  ರಸ್ತೆ ನಾಯಿಗಳ ಕುರಿತ ಗ್ರೇಟರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಪ್ರಾಧಿಕಾರ‌‌ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ನಟಿ‌ ಸಂಯುಕ್ತ ಹೊರನಾಡು ಬೇಸರ

ರಸ್ತೆ ನಾಯಿಗಳ ಕುರಿತ ಗ್ರೇಟರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಪ್ರಾಧಿಕಾರ‌‌ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ನಟಿ‌ ಸಂಯುಕ್ತ ಹೊರನಾಡು ಬೇಸರ

ಈ ವೇಳೆ ನಗರದ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಣಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಹೋರಾಟಗಾರರು ಮತ್ತು ಸ್ವಯಂಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಬೆಂಗಳೂರಿನ ನಾಗರಿಕರ ಕರದಾತರ ಹಣದ “ಗಂಭೀರ ದುರುಪಯೋಗ”ದ ವಿರುದ್ಧ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಿದರು. ನಗರದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ವಿಧಾನವಿಲ್ಲದೆ 184 ನಾಯಿಗಳನ್ನು ಹಿಡಿಯಲಾಗಿದೆ.

Written by - Bhavishya Shetty | Last Updated : Dec 12, 2025, 12:50 PM IST
    • ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು “ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಆಶ್ರಯ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ” ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ
    • ಬೆಂಗಳೂರು ಪ್ರೆಸ್ ಕ್ಲಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಈ ಕುರಿತ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿ
    • ಗ್ರೇಟರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಪ್ರಾಧಿಕಾರ‌‌ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ನಟಿ‌ ಸಂಯುಕ್ತ ಹೊರನಾಡು ಬೇಸರ

ರಸ್ತೆ ನಾಯಿಗಳ ಕುರಿತ ಗ್ರೇಟರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಪ್ರಾಧಿಕಾರ‌‌ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ನಟಿ‌ ಸಂಯುಕ್ತ ಹೊರನಾಡು ಬೇಸರ

ಬೆಂಗಳೂರು : ನಗರದಾದ್ಯಂತ ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು “ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಆಶ್ರಯ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ” ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶ ಹಾಗೂ AWBI SOPಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಎಂದು ಪ್ರಾಣಿ ಪ್ರಿಯರು ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಪ್ರೆಸ್ ಕ್ಲಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಈ ಕುರಿತ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿ ನಡೆಯಿತು.‌

ಈ ವೇಳೆ ನಗರದ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಣಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಹೋರಾಟಗಾರರು ಮತ್ತು ಸ್ವಯಂಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಬೆಂಗಳೂರಿನ ನಾಗರಿಕರ ಕರದಾತರ ಹಣದ “ಗಂಭೀರ ದುರುಪಯೋಗ”ದ ವಿರುದ್ಧ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಿದರು. ನಗರದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ವಿಧಾನವಿಲ್ಲದೆ 184 ನಾಯಿಗಳನ್ನು ಹಿಡಿಯಲಾಗಿದೆ. ಗ್ರೇಟರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶ ಹಾಗೂ AWBI SOP ಅನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿ, ಅತಿಯಾದ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಜಾರಿಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಇದರ ಪರಿಣಾಮ ಮುಂದಿನ ದೊಡ್ಡ “ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಕಟ”ಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಯಿತು.
  
ಸೌತ್ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕೇರ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವಕೀಲ ಸತ್ವಿಕ್ ಪುಟ್ಟ ಮಾತನಾಡಿ, “ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶದ ಪ್ರಕಾರ AWBI SOP ನಲ್ಲಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಆಯಾಮಗಳಿರುವ ಶಾಶ್ವತ ಆಶ್ರಯ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಗ್ರೇಟರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಪ್ರಾಧಿಕಾರ(GBA) ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕು. GBA ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿರುವ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಆಶ್ರಯ ಕೇಂದ್ರಗಳು ABC ಕೇಂದ್ರಗಳಾಗಿದ್ದು, ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಭಾಗವೇ ಅಲ್ಲ" ಎಂದರು.

ಫ್ರೆಂಡ್ ಫಾರ್ ಅನಿಮಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್‌ನ ಸ್ಥಾಪಕರಾದ ವಿಕಾಶ್ ಬಾಫ್ನಾ ಮಾತನಾಡಿ, ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಡಾ. ಶಾಲಿನಿ ರಜನೀಶ್ ಹಾಗೂ ಆಯುಕ್ತ ವಿಕಾಸ್ ಸುರಲ್ಕರ್ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ ನಂತರ, “ಆಯುಕ್ತರಾದ ವಿಕಾಸ್ ಸುರಲ್ಕರ್ ಅವರು ನಾಯಿಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ಈ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಆಶ್ರಯ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದರು. ದಯವಿಟ್ಟು ತ್ವರಿತ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ಇದರಿಂದ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಅವಮಾನವಾಗಬಹುದು. ಅಧ್ಯಯನಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ತೋರಿಸುತ್ತಿರುವಂತೆ, ಪ್ರಾಣಿ ಜನನ ನಿಯಂತ್ರಣ (ABC) ಮಾತ್ರವೇ ಮಾನವೀಯ ಹಾಗೂ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗ — ಆದರೆ ಇದು ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಜಾರಿಗೊಳ್ಳುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
 
ನಟಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಾ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಸ್ಥಾಪಕಿ ಸಂಯುಕ್ತಾ ಹೊರನಾಡು ಮಾತನಾಡಿ,  “ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಸಂಗತ. ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಕೆಟ್ಟದ್ದು GBA ಯ ಜಾರಿಗೊಳಿಸುವ ವಿಧಾನ. ಇವರಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಕನ್ಯಾಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಈ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಆಶ್ರಯಗಳು ABC ಕೇಂದ್ರಗಳೇ ಹೊರತು ಬೇರೆಲ್ಲ. ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರುವ ನಾಯಿಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬಿದರೆ, ABC ಯನ್ನು ಯಾರು ಮಾಡಬೇಕು? ABC ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಈ ಉತ್ಸಾಹ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ? ಅವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ವ್ಯವಸ್ಥೆ ತುಂಬಾ ಭ್ರಷ್ಟ. ಬಡ ನಾಯಿಗಳು ಕಷ್ಟಪಡುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ಈ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ನಾನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿರೋಧಿ, ಇದು ಅಸಂಗತ” ಎಂದರು.

ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಾಣಿ ಹಕ್ಕುಗಳ ವಕೀಲರಾದ ಅಲ್ವಿನ್ ಸೆಬಾಸ್ಟಿಯನ್ ಮಾತನಾಡಿ, “ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶ ಮತ್ತು AWBI SOP ಅನ್ನು GBA ಜಾರಿಗೊಳಿಸಬೇಕಾದ ಕ್ರಮವೆಂದರೆ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆ, ವೇಲಿ ಹಾಕುವುದು, ನೋಡ್‌ಲ್ ಅಧಿಕಾರಿ ನೇಮಕ, ಲಸಿಕೆ ಹಾಗೂ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯೀಕರಣ, ನಿಗದಿತ ಶಾಶ್ವತ ಆಶ್ರಯ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಆ ನಂತರ ಮಾತ್ರ ನಾಯಿಗಳನ್ನು ಹಿಡಿಯುವುದು. ಆದರೆ ಅವರು ಗುರುತಿಸಿದ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ವೇಲಿ ಹಾಕುವುದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ನಾಯಿಗಳನ್ನು ಹಿಡಿಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದ್ದು, ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಅವಮಾನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರಾಯೋಜಿತ ಕ್ರೌರ್ಯ. ಬೆಂಗಳೂರಿನೊಳಗೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವುದು” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
 
CARE ಟ್ರಸ್ಟಿ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಮೆನ್ನನ್ ಮಾತನಾಡಿ, “ಈ ಆದೇಶವನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಸಮಯ, ನಿಧಿಗಳು ಮತ್ತು ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಬೇಕು. ಇವುಗಳಿಲ್ಲದೆ ಇದನ್ನು ತುರ್ತುಗೊಳಿಸಿ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಸುಮಾರು 100 ನಾಯಿಗಳನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಲು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಊಟ, ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ, ಹಾನಿರೋಧಕ ದ್ರವ್ಯಗಳು, ಪ್ಯಾರಾವೆಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಒಬ್ಬ ಕಾಲ್-ವೈದ್ಯರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡು ಸುಮಾರು 3.5 ಲಕ್ಷ ರೂ ವೆಚ್ಚವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶವನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರುವುದು ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅಸಾಧ್ಯ.” ಎಂದರು.
 
ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರಾಣಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಡಳಿಯ ಅನಿರುದ್ಧ ರವೀಂದ್ರ ಮಾತನಾಡಿ, “ಆದೇಶವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯುವುದಾದರೂ, ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡುವುದಾದರೂ ಆಗಿದರೆ ಈಗ ಹಿಡಿದಿರುವ ನಾಯಿಗಳು ಮತ್ತು ವೆಚ್ಚವಾದ ನಿಧಿಗಳಿಗೆ ಏನು ಆಗುತ್ತದೆ? ಇದು ಟನಲ್ ರೋಡ್ ಯೋಜನೆಯಂತೆಯೇ ಮತ್ತೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ನಿಜವಾದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ನಮ್ಮ ರಸ್ತೆಗಳು, ನಮ್ಮ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ.”‌ಎಂದರು. 

ಸೌತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಕೇರ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸ್ಥಾಪಕರಾದ ಮಂಜರಿ ಚೈತನ್ಯ,‌ "ಈ ನಾಯಿಗಳನ್ನು ನಗರಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ರೇಬಿಸ್ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಇರುವ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ABC ಕೂಡ ಸರಿಯಾಗಿ ಜಾರಿಗೊಳ್ಳುತ್ತಿಲ್ಲ. ಆ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಮಾನವರಿಗೆ ಏನು? ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಾಗ, ಅದನ್ನೂ ಹೇಗೆ ಪರಿಹರಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ GBA ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.” ಎಂದರು.

 

