  • ʼಆ ನಟ ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸದಿಂದ ಇಡೀ ರಾತ್ರಿ ನಿದ್ದೆ ಬರಲಿಲ್ಲʼ.. ಶಾಕಿಂಗ್‌ ಸತ್ಯ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ನಟಿ ಶಕೀಲಾ!

ʼಆ ನಟ ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸದಿಂದ ಇಡೀ ರಾತ್ರಿ ನಿದ್ದೆ ಬರಲಿಲ್ಲʼ.. ಶಾಕಿಂಗ್‌ ಸತ್ಯ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ನಟಿ ಶಕೀಲಾ!

Actress Shakeela: ಶಕೀಲಾ.. ದಿಟ್ಟ ಪಾತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಬೆಳ್ಳಿತೆರೆಯನ್ನು ರಂಜಿಸಿದ ಈ ಹಿರಿಯ ನಟಿಯ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ಪರಿಚಯ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಮುಸ್ಲಿಂ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಅವರು ತಮ್ಮ ತಾರಾಪಟ್ಟದಿಂದ ಸೂಪರ್‌ಸ್ಟಾರ್‌ಗಳಿಗೆ ಶಾಕ್‌ ನೀಡಿದರು.. 

Written by - Savita M B | Last Updated : Jan 15, 2026, 05:26 PM IST
  • ನಟಿ ಶಕೀಲಾ ಅನೇಕ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದಾರೆ
  • ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹುಡುಗರು ಅವರ ಮೋಹಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದು ಸಾಯುತ್ತಿದ್ದರು

ʼಆ ನಟ ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸದಿಂದ ಇಡೀ ರಾತ್ರಿ ನಿದ್ದೆ ಬರಲಿಲ್ಲʼ.. ಶಾಕಿಂಗ್‌ ಸತ್ಯ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ನಟಿ ಶಕೀಲಾ!

Shakeela comment: ನಟಿ ಶಕೀಲಾ ಅನೇಕ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹುಡುಗರು ಅವರ ಮೋಹಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದು ಸಾಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಶಕೀಲಾ ಬಿ-ಗ್ರೇಡ್ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುವ ಮೂಲಕ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಗಳಿಸಿದರು. ಶಕೀಲಾ ಪೋರ್ನ್ ಸ್ಟಾರ್ ಆಗಿ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಕ್ರೇಜ್ ಆದರು. ಇವರು ತೆಲುಗು ಮತ್ತು ತಮಿಳಿನಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಅಪಾರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಶಕೀಲಾ ಅನೇಕ ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಶಕೀಲಾ ಚಿತ್ರಗಳಿಂದ ವಿರಾಮ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಂದಿನ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ, ಶಕೀಲಾ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-ಗೂಗಲ್‌, ಸುದ್ದಿಗಳಲ್ಲ.. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೂ ಮೊದಲೇ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ತಿಳಿಯುವುದು ಹೀಗೆ! ಗೊಂದಲಗಳಿಲ್ಲದೇ ಬಂಗಾರ ಖರೀದಿಗೆ ಸುಲಭ ಮಾರ್ಗ..   

ಈ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ, ಶಕೀಲಾ ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಅನೇಕ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದರು.. ʼನಾನು ಕಡಿಮೆ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ.. ಯಾರಿಗಾದರೂ ನೋವುಂಟುಮಾಡಿದರೆ ತಕ್ಷಣ ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸುತ್ತೇನೆ.. ನೀವು ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ. ಸಮಾಜವು ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ವಿಷಾದಿಸುವ ಬದಲು ಹೆಮ್ಮೆಪಡುವಂತಹದ್ದನ್ನು ಮಾಡಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಇನ್ನೂ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಾಧಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅದು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಪ್ರಯಾಣದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಮ್ಮೆಪಡುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ, ನಾನು ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ಜನರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಮಾಡುವ ಬಲವಾದ ಬಯಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇನೆ..ʼ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.. 

ಇದಲ್ಲದೇ.. ವೇಣು ಮಾಧವ್ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ತಮ್ಮ ಸ್ನೇಹ ಮತ್ತು ಅವರ ನಡುವೆ ನಡೆದ ಮರೆಯಲಾಗದ ಘಟನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಶಕೀಲಾ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. ʼಚಿತ್ರೀಕರಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ವೇಣು ಮಾಧವ್, ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದಂ, ರಘು ಬಾಬು ಮತ್ತು ಇತರರು ಇದ್ದಾಗ, ವೇಣು ನನ್ನ ಕೋಣೆಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಒಂದು ರಾತ್ರಿ, ವೇಣು ನನ್ನೊಂದಿದಿಗೆ ಒಂದೇ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದ್ದಾಗ ಜೋರಾದ ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.. ಈ ಘಟನೆಯು ರಾತ್ರಿಯಿಡೀ ನನ್ನನ್ನು ನಗುವಂತೆ ಮಾಡಿತುʼ.. ಎಂದು ನಟಿ ಕೆಲವು ಸಂತೋಷದ ಕ್ಷಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 

 

