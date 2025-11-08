English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ʼಮದುವೆಯಾಗುತ್ತೇನೋ ಇಲ್ವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಸಮಯ ಬಂದಾಗ ನಾನು ತಾಯಿಯಾಗುತ್ತೇನೆʼ.. ಶಾಕಿಂಗ್‌ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟ ನಟಿ!

Actress shehnaaz gill comment: 'ಬಿಗ್ ಬಾಸ್' ಮೂಲಕ ಮನೆಮಾತಾಗಿದ್ದ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ನೇರ ನುಡಿಗಳಿಂದ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಿಯರಾದ ನಟಿ, ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕಾಗಿ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.

Written by - Savita M B | Last Updated : Nov 8, 2025, 01:29 PM IST
  • 'ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ 13' ಮೂಲಕ ಮನೆಮಾತಾಗಿದ್ದ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಮುಕ್ತ ಮನಸ್ಸಿನ ಮಾತುಗಳಿಂದ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಿಯರಾದ ನಟಿ ಶೆಹ್ನಾಜ್ ಗಿಲ್
  • ಪ್ರಸ್ತುತ ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕಾಗಿ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ

ʼಮದುವೆಯಾಗುತ್ತೇನೋ ಇಲ್ವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಸಮಯ ಬಂದಾಗ ನಾನು ತಾಯಿಯಾಗುತ್ತೇನೆʼ.. ಶಾಕಿಂಗ್‌ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟ ನಟಿ!

Actress shehnaaz gill: 'ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ 13' ಮೂಲಕ ಮನೆಮಾತಾಗಿದ್ದ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಮುಕ್ತ ಮನಸ್ಸಿನ ಮಾತುಗಳಿಂದ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಿಯರಾದ ನಟಿ ಶೆಹ್ನಾಜ್ ಗಿಲ್, ಪ್ರಸ್ತುತ ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕಾಗಿ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಮದುವೆ ಅಥವಾ ತಾಯಿಯಾಗುವ ಬಗ್ಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವಾಗ, ಅವರು ಓಸೈಟ್ ಫ್ರೀಜಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.. 

ಮಿರ್ಚಿ ಪಂಜಾಬ್‌ಗೆ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ, ಶೆಹ್ನಾಜ್ ಗಿಲ್ ತಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯದ ಯೋಜನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಶೆಹ್ನಾಜ್ ಪ್ರಕಾರ, ಮದುವೆಗೆ ಸೂಕ್ತ ವಯಸ್ಸು ಇದೆ ಮತ್ತು ಅದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 30 ರಿಂದ 31 ವರ್ಷಗಳ ನಡುವೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಸರಿಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯಾಗುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಎಂದು ಅವರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಈಗ ತನಗೆ 31 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾಗಿದೆ, ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗಿನ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಬಾಂಧವ್ಯ ತುಂಬಾ ಬಲವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ತಾಯಿಯಾಗುವ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುವಾಗ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸಂತೋಷವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಅಲ್ಲದೇ ಅವರು ತಾಯಿಯಾಗಲು ಬಯಸಿದ್ದರೂ, ವೃತ್ತಿಜೀವನವು ಏರುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಅವರು ಮದುವೆ ಮತ್ತು ತಾಯ್ತನ ಎರಡನ್ನೂ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಮುಂದೂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-ಧಾರವಾಹಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾಯಕಿರಿಗೆ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಬೇಡಿಕೆ.. ಎಪಿಸೋಡ್‌ಗೆ 12 ಲಕ್ಷ ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುವ ಏಕೈಕ ಸಿರೀಯಲ್ ನಟಿ!
 
ನಟಿ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ತಾಯಿಯಾಗಲು ಯೋಜಿಸಿದ್ದು, ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಸಮಯ ಕಳೆಯಲು ಒಂದು ಬುದ್ಧಿವಂತ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.. "ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಓಸೈಟ್ ಫ್ರೀಜಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ತಾಯಿಯಾಗಲು ನಾನು ಯೋಜಿಸಬಹುದು" ಎಂದು ಅವರು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.. ಅಂದರೆ, ಸರಿಯಾದ ಸಮಯ ಬಂದಾಗ, ಅವರ ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನ ಸ್ಥಿರವಾದಾಗ, ಅವರು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ತಾಯಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.. 

ಇನ್ನು ಶೆಹನಾಜ್ ಗಿಲ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತಮ್ಮ ಪಂಜಾಬಿ ಚಿತ್ರ 'ಇಕ್ ಕುಡಿ' ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮುಂದೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 31, 2025 ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಯಿತು. ಇದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಲ್ಲದೆ, ನಿರ್ಮಾಪಕಿಯಾಗಿಯೂ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅವರು ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನಕ್ಕೆ ಸಮಯವನ್ನು ಮೀಸಲಿಡುವುದು ಹೆಚ್ಚು ಮುಖ್ಯವೆಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-ಧಾರವಾಹಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾಯಕಿರಿಗೆ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಬೇಡಿಕೆ.. ಎಪಿಸೋಡ್‌ಗೆ 12 ಲಕ್ಷ ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುವ ಏಕೈಕ ಸಿರೀಯಲ್ ನಟಿ!
 

 

About the Author

Savita M B

ಸವಿತಾ ಎಂ.ಬಿ ಅವರು ZEE ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಡಿಜಿಟಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಎಂಟರ್‌ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಹೆಲ್ತ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 2023ರಿಂದ ಇವರು ವಾಹಿನಿಗಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

