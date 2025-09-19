English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ನಟಿ ಸಂಜನಾ ಗಲ್ರಾನಿ ಅವರ ತಂಗಿ ಟಾಲಿವುಡ್‌ನ ಕ್ರೇಜಿ ಹೀರೋಯಿನ್!

Sanjana Galrani sister : ಪ್ರಭಾಸ್ ಅವರ ಬುಜ್ಜಿಗಾಡು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಜನಾ ಗಲ್ರಾನಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. 

Written by - Chetana Devarmani | Last Updated : Sep 19, 2025, 12:08 AM IST
  • ನಟಿ ಸಂಜನಾ ಗಲ್ರಾನಿ
  • ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಸಂಜನಾ ಗಲ್ರಾನಿ
  • ಸಂಜನಾ ಗಲ್ರಾನಿ ಸಂಭಾವನೆ

Trending Photos

ಆಲಿವ್ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಈ ರಸ ಬೆರೆಸಿ ಹಚ್ಚಿದರೆ ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಗಾಢ ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ ಬಿಳಿ ಕೂದಲು, ಒಮ್ಮೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ!
camera icon6
White Hair Remedies
ಆಲಿವ್ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಈ ರಸ ಬೆರೆಸಿ ಹಚ್ಚಿದರೆ ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಗಾಢ ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ ಬಿಳಿ ಕೂದಲು, ಒಮ್ಮೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ!
ಭಾರತದ ಈ ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿದೆ ಚಿನ್ನದ ಗಣಿಗಳು.. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು!
camera icon6
Top 10 gold mines in India
ಭಾರತದ ಈ ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿದೆ ಚಿನ್ನದ ಗಣಿಗಳು.. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು!
ಇತಿಹಾಸ ಬರೆಯಲು ರಜನಿ ಮತ್ತು ಕಮಲ್ ಸಜ್ಜು.! ಒಂದೇ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ದಿಗ್ಗಜರ ಸಮಾಗಮ.. ಡೈರೆಕ್ಟರ್‌ ಹೆಸರು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಿರಾ
camera icon8
Kamal Haasan
ಇತಿಹಾಸ ಬರೆಯಲು ರಜನಿ ಮತ್ತು ಕಮಲ್ ಸಜ್ಜು.! ಒಂದೇ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ದಿಗ್ಗಜರ ಸಮಾಗಮ.. ಡೈರೆಕ್ಟರ್‌ ಹೆಸರು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಿರಾ
ಮಗು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬ ಒಂದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ʻಭಿಕ್ಷುಕʼನನ್ನು ಮದುವೆಯಾದ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ! ತಾನೇ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಶಾಕಿಂಗ್‌ ಗುಟ್ಟಿದು
camera icon14
Zeenat Aman husband
ಮಗು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬ ಒಂದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ʻಭಿಕ್ಷುಕʼನನ್ನು ಮದುವೆಯಾದ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ! ತಾನೇ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಶಾಕಿಂಗ್‌ ಗುಟ್ಟಿದು
ನಟಿ ಸಂಜನಾ ಗಲ್ರಾನಿ ಅವರ ತಂಗಿ ಟಾಲಿವುಡ್‌ನ ಕ್ರೇಜಿ ಹೀರೋಯಿನ್!

Sanjana Galrani sister : ತೆಲುಗು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸೀಸನ್ 9 ಭರದಿಂದ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 7 ರಂದು ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಈ ಟಿವಿ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ಈಗಾಗಲೇ ಎರಡನೇ ವಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದೆ. ಒಟ್ಟು 15 ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಮನೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪೈಕಿ 9 ಮಂದಿ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಆರು ಮಂದಿ ಸಾಮಾನ್ಯರ ಕೋಟಾದಡಿ ಮನೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. 

Add Zee News as a Preferred Source

ಅವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನೃತ್ಯ ಸಂಯೋಜಕಿ ಶ್ರೇಷ್ಠಿ ವರ್ಮಾ ಮೊದಲ ವಾರದಲ್ಲೇ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಗಿ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಬಂದರು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಮನೆಯಲ್ಲಿ 14 ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಯಾಂಡಲ್‌ವುಡ್‌ ಜನಪ್ರಿಯ ನಟಿ ಸಂಜನಾ ಗಲ್ರಾನಿ ಈ ಸೀಸನ್‌ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು. 

ಪ್ರಭಾಸ್ ಅವರ ಬುಜ್ಜಿಗಾಡು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಜನಾ ಗಲ್ರಾನಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌
ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಸಂಜನಾ ಅವರ ಆಟ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ನಿರಾಶೆಗೊಳಿಸಿತು. ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯರೆಲ್ಲರೂ ಸಂಜನಾ ಅವರನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದರು. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: Deepika Padukone: ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆಗೆ ಆಘಾತ.! 1000 ಕೋಟಿ ಬಜೆಟ್‌ ಸಿನಿಮಾದಿಂದ ನಟಿ ಔಟ್‌.. ಇದೇ ಕಾರಣ

ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿಯೂ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ನಕಾರಾತ್ಮಕತೆ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಸಂಜನಾ ಗಲ್ರಾನಿ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ನಾಯಕತ್ವದ ಟಾಸ್ಕ್ ಗೆದ್ದು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸೀಸನ್ 9 ರ ಮೊದಲ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್‌ ಆರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಮನೆಯ ಸದಸ್ಯರು ಹಾಗೂ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಕೂಡ ಆಶ್ಚರ್ಯಚಕಿತರಾದರು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಂಜನಾ ಗಲ್ರಾನಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯ ನಾಯಕಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.  

ಸಂಜನಾ ಗಲ್ರಾನಿ ಅವರ ತಂಗಿ ಕೂಡ ಟಾಲಿವುಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಫೇಮಸ್‌ ನಟಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತಮಿಳು ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಚಿತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಟಾಲಿವುಡ್ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ರಂಜಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ ನಿಕ್ಕಿ ಗಲ್ರಾನಿ. 

ಮಲುಪು ನಂತಹ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಚಿತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ತೆಲುಗು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ ನಿಕ್ಕಿ ಗಲ್ರಾನಿ, ಕೃಷ್ಣಾಷ್ಟಮಿ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸುನಿಲ್ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ 'ಟುಡು' ಚಿತ್ರದ ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾಯಕ ಆದಿ ಪಿನಿಸೆಟ್ಟಿ ಅವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿದ ಈ ಸುಂದರ ತಾರೆ ಮಾರ್ಚ್ 2022 ರಲ್ಲಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಅದೇ ವರ್ಷದ ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಅವರು ವಿವಾಹವಾದರು. 

ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನವನ್ನು ಆನಂದಿಸುತ್ತಿರುವ ನಿಕ್ಕಿ, ಸಿನಿಮಾಗಳಿಂದ ದೂರ ಉಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಆದಿ ಸತತವಾಗಿ ಸಿನಿಮಾ ಮತ್ತು ವೆಬ್ ಸರಣಿಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಟಿಸಿದ 'ಮಾಯಾಸಭಾ' ಸರಣಿ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಆಯಿತು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಇತಿಹಾಸ ಬರೆಯಲು ರಜನಿ ಮತ್ತು ಕಮಲ್ ಸಜ್ಜು.! ಒಂದೇ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ದಿಗ್ಗಜರ ಸಮಾಗಮ.. ಡೈರೆಕ್ಟರ್‌ ಹೆಸರು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಿರಾ

About the Author

Chetana Devarmani

" ಚೇತನಾ ದೇವರಮನಿ ಅವರು ಪ್ರಸ್ತುತ ʻಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ʼ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ Senior Sub Editor ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಚೇತನಾ ದೇವರಮನಿ ಅವರು ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಮಾಧ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 7 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಸಿನಿಮಾ, ಕ್ರೈಂ, ಆರೋಗ್ಯ, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2018ರಲ್ಲಿ ʻರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ʼನ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಳಿಕ 2021 ರಲ್ಲಿ ʻಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ ತಂಡ ಸೇರಿದರು. ...Read More

Sanjana Galranibigg bossSanjana Galrani sister

Trending News