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ಈ ಸಿನಿಮಾ ಇಷ್ಟ ಆಗದಿದ್ರೆ ನಡುರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ತಲೆ ಬೋಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಿನಿ ಎಂದ ನಟಿ

Actress shave head challenge: ನನ್ನ ಸಿನಿಮಾ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗದೆ ಇದ್ದರೆ ನಡುರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತು ತಲೆ ಬೋಳಿಸಿಕೊಳ್ತಿನಿ ಎಂದು ಖ್ಯಾತ ನಟಿಯೊಬ್ಬರು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಸವಾಲು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. 
 

Written ByRamya R Gowda
Published: Aug 28, 2026, 01:41 PM IST|Updated: Aug 28, 2026, 01:41 PM IST
ಈ ಸಿನಿಮಾ ಇಷ್ಟ ಆಗದಿದ್ರೆ ನಡುರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ತಲೆ ಬೋಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಿನಿ ಎಂದ ನಟಿ

About the Author

Ramya R Gowda

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

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