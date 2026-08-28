/ಈ ಸಿನಿಮಾ ಇಷ್ಟ ಆಗದಿದ್ರೆ ನಡುರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ತಲೆ ಬೋಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಿನಿ ಎಂದ ನಟಿ

Actress shave head challenge: ಇತ್ತೀಚಗೆ ನಟಿಯೊಬ್ಬರು ನನ್ನ ಸಿನಿಮಾ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗದೆ ಇದ್ದರೆ ನಡುರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತು ತಲೆ ಬೋಳಿಸಿಕೊಳ್ತಿನಿ (Actress shave) ಎಂದು ಚಾಲೆಂಜ್(challenge) ಹಾಕುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಿಸಿದರು. ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು ಈ ಸಿನಿಮಾ ತೆರೆ ಮೇಲೆ ಬರಲುದೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಸಿನಿಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಇಷ್ಟ ಆಗದೆ ಇದ್ದರೆ ನಾನು ನಡುರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ತಲೆ ಬೋಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಿನಿ ಹೇಳಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಟಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ, ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸಣ್ಣ ಚಿತ್ರಗಳು ತಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತಿವೆ. ವಿಷಯವು ಉತ್ತಮವಾಗಿದ್ದರೆ, ತೆಲುಗು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ತಾರಾಬಳಗ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಬಜೆಟ್ ಹೊಂದಿರುವ ಚಿತ್ರಗಳಿಗಾಗಿ ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಸಣ್ಣ ಚಿತ್ರ 'ಸಹಾ: ಲೈಫ್ ಆಫ್ ಸಂಜು' ತನ್ನ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು ಬರುತ್ತಿದೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 4 ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರದ ಟ್ರೇಲರ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ನಡೆಯಿತು. ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನಿರ್ಮಾಪಕರಾದ ಬನ್ನಿ ವಾಸು ಮತ್ತು ವಂಶಿ ನಂದಿಪತಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಚಿತ್ರತಂಡಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರದ ನಾಯಕಿ ಶ್ವೇತಾ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಮಾಡಿದ ಸಂವೇದನಾಶೀಲ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಈಗ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ.
ಟ್ರೇಲರ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಶ್ವೇತಾ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೆಸರಾಂತವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸಿದರು. "ನಮ್ಮ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ತಾರಾಬಳಗ ಅಥವಾ ದೊಡ್ಡ ಬಜೆಟ್ ಇಲ್ಲದಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ನಮಗಿರುವ ಏಕೈಕ ಶಕ್ತಿ ಎಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕಥೆಯ ಮೇಲಿನ ಅಪಾರ ನಂಬಿಕೆ. ಆ ನಂಬಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಈ ಚಿತ್ರವು ಕೇವಲ ಸರಳ ಪ್ರೇಮಕಥೆಯಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುವ ಮತ್ತು ಸಂಭವಿಸುವ ಭಾವನೆಗಳ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ವಿವರಿಸಿದರು. ಪ್ರೀತಿ ಎಂದರೆ ಕೇವಲ ಯುಗಳ ಗೀತೆಗಳಲ್ಲ, ಆದರೆ ಜೀವನವನ್ನು ತಿರುಗಿಸುವ ನೋವು, ತ್ಯಾಗ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಇದರಲ್ಲಿ ಸುಂದರವಾಗಿ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ತಮ್ಮ ಭಾಷಣದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ, ಅವರು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಒಂದು ದಿಟ್ಟ ಸವಾಲು ಎಸೆದು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಿಸಿದರು. "ನಾನು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಸಿನಿಮಾ ನೋಡುವಂತೆ ವಿನಂತಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ, ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಸವಾಲು ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದ ನಂತರ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ನಿರಾಶೆಗೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದರು. ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ "ಎಂತಹ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ನೀವು ಭಾವಿಸುತ್ತೀರಿ. ಯಾರಾದರೂ ನಿರಾಶೆಗೊಂಡರೆ.. ನೆನಪಿಡಿ, ನಾನು ಅಮೀರ್ಪೇಟೆ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ತಲೆಬೋಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ (ಕ್ಷೌರ) head shave) ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ನಾವು ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಅಂತಹ ಬಲವಾದ ವಿಷಯದೊಂದಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಶ್ವೇತ ಹೇಳಿದ್ದರು.
ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಯಾವಾಗಲೂ ಒಳ್ಳೆಯ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅವರು ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ವಿಷಯ ಮತ್ತು ಕೈಗೆಟುಕುವ ಟಿಕೆಟ್ ಬೆಲೆಯೊಂದಿಗೆ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಿಗೆ ತರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದರು. 'ಸಹಾ' ಇದು ಕೇವಲ ಒಂದು ಚಿತ್ರವಲ್ಲ, ಆದರೆ ಸುಮಾರು 50 ರಿಂದ 60 ಹೊಸಬರ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ, ಸಮರ್ಪಣೆ, ಉತ್ಸಾಹ ಮತ್ತು ಕನಸು ಎಂದು ಅವರು ಭಾವುಕರಾದರು.
ನಿಶಾಂತ್ ದೋತಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕುಮಾರ್ ಕಸಾರಾಂ ನಾಯಕನಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದರೆ, ಶ್ವೇತಾ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್, ಪ್ರಜಾನ ಪಾಂಡ್ಯ ಮತ್ತು ಇತರರು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತೇಜ ವೇಲ್ಪುಚರ್ಲಾ ಸುಮೈರಾ ಸ್ಟುಡಿಯೋಸ್ ಬ್ಯಾನರ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಶೇಖರ್ ಚಂದ್ರ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಂಗೀತ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾಯಕಿಯ ಸಂವೇದನಾಶೀಲ ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳು ತಕ್ಷಣವೇ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದವು. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 4 ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಮೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡೋಣ.