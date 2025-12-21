ಸೌಂದರ್ಯ ನಶ್ವರ.. ಜೀವನ ಶೂನ್ಯ! ಪ್ರೀತಿಯ ಪಾಶಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದು ಗುರುತೇ ಸಿಗದಂತೆ ಬದಲಾದ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟಿ..

Actress Sana Khan Real life: ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿ ಮರೆಯಾದ ಅನೇಕ ನಟಿಯರಿದ್ದಾರೆ.. ಅವರಲ್ಲಿ ಈ ನಟಿಯೂ ಒಬ್ಬರು. ಸ್ಟಾರ್ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಕ್ರೇಜ್ ಗಳಿಸಿದ ಇವರು ಚಿತ್ರಗಳಿಂದ ದೂರವಿದ್ದರು. ನಟಿ ಗೋಲ್ಡನ್ ಸ್ಟಾರ್ ಗಣೇಶ್ ಜೊತೆ ಕೂಲ್ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದ್ದರು.. ಬಳಿಕ ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ನಾಗಾರ್ಜುನ, ಮಂಚು ಮನೋಜ್, ಕಲ್ಯಾಣ್ ರಾಮ್ ಮತ್ತು ಇತರ ನಾಯಕರೊಂದಿಗೆ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರೊಂದಿಗೂ ಪರದೆಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅವರ ಚಲನಚಿತ್ರ ವೃತ್ತಿಜೀವನವು ಉತ್ತುಂಗದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಈ ಸುಂದರ ತಾರೆ ವಿವಾಹವಾದರು. ಇದಲ್ಲದೆ, ಅವರು ಮದುವೆಗೆ ಮೊದಲು ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ವಿದಾಯ ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಆಘಾತ ನೀಡಿದರು.
ಮದುವೆಯ ನಂತರ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಚಿಂತನೆಗಳಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿರುವ ಈ ಸುಂದರ ಹುಡುಗಿ ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ, ಸನಾ ಖಾನ್. ಮುಂಬೈ ಮೂಲದ ಸನಾ ಖಾನ್, ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಹಿಂದಿ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಧಾರಾವಾಹಿಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದರು. ಕಲ್ಯಾಣ್ ರಾಮ್ ಅವರ 'ಕಥಿ' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಟಾಲಿವುಡ್ಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು. ನಂತರ, ನಾಗಾರ್ಜುನ ಅವರ 'ಗಗನಂ' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಅವರು ಮನ್ನಣೆ ಪಡೆದರು. ಮಂಚು ಮನೋಜ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ 'ಮಿಸ್ಟರ್ ನೂಕಯ್ಯ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲೂ ನಟಿಸಿದರು. ಅವರು ಅನೇಕ ತಮಿಳು, ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಹಿಂದಿ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿನ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಂದ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ, ಅವರು ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಕೊನೆಯ ಬಾರಿಗೆ 2019 ರಲ್ಲಿ ವಿಶಾಲ್ ಅವರ ಅಯೋಗ್ಯ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು. ಅಂದಿನಿಂದ ಸನಾ ಖಾನ್ ಚಿತ್ರಗಳಿಂದ ದೂರವಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ದುಬೈನ ಅನಸ್ ಸೈಯದ್ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾದರು. ದಂಪತಿಗೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸೈಯದ್ ತಾರಿಕ್ ಜಮಿಲ್ ಎಂಬ ಮಗನಿದ್ದಾನೆ. ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪ್ರಯಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿರುವ ಸನಾ ಖಾನ್, ಪ್ರಸ್ತುತ ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮದಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ದೂರವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅವರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಸನಾ ಖಾನ್ ಅವರ ಕುಟುಂಬದ ಫೋಟೋಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿವೆ.