English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

"ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈಗಾಗಿ ಆತ ನನ್ನನ್ನು ಅಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ರು".. ತೆರೆಯ ಹಿಂದೆ ಸಲ್ಮಾಮ್‌ ಖಾನ್‌ ವರ್ತನೆಯನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ

Salman Khan Aishwarya Rai: ನಟಿಯೊಬ್ಬರು ಸಲ್ಮಾನ್‌ ಖಾನ್‌ ವರ್ತನೆಯ ಕುರಿತು ಶಾಕಿಂಗ್‌ ವಿಚಾರವನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.  

Written by - Deepa A Reddy | Last Updated : Aug 9, 2025, 02:26 PM IST
  • ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಮತ್ತು ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಬಾಲಿವುಡ್‌ಗೆ ಹಿಟ್ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
  • ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಅವರ ಚಿತ್ರಗಳ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಸೆಟ್‌ಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಗದ್ದಲ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿದ್ದರು.
  • ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಟಿಯೊಬ್ಬರು ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಬಗ್ಗೆ ದೊಡ್ಡ ವಿಚಾರವನ್ನು ಬಹಿರಂಗ ಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Trending Photos

ಡಿಎ ಹೆಚ್ಚಳದ ಹೊಸ್ತಿಲಲ್ಲೇ 18 ತಿಂಗಳ ಬಾಕಿ ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ ಮಾಹಿತಿ :ಯಾವಾಗ ಖಾತೆ ಸೇರುವುದು ಈ ಹಣ ? ಸರ್ಕಾರದ ಮಹತ್ವದ ಘೋಷಣೆ
camera icon7
DA
ಡಿಎ ಹೆಚ್ಚಳದ ಹೊಸ್ತಿಲಲ್ಲೇ 18 ತಿಂಗಳ ಬಾಕಿ ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ ಮಾಹಿತಿ :ಯಾವಾಗ ಖಾತೆ ಸೇರುವುದು ಈ ಹಣ ? ಸರ್ಕಾರದ ಮಹತ್ವದ ಘೋಷಣೆ
ದುಬಾರಿ ಹೇರ್‌ ಡೈ ಬೇಕಿಲ್ಲ... ತೆಂಗಿನ ಎಣ್ಣೆಗೆ ಈ ಎಲೆಯ ಪುಡಿ ಬೆರೆಸಿ ಹಚ್ಚಿದರೆ ಬಿಳಿಕೂದಲು 2 ನಿಮಿಷದಲ್ಲೇ ಗಾಢ ಕಪ್ಪಾಗುವುದು!
camera icon6
White Hair
ದುಬಾರಿ ಹೇರ್‌ ಡೈ ಬೇಕಿಲ್ಲ... ತೆಂಗಿನ ಎಣ್ಣೆಗೆ ಈ ಎಲೆಯ ಪುಡಿ ಬೆರೆಸಿ ಹಚ್ಚಿದರೆ ಬಿಳಿಕೂದಲು 2 ನಿಮಿಷದಲ್ಲೇ ಗಾಢ ಕಪ್ಪಾಗುವುದು!
ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚಿಲ್ಲದೇ ಮುಖದ ಕಾಂತಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕೇ? ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ದಾಳಿಂಬೆ ಹಣ್ಣಿನ ಸಿಪ್ಪೆಯಿಂದ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿ..
camera icon6
How to prepare homemade face pack
ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚಿಲ್ಲದೇ ಮುಖದ ಕಾಂತಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕೇ? ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ದಾಳಿಂಬೆ ಹಣ್ಣಿನ ಸಿಪ್ಪೆಯಿಂದ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿ..
ನಾಳೆಯಿಂದಲೇ ತೆರೆಯುವುದು ಈ ರಾಶಿಯವರ ಅದೃಷ್ಟದ ಬಾಗಿಲು : ಪ್ರತಿ ಹಂತದಲ್ಲಿಯೂ ಒಲಿಯುವುದು ವಿಜಯ ಮಾಲೆ !ಅಷ್ಟ ದಿಕ್ಕುಗಳಿಂದಲೂ ಹರಿದು ಬರುವುದು ಸಿರಿ ಸಂಪತ್ತು
camera icon6
Yoga
ನಾಳೆಯಿಂದಲೇ ತೆರೆಯುವುದು ಈ ರಾಶಿಯವರ ಅದೃಷ್ಟದ ಬಾಗಿಲು : ಪ್ರತಿ ಹಂತದಲ್ಲಿಯೂ ಒಲಿಯುವುದು ವಿಜಯ ಮಾಲೆ !ಅಷ್ಟ ದಿಕ್ಕುಗಳಿಂದಲೂ ಹರಿದು ಬರುವುದು ಸಿರಿ ಸಂಪತ್ತು
"ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈಗಾಗಿ ಆತ ನನ್ನನ್ನು ಅಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ರು".. ತೆರೆಯ ಹಿಂದೆ ಸಲ್ಮಾಮ್‌ ಖಾನ್‌ ವರ್ತನೆಯನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ

Salman Khan Aishwarya Rai: ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿಯರಾದ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಮತ್ತು ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಬಾಲಿವುಡ್‌ಗೆ ಹಿಟ್ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಬ್ಬರೂ ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಪರಸ್ಪರ ಡೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಕೆಟ್ಟ ತಿರುವು ಪಡೆದು, ಇಬ್ಬರೂ ಬೇರ್ಪಟ್ಟರು. ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಅವರ ಚಿತ್ರಗಳ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಸೆಟ್‌ಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಗದ್ದಲ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಟಿಯೊಬ್ಬರು ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಬಗ್ಗೆ ದೊಡ್ಡ ವಿಚಾರವನ್ನು ಬಹಿರಂಗ ಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. 

ಸಂಜಯ್ ಲೀಲಾ ಬನ್ಸಾಲಿ ಅವರ 'ಹಮ್ ದಿಲ್ ದೇ ಚುಕೆ ಸನಮ್' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್, ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಮತ್ತು ಶೀಬಾ ಚಡ್ಡಾ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಚಿತ್ರದಿಂದ ಶೀಬಾ ಚಡ್ಡಾಗೆ ದೊಡ್ಡ ಬ್ರೇಕ್ ಸಿಗಲಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಚಿತ್ರದ ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗಾದ ಅನುಭವದಿಂದ ಶೀಬಾ ದೊಡ್ಡ ಆಘಾತಕ್ಕೊಳಗಾದರು. ಈಗ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಶೀಬಾ ಚಡ್ಡಾ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಅಮ್ಮ ಎಂದು ಕರೆದಾಕೆಯ ಜೊತೆ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟ! ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರೀತಿಸಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಶಾಕ್‌ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಅಮ್ಮ-ಮಗ

ಶೀಬಾ ಚಡ್ಡಾ ಒಂದು ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ, "ನಾನು ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ ಮತ್ತು ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ನಟಿಸುವ ದೃಶ್ಯವಿತ್ತು. ಇದರಲ್ಲಿ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ನನ್ನನ್ನು ತಬ್ಬಿಕೊಳ್ಳುವ ಸೀನ್‌ ಇತ್ತು. ಆದರೆ, ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ನೇರವಾಗಿ ನನ್ನನ್ನು ತಬ್ಬಿಕೊಳ್ಳಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದರು ಮತ್ತು ನಾನು ಈ ದೃಶ್ಯದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದರು. ಮೂಲತಃ, ಈ ದೃಶ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಓಡಿಹೋಗಬೇಕಿತ್ತು, ಮೊದಲು ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ ನನ್ನನ್ನು ತಬ್ಬಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದರು ಮತ್ತು ನಂತರ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರನ್ನು ತಬ್ಬಿಕೊಳ್ಳುವ ಸೀನ್‌ ಇದಾಗಿತ್ತು".

ಆದರೆ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಈ ದೃಶ್ಯದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದವರೆಗೆ ನಿಂತುಹೋಯಿತು. ಇದಾದ ನಂತರ, ಬನ್ಸಾಲಿ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್‌ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಬೇಕಾಯಿತು. ಎಲ್ಲರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಕಾಯಬೇಕಾಯಿತು. ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ, ಸಲ್ಮಾನ್ ಮತ್ತು ನಾನು ಪರಸ್ಪರ ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅವರು ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಈ ದೃಶ್ಯದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಕೂಡ ಹಾಜರಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಸಲ್ಮಾನ್ ತುಂಬಾ ಕೋಪಗೊಂಡು ಸೆಟ್‌ನಿಂದ ಹೊರಬಂದು ಬಾಗಿಲನ್ನು ಬಲವಾಗಿ ಹೊಡೆದರು, ಅದು ಸೆಟ್‌ನಲ್ಲಿದ್ದ ವೃದ್ಧ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದು ಅವರು ಗಾಯಗೊಂಡರು." ಎಂದು ಸಿನಿಮಾ ಸೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಲ್ಮಾನ್‌ ಖಾನ್‌ ವರ್ತನೆಯನ್ನು ನಟಿ ಬಹಿರಂಗ ಪಡಿಸಿದದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮಗಳ ವಯಸ್ಸಿನ ನಟಿಯನ್ನು ಮದುವೆಯಾದ ಖ್ಯಾತ ನಟ.. ಪತ್ನಿಗಿಂತ ಈತ 30 ವರ್ಷ ಹಿರಿಯ! ಹೆಸರು ಕೇಳಿದ್ರಂತೂ ಶಾಕ್‌ ಆಗ್ತೀರಾ

harshad aroraharshad arora ex girlfriendharshad arora and aparna kumaractor was in love with onscreen motherAparna Kumar

Trending News