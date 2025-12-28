English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ಆ ಒಂದೇ ಕಾರಣದಿಂದ 25 ವರ್ಷಗಳ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೂ ಆಹ್ವಾನ ಪಡೆಯದ ನಟಿ!

Famous Actress comment: ಜನಪ್ರಿಯ ನಟಿ ಶಕೀಲಾ ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಎದುರಿಸಿದ ಕಷ್ಟಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ..   

Written by - Savita M B | Last Updated : Dec 28, 2025, 05:10 PM IST
  • ಜನಪ್ರಿಯ ನಟಿ ಶಕೀಲಾ ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ತಾವು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಎದುರಿಸಿದ ಕಷ್ಟಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ
  • ಶಕೀಲಾ ತಮ್ಮ 25 ವರ್ಷಗಳ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ, ಯಾರೂ ತಮ್ಮನ್ನು ಒಂದೇ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಿಲ್ಲ ಎಂದು ದುಃಖ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು

Actress Shakeela: ಜನಪ್ರಿಯ ನಟಿ ಶಕೀಲಾ ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ತಾವು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಎದುರಿಸಿದ ಕಷ್ಟಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಲಯಾಳಂ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಉತ್ತುಂಗದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ, ಸಹನಟರಿಂದ ಅಸೂಯೆ ಮತ್ತು ಒಂಟಿತನವನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ್ದಾಗಿ ಮತ್ತು ಯಾರೂ ತಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸ್ನೇಹ ಬೆಳೆಸಲು ಮುಂದೆ ಬರಲಿಲ್ಲ.. ಎಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಭಯಪಡುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ನಟಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.. 

ಈ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು.. ʼಶೂಟಿಂಗ್ ಸೆಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಇತರರಿಂದ ದೂರವಿಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು.. ನನಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕೊಠಡಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಈ ತಾರತಮ್ಯದಿಂದ ಬೇಸತ್ತು ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ಖರ್ಚಿನಲ್ಲಿ 20 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕ್ಯಾರವಾನ್‌ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದೆ.. ಅವುಗಳಲ್ಲೇ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದೆ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದೆ..ʼ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಶಕೀಲಾ ತಮ್ಮ 25 ವರ್ಷಗಳ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ, ಯಾರೂ ತಮ್ಮನ್ನು ಒಂದೇ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಿಲ್ಲ ಎಂದು ದುಃಖ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. 

ಶಕೀಲಾ ತಮ್ಮ 25 ವರ್ಷಗಳ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ, ಯಾರೂ ತಮ್ಮನ್ನು ಒಂದೇ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಿಲ್ಲ ಎಂದು ದುಃಖ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ʼಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಸ್ವಜನಪಕ್ಷಪಾತ ಮತ್ತು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ತಾಂಡವವಾಡುತ್ತಿದೆ. ಒಳ್ಳೆಯ ಜನರಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ.. ತೆಲುಗು, ತಮಿಳು ಮತ್ತು ಕನ್ನಡದ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ಹುಡುಗಿಯರು ಇದ್ದರೂ, ಬಾಂಬೆಯಿಂದ ನಾಯಕಿಯರನ್ನು ಕರೆತಂದು ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಸಂಭಾವನೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.. ನೆಲ್ಲೂರು ಮತ್ತು ವಿಜಯವಾಡದಂತಹ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ತೆಲುಗು ಹುಡುಗಿಯರಿದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ನೀಡಬೇಕು..ʼ ಎಂದರು..

ಜೊತೆಗೆ.. ʼಕುಟುಂಬ, ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಒಡಹುಟ್ಟಿದವರ ಭವಿಷ್ಯವು ನನಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯವಾಗಿದ್ದು, ಹೊರಗಿನ ಪ್ರಪಂಚವು ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಯೋಚಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾನು ಲೆಕ್ಕಿಸುವುದಿಲ್ಲʼ ಎಂದು ನಟಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-ಅಣ್ಣಾವ್ರಿಗೂ ಸಲ್ಮಾನ್‌ ಖಾನ್‌ ತಂದೆಗೂ ಆತ್ಮೀಯ ನಂಟು! ರಾಜ್‌ ಈ ಎರಡು ಸಿನಿಮಾಗೆ ಕಥೆ ಬರೆದಿದ್ರು ಸಲೀಂ.. 

 

 

