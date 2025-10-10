ಆ ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋ ಶೂಟಿಂಗ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಕೈಗಳನ್ನು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹಿಡಿದು.. : ನಟಿ ಸಂಜನಾ

Actress sanjana galrani:ಕನ್ನಡ, ತೆಲುಗು ಮತ್ತು ತಮಿಳಿನಲ್ಲಿ ಹಲವು ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿರುವ ಸಂಜನಾ ಗಲ್ರಾನಿ ಈಗ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ನ ಒಂಬತ್ತನೇ ಸೀಸನ್ ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ನಟನೆ ಮತ್ತು ಮಾತನಾಡುವ ಶೈಲಿಯಿಂದ ದೂರದರ್ಶನ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಹತ್ತಿರವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಸಂಜನಾಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹಳೆಯ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದು ಈಗ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ, ಸಂಜನಾ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿಪರವಾಗಿ ಎದುರಿಸಿದ ತೊಂದರೆಗಳು ಮತ್ತು ಕಿರುಕುಳವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಒಬ್ಬ ನಟ ತನಗೆ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬ ಸಂವೇದನಾಶೀಲ ಕಥೆಯನ್ನು ನಟಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
'ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಿತ್ರದ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿತ್ತು. ಒಬ್ಬ ಸ್ಟಾರ್ ನಾಯಕ ನನ್ನನ್ನು ತುಂಬಾ ಹಿಂಸಿಸಿದ. ಆ ಚಿತ್ರದ ನಿರ್ದೇಶಕರೊಂದಿಗೂ ಅವರು ಜಗಳವಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಶೂಟಿಂಗ್ ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು.. ನಾಯಕ ಬಂದು ಅಸಭ್ಯವಾಗಿ ವರ್ತಿಸಿದನು. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಆ ದೃಶ್ಯದಲ್ಲಿ, ನಾಯಕ ನನ್ನ ಕೈಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ಮುಂದೆ ಸಾಗಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅವನು ಕೋಪದಿಂದ ಬಂದು ನನ್ನ ಕೈಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಹಿಸುಕಿದನು. ನೋವಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರೇ.. ಸುಮ್ಮನಿರಿ ಎಂದ.. ಇದರಿಂದ ನಾನು ಶೂಟಿಂಗ್ ನಿಂದ ವಿರಾಮ ತೆಗೆದುಕೊಂಡೆʼ.. ಎಂದರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-ಪತ್ನಿ, 6 ತಿಂಗಳ ಮಗುವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಎರಡನೇ ಮದುವೆಯಾದ ಖ್ಯಾತ ನಟ! ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಶಾಕ್..
ಇದಲ್ಲದೇ.. ʼನಾನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೊಡೆತ ತಿನ್ನಲು ಬಂದಿಲ್ಲ. ಇದು ಆಕ್ಷನ್ ದೃಶ್ಯವಲ್ಲ. ನಾನು ಖಳನಾಯಕನಲ್ಲ. ಈ ದೃಶ್ಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿ. ಆ ನಂತರವೇ ಶೂಟ್ ಮಾಡೋಣ ಎಂದು ಆ ನಟನಿಗೆ ಹೇಳಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಯ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಶೂಟಿಂಗ್ ಆರಂಭಿಸಿದೆವು.. ಅಂತಹ ಬಿರುಕು ಇರುವ ಜನರು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನೋವುಂಟುಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ನಾವು ಅವರನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕುʼ ಎಂದು ಸಂಜನಾ ಹೇಳಿದರು. ಈ ಸಂದರ್ಶನವು ಪ್ರಸ್ತುತ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ, ಸಂಜನಾ ತನಗೆ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡಿದ ನಟನ ಹೆಸರನ್ನು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ.
ಇನ್ನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿರುವ ಸಂಜನಾ ಅವರು ತರುಣ್ ಅಭಿನಯದ ಸೊಗ್ಗದಾಹು (2005) ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು. ಪುರಿ ಜಗನ್ನಾಥ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಪ್ರಭಾಸ್ ಅಭಿನಯದ ಬುಜ್ಜಿಗಾಡು ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಅವರು ತೆಲುಗಿನಲ್ಲೂ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-ಪತ್ನಿ, 6 ತಿಂಗಳ ಮಗುವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಎರಡನೇ ಮದುವೆಯಾದ ಖ್ಯಾತ ನಟ! ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಶಾಕ್..