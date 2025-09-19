Sanjana Galrani sister : ತೆಲುಗು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸೀಸನ್ 9 ಭರದಿಂದ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 7 ರಂದು ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಈ ಟಿವಿ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ಈಗಾಗಲೇ ಎರಡನೇ ವಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದೆ. ಒಟ್ಟು 15 ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಮನೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪೈಕಿ 9 ಮಂದಿ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಆರು ಮಂದಿ ಸಾಮಾನ್ಯರ ಕೋಟಾದಡಿ ಮನೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನೃತ್ಯ ಸಂಯೋಜಕಿ ಶ್ರೇಷ್ಠಿ ವರ್ಮಾ ಮೊದಲ ವಾರದಲ್ಲೇ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಗಿ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಬಂದರು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಮನೆಯಲ್ಲಿ 14 ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ಜನಪ್ರಿಯ ನಟಿ ಸಂಜನಾ ಗಲ್ರಾನಿ ಈ ಸೀಸನ್ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು.
ಪ್ರಭಾಸ್ ಅವರ ಬುಜ್ಜಿಗಾಡು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಜನಾ ಗಲ್ರಾನಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಗ್ ಬಾಸ್
ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಸಂಜನಾ ಅವರ ಆಟ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ನಿರಾಶೆಗೊಳಿಸಿತು. ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯರೆಲ್ಲರೂ ಸಂಜನಾ ಅವರನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದರು.
ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿಯೂ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ನಕಾರಾತ್ಮಕತೆ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಸಂಜನಾ ಗಲ್ರಾನಿ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ನಾಯಕತ್ವದ ಟಾಸ್ಕ್ ಗೆದ್ದು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸೀಸನ್ 9 ರ ಮೊದಲ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಆರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಮನೆಯ ಸದಸ್ಯರು ಹಾಗೂ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಕೂಡ ಆಶ್ಚರ್ಯಚಕಿತರಾದರು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಂಜನಾ ಗಲ್ರಾನಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯ ನಾಯಕಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಸಂಜನಾ ಗಲ್ರಾನಿ ಅವರ ತಂಗಿ ಕೂಡ ಟಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಫೇಮಸ್ ನಟಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತಮಿಳು ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಚಿತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಟಾಲಿವುಡ್ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ರಂಜಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ ನಿಕ್ಕಿ ಗಲ್ರಾನಿ.
ಮಲುಪು ನಂತಹ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಚಿತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ತೆಲುಗು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ ನಿಕ್ಕಿ ಗಲ್ರಾನಿ, ಕೃಷ್ಣಾಷ್ಟಮಿ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸುನಿಲ್ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ 'ಟುಡು' ಚಿತ್ರದ ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾಯಕ ಆದಿ ಪಿನಿಸೆಟ್ಟಿ ಅವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿದ ಈ ಸುಂದರ ತಾರೆ ಮಾರ್ಚ್ 2022 ರಲ್ಲಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಅದೇ ವರ್ಷದ ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಅವರು ವಿವಾಹವಾದರು.
ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನವನ್ನು ಆನಂದಿಸುತ್ತಿರುವ ನಿಕ್ಕಿ, ಸಿನಿಮಾಗಳಿಂದ ದೂರ ಉಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಆದಿ ಸತತವಾಗಿ ಸಿನಿಮಾ ಮತ್ತು ವೆಬ್ ಸರಣಿಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಟಿಸಿದ 'ಮಾಯಾಸಭಾ' ಸರಣಿ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಆಯಿತು.
