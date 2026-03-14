ʼಒಂದು ರಾತ್ರಿ ಆ ನಟನ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದ್ದೆ.. ಆದ್ರೆ ಅವನು ಮಾಡಿದ್ದು ಮರೆಯೋಕೆ ಆಗಲ್ಲʼ

ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ದಿಟ್ಟ ಪಾತ್ರಗಳಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದ ನಟಿ ಶಕೀಲಾ, ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಅವರು ದಿವಂಗತ ಹಾಸ್ಯನಟ ವೇಣು ಮಾಧವ್ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ಸಂಪರ್ಕ ಮತ್ತು ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ತಮಾಷೆಯ ಘಟನೆಯನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡರು.
ಶಕೀಲಾ, ವೇಣು ಮಾಧವ್, ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದಂ ಮತ್ತು ರಘುಬಾಭು ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾದ ಚಿತ್ರೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದೇ ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ತಂಗಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಇತರ ಎಲ್ಲಾ ನಟರು ಶಕೀಲಾ ಅವರ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡಿದರು, ಅದು ಇಡೀ ಕೋಣೆಯನ್ನು ಅವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿತು. ಇದರಿಂದ ನಟಿ ಶಕೀಲಾ ಸ್ನೇಹಿತ ವೇಣು ಮಾಧವ್ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಮಲಗುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂತು.. ಆ ವೇಳೆ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಲೈಟ್ ಆಫ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ವೇಣು ಮಾಧವ್ ತಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ತಮಾಷೆಯಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದನ್ನು ಶಕೀಲಾ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದರು..
"ವೇಣು ಮಾಧವ್ ನನಗೆ ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಒಂದು ವಿಷಯ ಕೇಳುತ್ತೇನೆ, ನೀನು ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಬಾರದು ಎಂದರು.. ಅದನ್ನು ಕೇಳಿದ ನನಗೆ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಅನುಮಾನ ಬಂತು. ವೇಣು ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ನೇಹಿತ ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸಿದ್ದೆ.. ಅವನು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ವರ್ತಿಸೋದಿಲ್ಲ ಎಂದು ನನಗೆ ತಿಳಿದಿತ್ತು.. ಆದರೂ ಕೊಂಚ ಭಯವಿತ್ತು.. ಒಂದು ವೇಳೆ ಅವನು ಏನಾದರೂ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಂಡರೇ ಇಂದೇ ಆತನ ಸ್ನೇಹವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಡಬೇಕೆಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದೆ..ʼ
ʼಆದರೆ ವೇಣು ನನಗೆ ಮದುವೆಯಾಗಿ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಚೆನ್ನಾಗಿರಲು ನಾನು ಜೀವಂತವಾಗಿರಬೇಕು.. ನೀವು ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಕಾಲಿಟ್ಟರೆ, ನಾನು ಸಾಯುತ್ತೇನೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನಾನು ಈ ದಿಂಬುಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ನಡುವೆ ಇಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ, ಇವುಗಳ ಮೇಲೆ ಕಾಲಿಡಿ.. ಎಂದು ತಮಾಷೆ ಮಾಡಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ದಿಂಬುಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟರು.. ಇದನ್ನು ಕೇಳಿದ ನಂತರ ನನಗೆ ರಾತ್ರಿಯಿಡೀ ನಗುವನ್ನು ತಡೆಯಲಾಗಲಿಲ್ಲ. ಮರುದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ, ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದಂ ಮತ್ತು ರಘುಬಾಭು ಅವರಿಗೆ ಇದನ್ನು ಹೇಳಿದಾಗ, ಸೆಟ್ನಲ್ಲಿದ್ದ ಎಲ್ಲರೂ ನಕ್ಕರು..ʼ ಎಂದು ನಟಿ ಆ ತಮಾಷೆಯ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು..