ʼನನಗಿರುವ ಬಡತನದಿಂದ ಹಲವರೊಂದಿಗೆ ಹಾಸಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವಂತಾಯ್ತುʼ.. ಖ್ಯಾತ ನಟಿಯ ಶಾಕಿಂಗ್‌ ಹೇಳಿಕೆ!

sherlyn chopra: ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಕೌಚ್ನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಬಡತನದವರೆಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಅನೇಕ ನಟಿಯರು ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಒಬ್ಬ ನಟಿ ತನ್ನ ಖಾಸಗಿ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶಾಕ್ ನೀಡಿದೆ.. ಹಣ ಸಂಪಾದಿಸಲು ಅವರು ಅನೇಕ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಲೈಂಗಿಕ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದರು ಎನ್ನುವ ಹೇಳಿಕೆ ಈಗ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿದೆ.. ಹಾಗಾದರೇ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ ನಟಿ ಯಾರು?
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ದಿಕ್ಕನ್ನೇ ಬದಲಾಯಿಸಿದ ಗಂಡೆದೆ ನಾರಿಯರಿವರು! ಇಂದಿನ ನಟಿರಿಗೆ ಇವರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪವೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ..
ಇಂದು ನಾವು ಮಾತನಾಡುತ್ತಿರುವ ನಟಿ ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ ಶೆರ್ಲಿನ್ ಚೋಪ್ರಾ.. ಅವರು ತಮ್ಮ ಹಾಟ್ ಮತ್ತು ಬೋಲ್ಡ್ ಲುಕ್ ನಿಂದಾಗಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ. ಶೆರ್ಲಿನ್ ಪ್ರತಿದಿನ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಬಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಶೆರ್ಲಿನ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿಯೂ ತುಂಬಾ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ನಿರಂತರವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಫೋಟೋಗಳು ಮತ್ತು ವೀಡಿಯೊಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.. ನಟಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ರಂಜಿಸುವ ಒಂದೇ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಇದಕ್ಕಾಗಿ, ಅವರು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಟ್ರೋಲ್ಗೆ ಒಳಗಾಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ದಿಕ್ಕನ್ನೇ ಬದಲಾಯಿಸಿದ ಗಂಡೆದೆ ನಾರಿಯರಿವರು! ಇಂದಿನ ನಟಿರಿಗೆ ಇವರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪವೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ..
ಇದೆಲ್ಲದರ ಹೊರತಾಗಿ, ಶೆರ್ಲಿನ್ ತನ್ನ ನೇರ ಸ್ವಭಾವಕ್ಕೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಒಮ್ಮೆ, ತನ್ನ ಹೋರಾಟದ ದಿನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವಾಗ, ಶೆರ್ಲಿನ್ ಶಾಕಿಂಗ್ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದರು.. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಜನರೊಂದಿಗೆ ದೈಹಿಕ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದ ಶೆರ್ಲಿನ್ ಚೋಪ್ರಾ, ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಹಣಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ.. ʼನನ್ನನ್ನು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುವ ದೈಹಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಲು ಸಂಪರ್ಕಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಏಕೆಂದರೆ, ನಾನು ಹಣಕ್ಕಾಗಿ ಇದನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆ. ಈಗಲೂ ನನಗೆ ದೈಹಿಕ ಬೇಡಿಕೆಗಳು ಬರುತ್ತಿವೆ ಆದರೆ ಈಗ ನಾನು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಲ್ಲ.ʼ ಎಂದು ನಟಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದರು..