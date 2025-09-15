Sangeetha Bhat Sudarshan Rangaprasad statement: ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ನ ತಾರಾ ದಂಪತಿಗಳಾದ ಸಂಗೀತಾ ಭಟ್ - ಸುದರ್ಶನ್ ರಂಗಪ್ರಸಾದ್ ಬಗ್ಗೆ ಅನೇಕರಿಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ಸಂಗೀತಾ ಭಟ್ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದ್ದರೆ, ಸುದರ್ಶನ್ ರಂಗಪ್ರಸಾದ್ ಭಾಗ್ಯ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಧಾರಾವಾಹಿ ಮೂಲಕ ಮನೆ ಮಾತಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ನು ಇವರಿಬ್ಬರದ್ದು ಲವ್ ಕಂ ಅರೇಂಜ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್. 2016 ರಲ್ಲಿ ವಿವಾಹವಾದ ಈ ದಂಪತಿ ಇದೀಗ ನವ ವಸಂತಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಸಂಗೀತಾ ಸುದರ್ಶನ್ ಅವರನ್ನು ಅಣ್ಣ ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದ ಘಟನೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದರು. "ನನಗೆ ಇನ್ನೂ ನೆನಪಿದೆ. ಜಯನಗರ 4th ಬ್ಲಾಕ್ನಲ್ಲಿ ಇವಳು ನನ್ನನ್ನು ಅಣ್ಣ ಅಂತಾ ಕರೆದಿದ್ಳು" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಬ್ರಹ್ಮಲಿಖಿತ ಎಂಬಂತೆ... ಅಣ್ಣ ಅಂತ ಕರೆದವನನ್ನೇ ಸಂಗೀತ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಕಳೆದ ಏಪ್ರಿಲ್ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ 9 ನೇ ವಿವಾಹ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಆಚರಿಸಿಕೊಂಡ ಸಂಗೀತಾ ಭಟ್ ಮತ್ತು ಸುದರ್ಶನ್ ರಂಗಪ್ರಸಾದ್ ದಂಪತಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಯಾವುದೋ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದಲ್ಲ.. ಇವರಿಬ್ಬರು ಸ್ವತಃ ಗಟ್ಟಿ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಮಗೆ ಮಕ್ಕಳೇ ಬೇಡ ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಸಂಗೀತಾ ಭಟ್ ಮತ್ತು ಸುದರ್ಶನ್ ದಂಪತಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪಡೆಯದಿರಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ. "ನಮಗೆ ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಬೇಡ. ಅನೇಕ ಜನರು ನಮ್ಮನ್ನು ಟೀಕಿಸಬಹುದು, ನಮಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಮಕ್ಕಳು ಬೇಡ್ವಾ ಅನ್ನಬಹುದು. ಆದರೆ, ಹಾಗಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಘಟನೆಗಳಿಂದಾಗಿ ನಾವು ಈ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಜೀವವನ್ನು ತರಲು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಸಂಗೀತಾ ಭಟ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ
ಇನ್ನು "ಈ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಜನ ನಮ್ಮನ್ನು ಬೈಯಬಹುದು. ಹೇಗೆ ಉಗೀತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಾಲಾಯಕ್ ಅಂತ ಉಗಿಬಹುದು" ಅಂತ ಸುದರ್ಶನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. "ನಾವು ಈಗ ಇರುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತುಂಬಾ ದುಬಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಇದು ತಮಾಷೆಯಲ್ಲ. ಮಗುವನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವ, ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಜೀವನವನ್ನು ನೀಡುವ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡುವ ಆ ರೋಲರ್ ಕೋಸ್ಟರ್ ನಮಗೆ ಬೇಡ" ಎಂದು ಸಂಗೀತಾ ಭಟ್ ದೃಢವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
"ನಮಗೆ ರೋಲರ್ ಕೋಸ್ಟರ್ ಬೇಕಾದರೆ, ಅದು ಮೋಜಿನಿಂದ ಕೂಡಿರಲಿ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣವಿರಲಿ. ಒಳ್ಳೆಯ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳು ಇರಲಿ, ಒಳ್ಳೆಯ ಪಾತ್ರಗಳು ಇರಲಿ. ಆದರೆ ನಾವು ಆ ರೋಲರ್ ಕೋಸ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಹೋಗದಿರಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದೇವೆ," ಎಂದು ಸಂಗೀತಾ ಭಟ್ ತಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಾ ಹೇಳಿದರು.
"ಜನರು ನಮ್ಮನ್ನು ಟೀಕಿಸಿದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಾ ಬೆರಳುಗಳು ಸಮಾನವಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ವಿಭಿನ್ನರು. ಇದು ನಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆ. ನಾವು ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ," ಎಂದು ಸಂಗೀತಾ ಭಟ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಸಂಗೀತಾ ಭಟ್ ಮತ್ತು ಸುದರ್ಶನ್ ರಂಗಪ್ರಸಾದ್ ದಂಪತಿ ತಮ್ಮ ಹೊಸ ಮನೆಯ ಗೃಹಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಈ ಜೋಡಿಯ ಕನಸಿನ ನಿವಾಸಕ್ಕೆ 'ಸುಖಾಸ' ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.