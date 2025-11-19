ಏಳೆಂಟು ಜನರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದೆ.. ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿದೆ : ನಟಿ ಶಕೀಲಾ

actress shakeela real Life: ಈ ಕ್ರೇಜಿ ನಟಿ ಅನೇಕ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಬಿ-ಗ್ರೇಡ್ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅಪಾರ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಲ್ಲದೇ, ಪೋರ್ನ್ ಸ್ಟಾರ್ ಆಗಿ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಕ್ರೇಜ್ ಪಡೆದರು.. ತೆಲುಗು ಮತ್ತು ತಮಿಳಿನಲ್ಲಿ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸಿದ ಇವರಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಅಪಾರ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗವಿದೆ. ಆದರೆ ನಟಿ ಈಗ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಂದ ದೂರ ಉಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಕ್ರೇಜಿ ಬ್ಯೂಟಿ ಬೇರಾರೂ ಅಲ್ಲ.. ತಮ್ಮ ದಿಟ್ಟ ಚಿತ್ರಗಳಿಂದ ಜನಪ್ರಿಯರಾದ ಶಕೀಲಾ. ನಾಗಾರ್ಜುನ ನಿರೂಪಣೆಯಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬಂದ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸೀಸನ್ 7 ರಲ್ಲಿ ಶಕೀಲಾ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಕೆಲವೇ ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆದರು.. ಈ ಹಿಂದೆ ನಟಿ ಶಕೀಲಾ ಒಂದು ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.
ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಏರಿಳಿತಗಳನ್ನು ಕಂಡ ಶಕೀಲಾ ಇನ್ನೂ ಮದುವೆಯಾಗಿಲ್ಲ.. ಅವರು ನಟಿಸಿದ ಚಿತ್ರಗಳು ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದವು. ಸಿನಿಮಾಗಳು ಥಿಯೇಟರ್ ಹೌಸ್ಫುಲ್ ಆಗುವ ರೇಂಜ್ಗೆ ಅವರ ಕ್ರೇಜ್ ಇತ್ತು.. ಶಕೀಲಾ ಭಾರಿ ಕ್ರೇಜ್ ಗಳಿಸಿದ ಏಕೈಕ ಪೋರ್ನ್ ಸ್ಟಾರ್ ಎಂದರೇ ತಪ್ಪಾಗುವುದಿಲ್ಲ.. ಇದೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ನಟಿ ಅನೇಕ ವಿವಾದಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡರು.
ಶಕೀಲಾ ಅವರು ಏಳೆಂಟು ಪುರುಷರೊಂದಿಗೆ ದೈಹಿಕ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿರುವುದಾಗಿ.. ಮತ್ತು ಅವರು ಅವಳನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಲು ಒಪ್ಪದೇ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಸಹ ದೋಚಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ನಟಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.. ʼನಾನು ಬಿ-ಗ್ರೇಡ್ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಗಳಿಸಿದ್ದೆಲ್ಲವೂ ನನ್ನ ಕುಟುಂಬಕ್ಕಾಗಿ. ಆದರೆ ಆ ನನ್ನ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ನನ್ನೊಂದಿಗಿಲ್ಲ.. ನಮ್ಮ ಬಳಿ ಹಣವಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಜನ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಈಗ ನನಗೆ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಕೊರತೆಯಿಲ್ಲ.. ಆದರೆ ನನ್ನನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲʼ ಎಂದು ಶಕೀಲಾ ಹೇಳಿದರು.
ಅಲ್ಲದೆ, ಮದುವೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, "ಮದುವೆ ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿಲ್ಲ.. ಅಲ್ಲದೆ, ನಾನು 23 ನೇ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ತುಂಬಾ ಕೆಟ್ಟ ದಿನಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ.. ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಂಪಾದಿಸಿ, 5 ಕಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಮನೆಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದೆ. ನಾನು ಎಲ್ಲರಂತೆ ನನಗೂ ಒಂದು ಕುಟುಂಬ ಇರಬೇಕು ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ... ನನಗೂ ಮಕ್ಕಳುಬೇಕು. "ಅಮ್ಮ" ಅಂತ ಕರೆಯುವವರು ಯಾರಾದರೂ ಇರಲೇಬೇಕುʼ ಎಂದು ಯೋಚಿಸಿ ಶಕೀಲಾ ಭಾವುಕರಾದರು. ಜೊತೆಗೆ ʼನಾನು ಕೂಡ ಅನೇಕ ಜನರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿದ್ದೇನೆ, ಆದರೆ ಅವರು ನನಗೆ ದ್ರೋಹ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ತಾಯಿ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಇರಬಾರದು ಎಂಬ ಷರತ್ತನ್ನು ಹಾಕಿದರು. ನಾನು ಈಗ ಕೆಲವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೆಂಡರ್ಗಳನ್ನು ದತ್ತು ಪಡೆದು, ಮದುವೆಯಾಗದೆ ತಾಯಿಯಾದೆ.. ನಾನೇ ಮುಂದೆ ನಿಂತು ಅವರ ಮದುವೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆʼ ಎಂದು ನಟಿ ಶಕೀಲಾ ಹೇಳಿದರು.
