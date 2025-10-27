English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Entertainment
  • ಕೆಲಸವಿಲ್ಲ, ಹಣವಿಲ್ಲ, ದಯವಿಟ್ಟು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ ಎಂದು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ನಟಿ! ಸ್ಟಾರ್‌ ಪಟ್ಟವಿದ್ದರೂ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಊಟವಿಲ್ಲ.

ಕೆಲಸವಿಲ್ಲ, ಹಣವಿಲ್ಲ, ದಯವಿಟ್ಟು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ ಎಂದು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ನಟಿ! ಸ್ಟಾರ್‌ ಪಟ್ಟವಿದ್ದರೂ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಊಟವಿಲ್ಲ.

sandhya mridul: ಖ್ಯಾತ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿಯೊಬ್ಬರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸವಿಲ್ಲ, ಹಣವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಬೇಡಿಕೊಂಡು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಮ್ಮೆ ಸ್ಟಾರ್ ನಟಿಯಾಗಿದ್ದ ಅವರು ಈಗ ಕೆಲಸ ಸಿಗದೆ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.  

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Oct 27, 2025, 04:50 PM IST
  • ಸಂಧ್ಯಾ ಅವರ ಮಾತುಗಳು ಕೇವಲ ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ನೋವನ್ನಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇಂದಿನ ಚಿತ್ರರಂಗದ ವಾಸ್ತವತೆಯನ್ನೂ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟಿವೆ
  • ಸಂಧ್ಯಾ ತಮ್ಮ ಪೋಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ, ಇಂದಿನ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಹೊಸ ವಾಸ್ತವತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ

Trending Photos

ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮೊಮ್ಮಗನ ಕೈಹಿಡಿಯಲಿರುವ ಜಾನ್ವಿ ಕಪೂರ್‌, ಶ್ರೀದೇವಿ ಮಗಳ ಬಾಯ್‌ಪ್ರೇಂಡ್‌ ಆಸ್ತಿ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ?
camera icon5
actress janhvi kapoor boyfriend
ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮೊಮ್ಮಗನ ಕೈಹಿಡಿಯಲಿರುವ ಜಾನ್ವಿ ಕಪೂರ್‌, ಶ್ರೀದೇವಿ ಮಗಳ ಬಾಯ್‌ಪ್ರೇಂಡ್‌ ಆಸ್ತಿ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ?
ಮೀನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಶನಿಯ ಸಂಚಾರ: ಈ ರಾಶಿಯವರ ಬಡತನ ದೂರವಾಗಿ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆಯ ಯೋಗ
camera icon5
Saturn Transit in Pisces
ಮೀನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಶನಿಯ ಸಂಚಾರ: ಈ ರಾಶಿಯವರ ಬಡತನ ದೂರವಾಗಿ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆಯ ಯೋಗ
&quot;ಆತ ನನ್ನ ಅಂಗಿಯೊಳಗೆ ಕೈ ಹಾಕಿದ.. ನಾನು ಅಸಹಾಯಕಳಾಗಿದ್ದೆ&quot;.. ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್‌ ಕೌಚ್‌ ನೆನೆದು ಕಣ್ಣೀರಿಟ್ಟ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟಿ
camera icon6
dolly singh
"ಆತ ನನ್ನ ಅಂಗಿಯೊಳಗೆ ಕೈ ಹಾಕಿದ.. ನಾನು ಅಸಹಾಯಕಳಾಗಿದ್ದೆ".. ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್‌ ಕೌಚ್‌ ನೆನೆದು ಕಣ್ಣೀರಿಟ್ಟ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟಿ
ಮುಂದಿನ 10 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪಾತಾಳಕ್ಕೆ ಕುಸಿಯುತ್ತೆ ಚಿನ್ನದ ದರ! ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರೇ ಈಗಲೇ ಖರೀದಿಸಿ ಹಣ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ, ಹೂಡಿಕೆಗೂ ಮುನ್ನ ಹುಷಾರ್!
camera icon6
Gold price drop in next 10 days
ಮುಂದಿನ 10 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪಾತಾಳಕ್ಕೆ ಕುಸಿಯುತ್ತೆ ಚಿನ್ನದ ದರ! ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರೇ ಈಗಲೇ ಖರೀದಿಸಿ ಹಣ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ, ಹೂಡಿಕೆಗೂ ಮುನ್ನ ಹುಷಾರ್!
ಕೆಲಸವಿಲ್ಲ, ಹಣವಿಲ್ಲ, ದಯವಿಟ್ಟು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ ಎಂದು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ನಟಿ! ಸ್ಟಾರ್‌ ಪಟ್ಟವಿದ್ದರೂ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಊಟವಿಲ್ಲ.

Sandhya Mridul: ಬಾಲಿವುಡ್‌ನ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ನಟಿ ಸಂಧ್ಯಾ ಮೃದುಲ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಮನಕಲಕುವ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಅದು ಎಲ್ಲರ ಮನಸ್ಸನ್ನೂ ಮುಟ್ಟಿದೆ. “ಕೆಲಸವಿಲ್ಲ, ಹಣವಿಲ್ಲ, ದಯವಿಟ್ಟು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ” ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿರುವ ಅವರು, ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಕಷ್ಟದ ಹಂತವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ “ಪೇಜ್ 3”, “ಹನಿಮೂನ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್”, “ಸಾಥಿಯಾನ್” ಮುಂತಾದ ಯಶಸ್ವಿ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದ ಸಂಧ್ಯಾ, ಈಗ ಉದ್ಯೋಗವಿಲ್ಲದೆ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಪ್ರಾಣ ಸ್ನೇಹಿತೆಗೆ ದ್ರೋಹ ಬಗೆದು ಆಕೆಯ ಪತಿಯಿಂದಲೇ ಗರ್ಭಿಣಿಯಾದ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ನಟಿ!

ಸಂಧ್ಯಾ ತಮ್ಮ ಪೋಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ, ಇಂದಿನ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಹೊಸ ವಾಸ್ತವತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ — “ಇಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಅನುಯಾಯಿಗಳು (followers) ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಕೆಲಸ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಕೆಲಸವಿಲ್ಲದೆ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತದೆ? ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಅನುಯಾಯಿಗಳು ಹೇಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಾರೆ?” ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಅವರು ಎತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಅವರು ತಮ್ಮ ಅನುಭವವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, “ಹಿಂದೆ ನನ್ನ ಬಳಿ ಕೆಲಸ ಇತ್ತು, ಆದರೆ ಈಗ ಅದು ಇಲ್ಲ. ನನ್ನ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಸಹ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ — ‘ಮೇಡಂ, ನಿಮ್ಮ ಯೋಜನೆ ಕೈತಪ್ಪಿದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಅನುಯಾಯಿಗಳು ಕಡಿಮೆ, ನಿಮ್ಮ ನೋಟ ಶ್ರೀಮಂತರಂತೆ ಇದೆ.’ ಆದರೆ ನಿಜವಾಗಿ ನಾನು ಶ್ರೀಮಂತಳಲ್ಲ. ಕೆಲಸವಿಲ್ಲದೆ, ಹಣವಿಲ್ಲದೆ ನಾನು ಹೇಗೆ ಬದುಕಲಿ?” ಎಂದು ಆಕ್ರಂದನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 14 ವರ್ಷಗಳ ದಾಂಪತ್ಯ ಮುರಿದುಬಿತ್ತು, ಪ್ರೀತಿಸಿ ಮದುವೆಯಾದ್ರೂ ವಿಚ್ಛೇದನಕ್ಕೆ ಮುಂದಾದ ಸ್ಟಾರ್‌ ಜೋಡಿ!

ಸಂಧ್ಯಾ ಅವರ ಮಾತುಗಳು ಕೇವಲ ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ನೋವನ್ನಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇಂದಿನ ಚಿತ್ರರಂಗದ ವಾಸ್ತವತೆಯನ್ನೂ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟಿವೆ. ಪ್ರತಿಭೆ, ಅನುಭವ ಮತ್ತು ಕೌಶಲ್ಯಕ್ಕಿಂತ “followers” ಮತ್ತು “looks”‌ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಸಿಕ್ಕಿರುವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಿಜವಾದ ಕಲಾವಿದರು ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅವರು ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ವೀಡಿಯೊ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದು, ನೆಟಿಜನ್‌ಗಳು ಸಂಧ್ಯಾ ಅವರಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವರು ಅವರ ಪ್ರತಿಭೆಗೆ ಸೂಕ್ತ ಗೌರವ ಸಿಗಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಿದರೆ, ಕೆಲವರು ಇಂದಿನ ಮನರಂಜನಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅನ್ಯಾಯದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಖಂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

sandhya mridulsandhya mridul is not getting worksandhya mridul asks for helpsocial mediafollowers on social media

Trending News