20 ವರ್ಷದ ಮಗಳಿದ್ದರೂ ʼನನಗೆ ಒಬ್ಬ ಸಂಗಾತಿ ಬೇಕು..ʼ ಎಂದು ಮತ್ತೆ ಪ್ರೀತಿ ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವ 52ರ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನಟಿ!

Actress Shiba Chadha: ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ಶೀಬಾ ಚಡ್ಡಾ ತಮ್ಮ ಶ್ರಮರಹಿತ ನಟನೆಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಾತ್ರದಲ್ಲೂ ಅವರು ಹೊಸ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಶೀಬಾ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿಯೂ ಸಹ ಅವರು ಸಾಕಷ್ಟು ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸುದ್ದಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಟಿ ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಪ್ರೀತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಅನುಭವವನ್ನು ಸಹ ಅವರು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸಂದರ್ಶನದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಶೀಬಾಳನ್ನು ಪ್ರೀತಿಗೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲು ಬಯಸುತ್ತೀರಾ ಎಂದು ಕೇಳಲಾಯಿತು. ಇದಕ್ಕೆ ಶೀಬಾ, 'ನನಗೆ ಸಂಗಾತಿ ಬೇಕು. ಮತ್ತು ನಾನು ಮದುವೆಯಾದರೂ, ನಾನು ಯಾವುದೇ ಪುರುಷನೊಂದಿಗೆ ಒಂದೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ನಾನು ನನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇದ್ದು ಅವನಿಗೆ ಅವನ ಜಾಗವನ್ನು ನೀಡುತ್ತೇನೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಆದ್ದರಿಂದ ನಟಿ ತನಗೆ ಬೇಕಾದ ಸಂಗಾತಿ ಸಿಕ್ಕರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಮದುವೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ತೋರುತ್ತದೆ.
ಅವಳು ತನ್ನ ಒಂದು ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ.. ʼನಾನು 11 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿದ್ದೆ. ಆದರೆ ಅದು ಮುರಿದುಬಿದ್ದಾಗ, ನನಗೆ ತುಂಬಾ ದುಃಖವಾಯಿತು. ನಾನು ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ನೀಡುವ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬಳು.. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಏನನ್ನೂ ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲʼ ಎಂದರು..
ಶೀಬಾ ಚಡ್ಡಾ ೧೯೯೬ ರಲ್ಲಿ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಆಕಾಶ್ದೀಪ್ ಸಬೀರ್ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾದರು. ಮದುವೆಯಾದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ, ಅವರ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಉಂಟಾಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದವು ಮತ್ತು ಅವರು ಬೇರ್ಪಟ್ಟರು. ಶೀಬಾ ಒಂಟಿ ತಾಯಿ. ಮತ್ತು ಅವರು ತಮ್ಮ ಮಗಳು ನೂರ್ ಅವರನ್ನು ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅವಳ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈಗ ಅವರ ಮಗಳಿಗೆ ೨೦ ವರ್ಷ.
