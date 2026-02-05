ಸ್ಟಾರ್‌ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗನೊಂದಿಗೆ ಎರಡನೇ ಮದುವೆ! 40ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸಪ್ತಪದಿ ತುಳಿದ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟಿ..

ನಟಿ ಸಂಯುಕ್ತ ಷಣ್ಮುಗನಾಥನ್ ಮತ್ತು ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಅನಿರುದ್ಧ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ವಿವಾಹವಾದರು. ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಇದು ಎರಡನೇ ಮದುವೆ ಎಂಬುದು ಗಮನಾರ್ಹ. ಮದುವೆಯ ನಂತರ ಅವರು ಸಂತೋಷದ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ, ಸಂಯುಕ್ತಾ ಅವರ ಮೊದಲ ಪತಿಯ ಫೋಟೋಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ.
ಸಂಯುಕ್ತ ಷಣ್ಮುಗನಾಥನ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಪದವೀಧರೆ. ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿರುವಾಗ ಮಾಡೆಲಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದರು. ನಂತರ ಅವರು ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಜಾಹೀರಾತುಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದರು. ಅಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸಿಕ್ಕಿತು. ಅವರಿಗೆ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಲು ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗುತ್ತಲೇ ಇದ್ದವು. ಹೇಗಾದರೂ ಮಾಡಿ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ತನಗಾಗಿ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಗಳಿಸಬೇಕೆಂದು ಯೋಚಿಸಿ ಅವರು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು.
ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಸಂಯುಕ್ತಾ: ಮೊದಲು ಅವರು ಸಣ್ಣ ಪರದೆಯ ಚಂದ್ರಕುಮಾರಿ ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದರು ಮತ್ತು ನಂತರ ವಿಜಯ್ ಸೇತುಪತಿ ನಟಿಸಿದ ತುಘಲಕ್ ದರ್ಬಾರ್ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಆ ಚಿತ್ರ ದೊಡ್ಡ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಗಳಿಸಲಿಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯೂ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಅದರ ನಂತರ, ಅವರು ಮೈ ಡಿಯರ್ ಭೂತಮ್ ಮತ್ತು ಕಾಫಿ ವಿತ್ ಕಾದಲ್ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದರು; ವರಿಸು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್ ಅವರ ಅತ್ತಿಗೆಯಾಗಿ ನಟಿಸುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಪಡೆದರು. ವರಿಸು ದೊಡ್ಡ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಗಳಿಸಬೇಕಾದರೆ, ಅದು ಕೂಡ ವಿಫಲವಾಗಿತ್ತು.
ಬ್ಯುಸಿ ನಟಿ: ದೊಡ್ಡ ಹಿಟ್ ಸಿಗದಿದ್ದರೂ ಅವರು ನಟನೆಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲಿಲ್ಲ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ, ಅವರು ಮದ್ರಾಸ್ ಮಾಫಿಯಾ ಕಂಪನಿ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದರು. ಅದರಲ್ಲಿ ಆನಂದರಾಜ್ ಮತ್ತು ಶಕೀಲಾ ಅವರಂತಹ ದೊಡ್ಡ ತಾರಾಬಳಗವಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಲು ಅವರನ್ನು ಕೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.
ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನ: ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಸಂಯುಕ್ತಾ ಮೊದಲು ಕಾರ್ತಿಕ್ ಅವರನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದರು. ಅವರಿಗೆ ರಾಯನ್ ಎಂಬ ಮಗನೂ ಇದ್ದಾನೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವು ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ ಅವರ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನ ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ಕೊನೆಗೊಂಡಿತು. ಕಾರ್ತಿಕ್ ಅವರಿಂದ ಬೇರ್ಪಟ್ಟ ನಂತರ, ಅವರು ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಅನಿರುದ್ಧ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಅವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಇಬ್ಬರೂ ಅದ್ಧೂರಿ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ವಿವಾಹವಾದರು. ಅನಿರುದ್ಧ ಕೂಡ ಈ ಹಿಂದೆ ಮದುವೆಯಾಗಿ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆದಿದ್ದರು ಎಂಬುದು ಗಮನಾರ್ಹ.
ಮೊದಲ ಗಂಡನ ಫೋಟೋ: ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಸಂಯುಕ್ತ ಷಣ್ಮುಗನಾಥನ್ ಅವರ ಮೊದಲ ಪತಿ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಅವರ ಫೋಟೋ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಆ ಫೋಟೋಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಯುಕ್ತ ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಿಂದೆ, ಕೊರೊನಾ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಮಹಿಳೆಯೊಂದಿಗಿನ ಸಂಬಂಧವೇ ಸಂಯುಕ್ತ - ಕಾರ್ತಿಕ್ ಅವರ ಬೇರ್ಪಡುವಿಕೆಗೆ ಕಾರಣ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿತ್ತು. ಕಾರ್ತಿಕ್ ಈಗ ದುಬೈನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಮಾತು ಕೂಡ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿದೆ.
