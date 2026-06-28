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Sharmiela Mandre Engagement: ತಮಿಳು ನಿರ್ಮಾಪಕನ ಜೊತೆ ನಟಿ ಶರ್ಮಿಳಾ ಮಾಂಡ್ರೆ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ! ಯಾವಾಗ ಗೊತ್ತಾ ಮದುವೆ?

ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಜನಪ್ರಿಯ ನಟಿ ಹಾಗೂ ನಿರ್ಮಾಪಕಿ ಶರ್ಮಿಳಾ ಮಾಂಡ್ರೆ (Sharmiela Mandre) ಮತ್ತು ತಮಿಳು ಚಿತ್ರರಂಗದ ಖ್ಯಾತ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಸುಧನ್ ಸುಂದರಂ (Sharmiela Mandre-Sudhan Sundram Engagement) ಅವರು ತಮ್ಮ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥದ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
 

Written ByPrajwal B
Published: Jun 28, 2026, 02:17 PM IST|Updated: Jun 28, 2026, 02:17 PM IST
Sharmiela Mandre Engagement: ತಮಿಳು ನಿರ್ಮಾಪಕನ ಜೊತೆ ನಟಿ ಶರ್ಮಿಳಾ ಮಾಂಡ್ರೆ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ! ಯಾವಾಗ ಗೊತ್ತಾ ಮದುವೆ?
Source: Bureau

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Prajwal B

Prajwal B

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