ ಎಂದೆನಿಸಿತು.. ಆದರೆ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ವರ್ತಿಸುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಎಂದು ಈಗ ಅರಿವಾಗಿದೆ..ʼ ಎಂದು ಅವರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬಾಡಿ ಶೇಮಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಸಮೀರಾ.. ʼಮಕ್ಕಳಾದ ನಂತರ ದೇಹದಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಹಾಳುಮಾಡಿವೆ. ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಾದ ನಂತರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಬಂದ ಟೀಕೆಗಳು ನನಗೆ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಯಾತನೆಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಿದೆ.. ಆದರೆ, ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ತಾಯಿಯಾದ ನಂತರ, ನನ್ನ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬದಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿನ ನೆಗೆಟಿವ್ ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಈಗ ಹೆಚ್ಚು ತಲೆಕೆಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ.. ಅವುಗಳನ್ನು ತಟಸ್ಥವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ..ʼ ಎಂದು ಸಮೀರಾ ರೆಡ್ಡಿ ಹೇಳಿದರು.