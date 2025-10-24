English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ಸ್ವಂತ ಸಹೋದರನನ್ನೇ ಮದುವೆಯಾಗಿ ಕಣ್ಮರೆಯಾಗಿದ್ದ ನಟಿ! ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಬಯಲಾಯ್ತು ಅಸಲಿ ಸತ್ಯ

Actress Shobana marriage news : ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ  ನಟಿ ತಮ್ಮ ಅಭಿನಯ ಮತ್ತು ಕುಚಿಪುಡಿ ನೃತ್ಯದಿಂದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಹೃದಯ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಹೋದರನನ್ನೇ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ವದಂತಿ ಹಬ್ಬಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಉಂಟುಮಾಡಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅದರ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದ ಅಸಲಿ ಸತ್ಯವೇ ಬೇರೆ  

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Oct 24, 2025, 02:03 PM IST
  • ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ, ಶೋಭನಾ ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಸಹೋದರನಾದ ಪ್ರೇಮಾನಂದ ಅವರನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿತ್ತು
  • ಆದರೆ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವು ಗಾಸಿಪ್‌ಗಳು ಹರಿದಾಡುತ್ತವೆ

ಸ್ವಂತ ಸಹೋದರನನ್ನೇ ಮದುವೆಯಾಗಿ ಕಣ್ಮರೆಯಾಗಿದ್ದ ನಟಿ! ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಬಯಲಾಯ್ತು ಅಸಲಿ ಸತ್ಯ

Actress Shobana marriage news : ಚಲನಚಿತ್ರ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಅದ್ಭುತ ನೃತ್ಯ ಮತ್ತು ಅಭಿನಯದಿಂದ ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದ ಶೋಭನಾ ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಹಲವು ರಹಸ್ಯ ಘಟನೆಗಳು ನಡೆದಿವೆ. ಅವರು “ತಿರುವಿತಂಕೂರ್ ಸಹೋದರಿಯರು” ಎಂದೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾದ ನಟಿಯರಾದ ಲಲಿತಾ, ಪದ್ಮಿನಿ ಮತ್ತು ರಾಗಿಣಿ ಅವರ ಕುಟುಂಬದವರು. ಶೋಭನಾ ತಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯವನ್ನು ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ ಕಳೆದರು ಮತ್ತು ಬಾಲಚಂದ್ರ ಮೆನನ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಏಪ್ರಿಲ್ 18 ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ “ಮೀರಾ” ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದ ಅವರು, ಬಳಿಕ ಮಲಯಾಳಂ ಮತ್ತು ತಮಿಳು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಹೆಸರು ಗಳಿಸಿದರು.

ಆದರೆ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವು ಗಾಸಿಪ್‌ಗಳು ಹರಿದಾಡುತ್ತವೆ. ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ, ಶೋಭನಾ ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಸಹೋದರನಾದ ಪ್ರೇಮಾನಂದ ಅವರನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿತ್ತು. ಈ ಸುದ್ದಿ 1987 ರದ್ದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಪ್ರೇಮಾನಂದ, ಶೋಭನ ಅವರ ಅತ್ತೆಯಾದ ಪದ್ಮಿನಿಯ ಮಗನಾಗಿದ್ದು, ಕೆಲ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಅವರು ಪತ್ರಕರ್ತ ಮತ್ತು ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕರಾಗಿದ್ದರು.

ಆದರೆ ನಂತರ ಈ ಸುದ್ದಿ ಕೇವಲ ವದಂತಿಯಾಗಿದ್ದು, ನಿಜವಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಬಯಲಾಯಿತು. ಶೋಭನಾ ಎಂದಿಗೂ ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನವನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸದ ನಟಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಇಂದಿಗೂ ಅವಿವಾಹಿತರಾಗಿದ್ದು, ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ನೃತ್ಯ ಹಾಗೂ ಕಲೆಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಟಿಯಾಗಿ ಯಶಸ್ಸು ಗಳಿಸಿದ ಶೋಭನಾ, ನಂತರ ಕುಚಿಪುಡಿ ನರ್ತಕಿಯಾಗಿ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹೆಸರನ್ನೂ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಶೋಭನಾ ಮತ್ತೆ ಮಲಯಾಳಂ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ತಮ್ಮ ಹಳೆಯ ಜಾಡಿನಂತೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಹೃದಯವನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿನ “ಸಹೋದರನ ಮದುವೆ” ಸುದ್ದಿ ಜನರಲ್ಲಿ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದರೂ, ಅದರ ಹಿಂದೆ ಸತ್ಯ ಬೇರೆ ಎಂಬುದು ಕಾಲವೇ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದೆ.

Actress Shobana marriage newsShobana Premanand relationship storyShobana Mohanlal movie ThudarumShobana biography and personal lifeShobana latest Malayalam film 2025

