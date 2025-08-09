"ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈಗಾಗಿ ಆತ ನನ್ನನ್ನು ಅಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ರು".. ತೆರೆಯ ಹಿಂದೆ ಸಲ್ಮಾಮ್‌ ಖಾನ್‌ ವರ್ತನೆಯನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ

Salman Khan Aishwarya Rai: ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿಯರಾದ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಮತ್ತು ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಬಾಲಿವುಡ್ಗೆ ಹಿಟ್ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಬ್ಬರೂ ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಪರಸ್ಪರ ಡೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಕೆಟ್ಟ ತಿರುವು ಪಡೆದು, ಇಬ್ಬರೂ ಬೇರ್ಪಟ್ಟರು. ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಅವರ ಚಿತ್ರಗಳ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಸೆಟ್ಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಗದ್ದಲ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಟಿಯೊಬ್ಬರು ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಬಗ್ಗೆ ದೊಡ್ಡ ವಿಚಾರವನ್ನು ಬಹಿರಂಗ ಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸಂಜಯ್ ಲೀಲಾ ಬನ್ಸಾಲಿ ಅವರ 'ಹಮ್ ದಿಲ್ ದೇ ಚುಕೆ ಸನಮ್' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್, ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಮತ್ತು ಶೀಬಾ ಚಡ್ಡಾ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಚಿತ್ರದಿಂದ ಶೀಬಾ ಚಡ್ಡಾಗೆ ದೊಡ್ಡ ಬ್ರೇಕ್ ಸಿಗಲಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಚಿತ್ರದ ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗಾದ ಅನುಭವದಿಂದ ಶೀಬಾ ದೊಡ್ಡ ಆಘಾತಕ್ಕೊಳಗಾದರು. ಈಗ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಶೀಬಾ ಚಡ್ಡಾ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಶೀಬಾ ಚಡ್ಡಾ ಒಂದು ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ, "ನಾನು ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ ಮತ್ತು ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ನಟಿಸುವ ದೃಶ್ಯವಿತ್ತು. ಇದರಲ್ಲಿ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ನನ್ನನ್ನು ತಬ್ಬಿಕೊಳ್ಳುವ ಸೀನ್ ಇತ್ತು. ಆದರೆ, ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ನೇರವಾಗಿ ನನ್ನನ್ನು ತಬ್ಬಿಕೊಳ್ಳಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದರು ಮತ್ತು ನಾನು ಈ ದೃಶ್ಯದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದರು. ಮೂಲತಃ, ಈ ದೃಶ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಓಡಿಹೋಗಬೇಕಿತ್ತು, ಮೊದಲು ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ ನನ್ನನ್ನು ತಬ್ಬಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದರು ಮತ್ತು ನಂತರ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರನ್ನು ತಬ್ಬಿಕೊಳ್ಳುವ ಸೀನ್ ಇದಾಗಿತ್ತು".
ಆದರೆ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಈ ದೃಶ್ಯದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದವರೆಗೆ ನಿಂತುಹೋಯಿತು. ಇದಾದ ನಂತರ, ಬನ್ಸಾಲಿ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಬೇಕಾಯಿತು. ಎಲ್ಲರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಕಾಯಬೇಕಾಯಿತು. ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ, ಸಲ್ಮಾನ್ ಮತ್ತು ನಾನು ಪರಸ್ಪರ ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅವರು ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಈ ದೃಶ್ಯದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಕೂಡ ಹಾಜರಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಸಲ್ಮಾನ್ ತುಂಬಾ ಕೋಪಗೊಂಡು ಸೆಟ್ನಿಂದ ಹೊರಬಂದು ಬಾಗಿಲನ್ನು ಬಲವಾಗಿ ಹೊಡೆದರು, ಅದು ಸೆಟ್ನಲ್ಲಿದ್ದ ವೃದ್ಧ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದು ಅವರು ಗಾಯಗೊಂಡರು." ಎಂದು ಸಿನಿಮಾ ಸೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ವರ್ತನೆಯನ್ನು ನಟಿ ಬಹಿರಂಗ ಪಡಿಸಿದದ್ದಾರೆ.
