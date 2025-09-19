ತಂದೆ ಮುಸ್ಲಿಂ, ತಾಯಿ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್, ಗಂಡ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ.. ಈ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟಿ ಯಾರು ಬಲ್ಲಿರಾ?

Shalini Ajith Kumar Life story : ಚಿಕ್ಕಂದಿನಲ್ಲಿ ಬಾಲನಟಿಯಾಗಿ ತಾರಾಪಟ್ಟ ಪಡೆದ ಈ ನಟಿ ಮದುವೆಯ ನಂತರ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಂದ ದೂರ ಉಳಿದರು. ಈ ನಟಿತ ತಾಯಿ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್, ತಂದೆ ಮುಸ್ಲಿಂ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಬಂದ ಸ್ಟಾರ್ ನಾಯಕನನ್ನು ಇವರು ಮದುವೆಯಾದರು. ಇವರು ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ ಕಾಲಿವುಡ್ ಫೇಮಸ್ ನಟ ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಶಾಲಿನಿ.
ಶಾಲಿನಿಯ ತಂದೆ ಬಾಬು ಮಲಯಾಳಿ ಮುಸ್ಲಿಂ. ಅವರ ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು ಆಲಿಸ್. ಅವರು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್. ಶಾಲಿನಿಯ ಕಿರಿಯ ಸಹೋದರ ರಿಚರ್ಡ್ ರಿಷಿ ಮತ್ತು ತಂಗಿ ಶಮಿಲಿ ಕೂಡ ಸಿನಿರಂಗದಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಮಾಡಿದವರು. ಶಾಲಿನಿ 1983 ರ ಮಲಯಾಳಂ ಚಿತ್ರ "ಎಂಟೆ ಮಮಟ್ಟಿಕ್ಕುಟ್ಟಿಯಮ್ಮಕು" ನೊಂದಿಗೆ ಬಾಲ ಕಲಾವಿದೆಯಾಗಿ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು.
ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಶಾಲಿನಿ ನಟಿಸಿದರು. ಬೇಬಿ ಶಾಲಿನಿಯಾಗಿ ಜನಪ್ರಿಯರಾದರು. ಆ ನಂತರ ಅವರು ತಮ್ಮ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕಾಗಿ ನಟನೆಯಿಂದ ವಿರಾಮ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು. 1990 ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಅವರು ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಸಿನಿರಂಗ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು. 1997 ರಲ್ಲಿ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಮಲಯಾಳಂ ಸಿನಿರಂಗ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದರು.
ಶಾಲಿನಿ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅಗ್ರ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆದರು. ಶಾಲಿನಿ ಅವರು ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಜೊತೆ "ಅಮರಕಲಂ" ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದರು. ಆ ಶೂಟಿಂಗ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿಯೇ ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಪ್ರೀತಿ ಅರಳಿತು. ಶಾಲಿನಿ ಕೇವಲ ಒಂದು ಬಾಲಿವುಡ್ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದರು. 1999 ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ "ರಖ್ವಾಲಾ" ಹಿಂದಿ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರು ಅಜಿತ್ ಜೊತೆ ನಟಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಅದು ಹಿಟ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ.
ಶಾಲಿನಿ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರು. ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಹಿಂದೂ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದವರು. ಆದರೆ ಅವರ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಧರ್ಮ ಅಡ್ಡಿ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಏಪ್ರಿಲ್ 24, 2000 ರಂದು ವಿವಾಹವಾದರು. ಎರಡೂ ಧರ್ಮಗಳ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳ ಪ್ರಕಾರ ವಿವಾಹವಾದರು. ಶಾಲಿನಿ ಮತ್ತು ಅಜಿತ್ ಪರಸ್ಪರ ಧರ್ಮವನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಅವರಿಗೆ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ. ಅನುಷ್ಕಾ ಮತ್ತು ಆದ್ವಿಕ್.
ಅಜಿತ್ ಅವರನ್ನು ಮದುವೆಯಾದ ನಂತರ ಶಾಲಿನಿ ನಟನೆಯಿಂದ ದೂರ ಸರಿದರು. ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನವು ಉತ್ತುಂಗದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಕುಟುಂಬಕ್ಕಾಗಿ ಸಿನಿರಂಗದಿಂದ ದೂರ ಸರಿಯುವ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು. ಇದು ಅನೇಕರನ್ನು ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಿಸಿತು.
ಶಾಲಿನಿ ಅವರ ಒಟ್ಟು ಆಸ್ತಿ ಸುಮಾರು 350 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಅವರ ಪತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಆಸ್ತಿಗಳು, ಬ್ರಾಂಡ್ ಹೂಡಿಕೆಗಳು, ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಇತ್ಯಾದಿ ಸೇರಿವೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅವರು ದಕ್ಷಿಣ ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮದ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ನಾಯಕಿಯರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
