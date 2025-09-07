English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಮದುವೆಗಾಗಿ ಧರ್ಮ ಬದಲಿಸಿದ ನಟಿ.. ಏಕಾಏಕಿ ಗುಂಡಿಕ್ಕಿ ಕೊಂದ ಪತಿ! ಸ್ಟಾರ್‌ ನಾಯಕಿಯ ಭೀಕರ ಅಂತ್ಯ..

Actress tragic life: ಯಶಸ್ಸಿನ ಶಿಖರವನ್ನು ತಲುಪಿದ್ದ ನಟಿ, ಮದುವೆಗಾಗಿ ತನ್ನ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಧರ್ಮವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿದಳು, ಆದರೆ ಅವಳ ಅದೃಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಬೇರೇನೋ ಬರೆದಿತ್ತು. ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲಿ, ಆಕೆಯ ಜೀವನ ನಾಶವಾಯಿತು.

Written by - Savita M B | Last Updated : Sep 7, 2025, 04:59 PM IST
  • ಯಶಸ್ಸಿನ ಶಿಖರವನ್ನು ತಲುಪಿದ್ದ ಸಯೀದಾ ಖಾನ್
  • ಮದುವೆಗಾಗಿ ತನ್ನ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಧರ್ಮವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡಳು

actress sayeeda khan: ಹೊರಗೆ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ಕಾಣುವ ಅನೇಕ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದುಃಖಕರ ಮತ್ತು ಭಯಾನಕ ಸತ್ಯವನ್ನು ಮರೆಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಹ ಒಂದು ಕಥೆ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನಟಿ ಸಯೀದಾ ಖಾನ್ ಅವರದು.

ಯಶಸ್ಸಿನ ಶಿಖರವನ್ನು ತಲುಪಿದ್ದ ಸಯೀದಾ ಖಾನ್, ಮದುವೆಗಾಗಿ ತನ್ನ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಧರ್ಮವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡಳು.. ಆದರೆ ಅವಳ ಅದೃಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಬೇರೇನೋ ಬರೆದಿತ್ತು. ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲಿ, ಅವಳ ನಗುತ್ತಿರುವ ಮನೆ ನಾಶವಾಯಿತು. ಸಯೀದಾ ಖಾನ್ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು. ಅವರು ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೂ ಕಷ್ಟಪಡಬೇಕಾಯಿತು. ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಹೇಗಾದರೂ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆದ್ದರಿಂದ ಸಯೀದಾ 11 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಮೊಮ್ಮಗನೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಘೋಷಿಸಿದ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟಿ? ಬಾಲಿವುಡ್‌ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಗಟ್ಟಿಮೇಳಕ್ಕೆ ಹಣಿ!  

ಸಿನಿಮಾ ಪಾರ್ಟಿಯೊಂದರಲ್ಲಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಹೆಚ್.ಎಸ್.ರವೈಲ್ ಆಕೆಯ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಿದ್ದರು. ಅವರು 1961 ರಲ್ಲಿ ಮನೋಜ್ ಕುಮಾರ್ ಜೊತೆಗಿನ 'ಕಾಂಚ್ ಕಿ ಗುಡಿಯಾ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನೀಡಿದರು. ನಂತರ ಅವರು ಕಿಶೋರ್ ಕುಮಾರ್ ಎದುರು 'ಅಪ್ನಾ ಹಾತ್ ಜಗನ್ನಾಥ್' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು. ಆದರೆ ಈ ಯಶಸ್ಸು ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಉಳಿಯಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಕ್ರಮೇಣ ಅವರಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಕೆಲಸ ಸಿಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಅವರು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಬ್ರಿಜ್ ಸದನ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದರು. ಬ್ರಿಜ್ ಸದನ ಸಯೀದಾಳನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಲು ಕೇಳಿಕೊಂಡರು.. ಅವರು ತಕ್ಷಣ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಳು. ಮದುವೆಗೆ, ಅವಳು ತನ್ನ ಧರ್ಮವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿದಳು ಮತ್ತು ತನ್ನ ಹೆಸರನ್ನು ಸುಧಾ ಸದನ ಎಂದು ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡಳು. ಅವರಿಗೆ ಕಮಲ್ ಮತ್ತು ನಮ್ರತಾ ಎಂಬ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದರು.

ಆದರೆ, ಬ್ರಿಜ್ ಸದನನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸಯೀದಾಗೆ ಮದುವೆಗೆ ಮೊದಲೇ ಮಗು ಇದೆ ಎಂಬ ಅನುಮಾನ ಯಾವಾಗಲೂ ಇತ್ತು.. ಈ ಅನುಮಾನ ಅವನನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕಾಡುತ್ತಿತ್ತು. ಒಂದು ದಿನ, ತನ್ನ ಮಗ ಕಮಲ್‌ನ 20 ನೇ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ದಿನದಂದು, ಬ್ರಿಜ್ ಸದನ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಸುಧಾ, ಮಗಳು ನಮ್ರತಾ ಮತ್ತು ಮಗ ಕಮಲ್ ಮೇಲೆ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿದನು. ಕಮಲ್ ಮಾತ್ರ ದಾಳಿಯಿಂದ ಬದುಕುಳಿದನು. ಘಟನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಕಣ್ಣನ್ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, ಕಮಲ್, "ನನ್ನ ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಸಹೋದರಿ ರಕ್ತ ಮೊಡುವಿನಲ್ಲಿದ್ದರು.. ನಾನು ಅವರನ್ನು ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯುತ್ತಿದ್ದೆ, ಆಗ ನನಗೂ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅರಿವಾಯಿತು" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು. ಈ ದುರಂತ ಘಟನೆಯ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ, ಕಮಲ್ ಸದನ ಕಾಜೋಲ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಆದರೆ, ಕೆಲವು ಚಿತ್ರಗಳ ನಂತರ, ಅವರು ಸಹ ಉದ್ಯಮವನ್ನು ತೊರೆದರು. ಸಯೀದಾ ಖಾನ್ ಅವರ ಜೀವನವು ಹೊಳೆಯುವ ಗ್ಲಾಮರ್‌ನ ಹಿಂದಿನ ದುಃಖದ ಸತ್ಯವಾಗಿತ್ತು.

