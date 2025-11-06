250 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಿನಿಮಾ.. 54ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೂ ಒಂಟಿ! ಮದುವೆಯಾಗದೆ ತಾಯಿಯಾದ ರಾಷ್ಟ್ರಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟಿ

Actress Shobana: ಅವರು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ ನಾಯಕಿ. ಅವರ ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ನಟನೆಯಿಂದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತುಂಬಾ ಹತ್ತಿರವಾದವರು. ತೆಲುಗು, ತಮಿಳು ಮತ್ತು ಮಲಯಾಳಂ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದರು. ಸ್ಟಾರ್ ನಾಯಕರ ಎದುರು ಅನೇಕ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದರು. ಮೆಗಾಸ್ಟಾರ್ ಚಿರಂಜೀವಿ, ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ ಮತ್ತು ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಅವರಂತಹ ಟಾಪ್ ನಾಯಕರೊಂದಿಗೆ ಅವರು ತೆರೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. ಈಗ ಅವರು ಪೋಷಕ ನಟಿಯಾಗಿ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಮಿಂಚುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾರುಹೋಗಿದ್ದರು ಆದರೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅವರ ನಟನೆ ಅದ್ಭುತವಗಿತ್ತು. ತೆರೆಯ ಮೇಲಿನ ಅವರ ನಟನೆಯನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಕಳೆದು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರು ಸ್ಟಾರ್ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಅನೇಕ ಜನರ ಹೃದಯಗಳನ್ನು ಕದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ದೊಡ್ಡ ನಾಯಕರು ಸಹ ಅವರ ಡೇಟ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಮದುವೆಯಾಗದೆ ಇನ್ನೂ ಒಂಟಿ ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಆ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕಿ ಯಾರು ಎಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ?
ಮೇಲಿನ ಫೋಟೋದಲ್ಲಿರುವ ಆ ಕೋಮಲೆ ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ, ಎವರ್ಗ್ರೀನ್ ನಟಿ ಶೋಭನಾ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅನೇಕ ನಟಿಯರು ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋಗಳೊಂದಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾದರು. ಅವರು ತೆಲುಗು, ತಮಿಳು, ಮಲಯಾಳಂ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದರು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ನಟನೆಯಿಂದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಅಳಿಸಲಾಗದ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಗಳಿಸಿದರು. ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದಿಂದ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಿಂದ ದೂರವಿದ್ದು, ಸ್ವತಃ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ನೃತ್ಯವನ್ನು ಕಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಹಲವು ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋಗಳ ಎದುರು ನಟಿಸಿರುವ ಶೋಭನಾ ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಂದ ದೂರವಿದ್ದರು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಎರಡನೇ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಕಲ್ಕಿ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. 54 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ಒಂಟಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಮದುವೆಯಾಗದೆ ತಾಯಿಯಾದರು. ಶೋಭನಾ ಒಂದು ಮಗುವನ್ನು ದತ್ತು ಪಡೆದರು. ಹುಡುಗಿಯನ್ನು ದತ್ತು ಪಡೆದ ನಂತರ, ಶೋಭನಾ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಿಂದ ದೂರ ಉಳಿದರು. ಆ ನಂತರ, ಅವರು ತಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ನೃತ್ಯವನ್ನು ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನವಾಗಿ ಆರಿಸಿಕೊಂಡರು. ಶೋಭನಾ ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ಅನೇಕ ಜನರಿಗೆ ಭರತನಾಟ್ಯವನ್ನು ಕಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
