ಎರಡು ಮದುವೆಯಾದರೂ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ನೆಮ್ಮದಿ.. ಮೂರು ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಒಂಟಿ ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಹಿರಿಯ ನಟಿ!

South Actress: ನಟಿ ಸೀತಾ ಗಂಗೋತ್ರಿ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಹತ್ತಿರವಾದರು. ಹಿಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯವರು ಅವರನ್ನು ನಾಯಕಿ ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದರು.   

Written by - Savita M B | Last Updated : Sep 1, 2025, 08:36 PM IST
  • ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಹಲವು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ನಟಿಸುವ ಮೂಲಕ ನಟಿ ಸೀತಾ ಒಳ್ಳೆಯ ಹೆಸರು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ
  • ಸೀತಾ ತನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬಾರಿ ವಿವಾಹವಾದರು

Actress Seetha: ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಹಲವು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ನಟಿಸುವ ಮೂಲಕ ನಟಿ ಸೀತಾ ಒಳ್ಳೆಯ ಹೆಸರು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಪತಿ ಕೂಡ ಒಬ್ಬ ದೊಡ್ಡ ನಟ, ಮತ್ತು ಅವರು ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಅವರಿಂದ ದೂರವಾದರು.. ಇವರು ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ತೆಲುಗು ಮತ್ತು ತಮಿಳು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಮನ್ನಣೆ ಗಳಿಸಿದರು, ಆದರೆ ನಂತರ ಪೋಷಕ ನಟಿಯಾದರು. ಅವರು ಪ್ರಸ್ತುತ ಧಾರಾವಾಹಿ ಮತ್ತು ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರ ಕಲಾವಿದರಾಗಿ ಮಿಂಚುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೀತಾ ತನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬಾರಿ ವಿವಾಹವಾದರು. ಅವರ ಮೊದಲ ಪತಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ತಮಿಳು ನಟ ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶಕ ಆರ್. ಪಾರ್ಥಿಬನ್.  

೧೯೮೪ ರಲ್ಲಿ, ಕೆ. ಭಾಗ್ಯರಾಜ್ ಅವರ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ತಮ್ಮ ಚಲನಚಿತ್ರ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಪಾರ್ಥಿಬನ್, ಅನೇಕ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು 16 ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದರು ಮತ್ತು 14 ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದರು. ಅವರು ಬರಹಗಾರರಾಗಿ ಮತ್ತು ಗಾಯಕರಾಗಿ ಮನ್ನಣೆ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ೧೯೮೯ ರಲ್ಲಿ ಅವರು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ 'ಪುದಿಯ ಪಧೈ' ಚಿತ್ರವು ಭಾರಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಂಡಿತು ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತು. ಮದುವೆಯ ನಂತರ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಂದ ದೂರವಿದ್ದ ಸೀತಾ, ಈಗ ಎರಡನೇ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ೨೦೦೧ ರಲ್ಲಿ, ಪಾರ್ಥಿಬನ್ ಮತ್ತು ಸೀತಾ ಪರಸ್ಪರ ಒಪ್ಪಿಗೆಯಿಂದ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆದರು. ಅದಾದ ನಂತರ, ಅವರು ಧಾರಾವಾಹಿ ನಟ ಸತೀಶ್ ಅವರನ್ನು ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ವಿವಾಹವಾದರು. ಆದರೂ ಈ ಮದುವೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಉಳಿಯಲಿಲ್ಲ. 

ಸೀತಾಳಿಂದ 24 ವರ್ಷಗಳ ಬೇರ್ಪಟ್ಟ ನಂತರವೂ ಪಾರ್ಥಿಬನ್ ಮರುಮದುವೆಯಾಗಲಿಲ್ಲ. ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಅವರು, "ಸೀತಾ ಮತ್ತು ನಾನು ಪ್ರೀತಿಸಿ ಮದುವೆಯಾದೆವು. ಕೆಲವು ಕಾರಣಗಳಿಂದ ನಾವು ಬೇರ್ಪಟ್ಟೆವು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಮನೆಯನ್ನು ಮಾರಿದೆವು. ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ಮನೆ ಖರೀದಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಕಾರಣ ನಾನು ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ವಿಚ್ಛೇದನದ ನಂತರ, ಸೀತಾ ಮರುಮದುವೆಯಾದಳು, ಆದರೆ ನಾನು ಒಂಟಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಸೀತಾ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯಾಗಿದ್ದಳು. ಈಗ ನಾನು ಆ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ನಾನು ಇನ್ನೂ ಅವರನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತೇನೆ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದರು.

About the Author

Savita M B

ಸವಿತಾ ಎಂ.ಬಿ ಅವರು ZEE ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಡಿಜಿಟಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಎಂಟರ್‌ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಹೆಲ್ತ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 2023ರಿಂದ ಇವರು ವಾಹಿನಿಗಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

South Actress DivorceStar Heroine DivorceActress SeethaActress Seetha and ParthibanTelugu cinema news

