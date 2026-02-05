English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ಸ್ಟಾರ್‌ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗನೊಂದಿಗೆ ಎರಡನೇ ಮದುವೆ! 40ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸಪ್ತಪದಿ ತುಳಿದ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟಿ..

ಸೌತ್‌ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯ ನಟಿ ಹಾಗೂ ಮಾಜಿ ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಸ್ಪರ್ಧಿಯೂ ಆಗಿರುವ ಸಂಯುಕ್ತಾ ತಮ್ಮ 40ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸಪ್ತಪದಿ ತುಳಿದಿದ್ದಾರೆ.   

Written by - Deepa A Reddy | Last Updated : Feb 5, 2026, 02:14 PM IST
  • ನಟಿ ಸಂಯುಕ್ತ ಷಣ್ಮುಗನಾಥನ್ ಮತ್ತು ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಅನಿರುದ್ಧ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ವಿವಾಹವಾದರು.
  • ಸಂಯುಕ್ತಾ ಅವರ ಮೊದಲ ಪತಿಯ ಫೋಟೋಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್‌ ಆಗುತ್ತಿದೆ.
  • ಸಂಯುಕ್ತ ಷಣ್ಮುಗನಾಥನ್ ಅವರ ಮೊದಲ ಪತಿ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಅವರ ಫೋಟೋ ವೈರಲ್‌.

ನಟಿ ಸಂಯುಕ್ತ ಷಣ್ಮುಗನಾಥನ್ ಮತ್ತು ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಅನಿರುದ್ಧ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ವಿವಾಹವಾದರು. ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಇದು ಎರಡನೇ ಮದುವೆ ಎಂಬುದು ಗಮನಾರ್ಹ. ಮದುವೆಯ ನಂತರ ಅವರು ಸಂತೋಷದ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ, ಸಂಯುಕ್ತಾ ಅವರ ಮೊದಲ ಪತಿಯ ಫೋಟೋಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್‌ ಆಗುತ್ತಿದೆ. 

ಸಂಯುಕ್ತ ಷಣ್ಮುಗನಾಥನ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಪದವೀಧರೆ. ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿರುವಾಗ ಮಾಡೆಲಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದರು. ನಂತರ ಅವರು ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಜಾಹೀರಾತುಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದರು. ಅಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸಿಕ್ಕಿತು. ಅವರಿಗೆ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಲು ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗುತ್ತಲೇ ಇದ್ದವು. ಹೇಗಾದರೂ ಮಾಡಿ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ತನಗಾಗಿ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಗಳಿಸಬೇಕೆಂದು ಯೋಚಿಸಿ ಅವರು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕಿರುತರೆಯಿಂದ ನಟನೆ ಶುರು ಮಾಡಿ ಈಗ ಸಿನಿರಂಗ ಆಳುತ್ತಿರುವ ಕನ್ನಡದ ಫೇಮಸ್‌ ನಟಿಯರು ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ? ಟಾಪ್‌ 5 ಲಿಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿದ್ದಾರಾ ನಿಮ್ಮ ಫೇವರೆಟ್‌?

ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಸಂಯುಕ್ತಾ: ಮೊದಲು ಅವರು ಸಣ್ಣ ಪರದೆಯ ಚಂದ್ರಕುಮಾರಿ ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದರು ಮತ್ತು ನಂತರ ವಿಜಯ್ ಸೇತುಪತಿ ನಟಿಸಿದ ತುಘಲಕ್ ದರ್ಬಾರ್ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಆ ಚಿತ್ರ ದೊಡ್ಡ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಗಳಿಸಲಿಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯೂ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಅದರ ನಂತರ, ಅವರು ಮೈ ಡಿಯರ್ ಭೂತಮ್ ಮತ್ತು ಕಾಫಿ ವಿತ್ ಕಾದಲ್ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದರು; ವರಿಸು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್ ಅವರ ಅತ್ತಿಗೆಯಾಗಿ ನಟಿಸುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಪಡೆದರು. ವರಿಸು ದೊಡ್ಡ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಗಳಿಸಬೇಕಾದರೆ, ಅದು ಕೂಡ ವಿಫಲವಾಗಿತ್ತು.

ಬ್ಯುಸಿ ನಟಿ: ದೊಡ್ಡ ಹಿಟ್ ಸಿಗದಿದ್ದರೂ ಅವರು ನಟನೆಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲಿಲ್ಲ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ, ಅವರು ಮದ್ರಾಸ್ ಮಾಫಿಯಾ ಕಂಪನಿ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದರು. ಅದರಲ್ಲಿ ಆನಂದರಾಜ್ ಮತ್ತು ಶಕೀಲಾ ಅವರಂತಹ ದೊಡ್ಡ ತಾರಾಬಳಗವಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಲು ಅವರನ್ನು ಕೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಹದಗೆಟ್ಟ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ! ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಖರ್ಚಿಗೂ ಹಣವಿಲ್ಲದೆ ಪ್ರಾಣ ಬಿಟ್ಟ ಖ್ಯಾತ ಕಿರುತೆರೆ ನಟಿ..

ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನ: ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಸಂಯುಕ್ತಾ ಮೊದಲು ಕಾರ್ತಿಕ್ ಅವರನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದರು. ಅವರಿಗೆ ರಾಯನ್ ಎಂಬ ಮಗನೂ ಇದ್ದಾನೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವು ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ ಅವರ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನ ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ಕೊನೆಗೊಂಡಿತು. ಕಾರ್ತಿಕ್ ಅವರಿಂದ ಬೇರ್ಪಟ್ಟ ನಂತರ, ಅವರು ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಅನಿರುದ್ಧ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಅವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಇಬ್ಬರೂ ಅದ್ಧೂರಿ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ವಿವಾಹವಾದರು. ಅನಿರುದ್ಧ ಕೂಡ ಈ ಹಿಂದೆ ಮದುವೆಯಾಗಿ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆದಿದ್ದರು ಎಂಬುದು ಗಮನಾರ್ಹ.

ಮೊದಲ ಗಂಡನ ಫೋಟೋ: ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಸಂಯುಕ್ತ ಷಣ್ಮುಗನಾಥನ್ ಅವರ ಮೊದಲ ಪತಿ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಅವರ ಫೋಟೋ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಆ ಫೋಟೋಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಯುಕ್ತ ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಿಂದೆ, ಕೊರೊನಾ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಮಹಿಳೆಯೊಂದಿಗಿನ ಸಂಬಂಧವೇ ಸಂಯುಕ್ತ - ಕಾರ್ತಿಕ್ ಅವರ ಬೇರ್ಪಡುವಿಕೆಗೆ ಕಾರಣ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿತ್ತು. ಕಾರ್ತಿಕ್ ಈಗ ದುಬೈನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಮಾತು ಕೂಡ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: "ನಾವಿಬ್ಬರು ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ" ಸದ್ದಿಲ್ಲದೇ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟನ ಮದುವೆಯಾದ ಕಂಗನಾ?

Deepa A Reddy

ದೀಪಾ ಎ (Deepa A) Zee ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ 2023ರಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ವೆಬ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವವಿದ್ದು, ಇದೀಗ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ಕ್ರೀಡೆ, ವಾಣಿಜ್ಯ, ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ, ವೈರಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ಹಾಗೂ ಲೈಫ್‌ ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿನ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಓದುಗರನ್ನು ತಮ್ಮ ಬರವಣಿಗೆಯ ಮೂಲಕ ತಲುಪುವ ಗುರಿ ಇವರದ್ದಾಗಿದ್ದು, ಓದುಗರ ಆಸಕ್ತಿ ಹಾಗೂ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತಾರೆ. 

