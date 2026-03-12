English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  Kannada News
  Entertainment
  ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವುದು ಹುಡುಗಿಯರ ದೇಹದ ಗಾತ್ರವಷ್ಟೇ..!

ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವುದು ಹುಡುಗಿಯರ ದೇಹದ ಗಾತ್ರವಷ್ಟೇ..!

Actress sameera reddy: ಸಿನಿಮಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭೆಗಿಂತ ಗ್ಲಾಮರ್‌ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ನಟಿ ಸಮೀರಾ ರೆಡ್ಡಿ ಶಾಕಿಂಗ್ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Written by - Savita M B | Last Updated : Mar 12, 2026, 01:13 PM IST
  ನಾಯಕಿ ಸಮೀರಾ ರೆಡ್ಡಿ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ನಟನೆಯಿಂದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಮಂತ್ರಮುಗ್ಧಗೊಳಿಸಿದ್ದರು
  'ಮೈನೆ ದಿಲ್ ತುಜ್ಕೋ ದಿಯಾ' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು

ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವುದು ಹುಡುಗಿಯರ ದೇಹದ ಗಾತ್ರವಷ್ಟೇ..!

ನಾಯಕಿ ಸಮೀರಾ ರೆಡ್ಡಿ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಟಾಲಿವುಡ್ ಮತ್ತು ಬಾಲಿವುಡ್ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ನಟನೆಯಿಂದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಮಂತ್ರಮುಗ್ಧಗೊಳಿಸಿದ್ದರು. ತೆಲುಗು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಸಮೀರಾ, ಮಾಡೆಲ್ ಆಗಿ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು ಮತ್ತು 'ಮೈನೆ ದಿಲ್ ತುಜ್ಕೋ ದಿಯಾ' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. ನಂತರ ಅವರು ಅನೇಕ ಬಾಲಿವುಡ್ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದರು.

ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ 'ನರಸಿಂಹುಡು', 'ಅಶೋಕ್', 'ಜೈ ಚಿರಂಜೀವ' ಮುಂತಾದ ಚಿತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ರಂಜಿಸಿದ ಸಮೀರಾ ರೆಡ್ಡಿ, 2014 ರಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಮಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ಮದುವೆಯಾದ ನಂತರ ಚಿತ್ರರಂಗವನ್ನು ತೊರೆದರು. ಮದುವೆಯ ನಂತರ, ಅವರು ಕುಟುಂಬ ಜೀವನದತ್ತ ಗಮನಹರಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.  

ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಸಮೀರಾ.. ʼನಾನು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ, ನನ್ನ ಲುಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಾತನಾಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಒಬ್ಬ ನಟಿಯಾಗಿ, ನನ್ನ ಪ್ರತಿಭೆಗಿಂತ ದೇಹದ ಆಕಾರ ಮತ್ತು ಸೌಂದರ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಾತು ಕೇಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಬಿಳಿ ಚರ್ಮದ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯಿಂದಾಗಿ ನಾನು ಒತ್ತಡಕ್ಕೊಳಗಾಗಿದ್ದೇನೆ.. ಹೆಚ್ಚು ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣಲು ಮುಖಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ದೇಹದ ಮೇಲೂ ಮೇಕಪ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಹಲವು ಬಾರಿ ಹೇಳಲಾಗಿತ್ತು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನಾನು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಸುಂದರವಾಗಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಅನುಮಾನವೂ ನನಗೆ ಇತ್ತುʼ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ..

ಇದಲ್ಲದೇ.. ʼನಾನು ಎತ್ತರವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಟೀಕೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದೆ.. ನನ್ನ ನಟನೆಗಿಂತ ದೇಹದ ಗಾತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಚರ್ಚೆ ನಡೆದಿದೆ. ಈಗ ಹಿಂತಿರುಗಿ ನೋಡಿದಾಗ, ನಾನು ಏಕೆ ಆ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿದ್ದೆ ಎಂದೆನಿಸಿತು.. ಆದರೆ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ವರ್ತಿಸುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಎಂದು ಈಗ ಅರಿವಾಗಿದೆ..ʼ ಎಂದು ಅವರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.
 
ಬಾಡಿ ಶೇಮಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಸಮೀರಾ.. ʼಮಕ್ಕಳಾದ ನಂತರ ದೇಹದಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಹಾಳುಮಾಡಿವೆ. ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಾದ ನಂತರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಬಂದ ಟೀಕೆಗಳು ನನಗೆ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಯಾತನೆಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಿದೆ.. ಆದರೆ, ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ತಾಯಿಯಾದ ನಂತರ, ನನ್ನ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬದಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿನ ನೆಗೆಟಿವ್ ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಈಗ ಹೆಚ್ಚು ತಲೆಕೆಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ.. ಅವುಗಳನ್ನು ತಟಸ್ಥವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ..ʼ ಎಂದು ಸಮೀರಾ ರೆಡ್ಡಿ ಹೇಳಿದರು.

 

About the Author

Savita M B

ಸವಿತಾ ಎಂ. ಬಿ. (Savita M.B.) ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿದ್ದು Zee ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಬರೆಯುವಲ್ಲಿ ಪರಿಣಿತರಾಗಿರುವ ಇವರು ದೇಶ-ವಿದೇಶಗಳ ವಿದ್ಯಮಾನ, ಕ್ರೀಡೆ, ಆರೋಗ್ಯ, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ಸಂಬಂಧಿತ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವಿಭಿನ್ನ ಬರವಣಿಗೆಯ ಮೂಲಕ ಓದುಗರನ್ನು ತಲುಪಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಇವರು ಸದಾ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಓದುಗರ ಅಭಿರುಚಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.  

...Read More

