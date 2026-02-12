ಆ ಆಸೆ ಇನ್ನೂ ಈಡೇರಿಲ್ಲ.. 25 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದೇನೆ..! ಹಾಟ್ ಬ್ಯೂಟಿಯ ಹುಚ್ಚು ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್

Shriya Saran reveals : ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ತಮ್ಮ ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ನಟನೆಯಿಂದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಮೋಡಿ ಮಾಡಿದ್ದ ಶ್ರಿಯಾ.. ಅನೇಕ ಸ್ಟಾರ್ ನಟರೊಂದಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕನ್ನಡ, ತೆಲುಗು, ತಮಿಳು ಮತ್ತು ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿ ಜನಪ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿರಂಗದ ಅಲ್ಪಾವಧಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಸ್ಟಾರ್ ಪಟ್ಟವನ್ನು ಗಳಿಸಿದರು.. ಇಷ್ಟೇಲ್ಲಾ ಆದ್ರೂ ಸಹ ಕಳೆದ 25 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈ ಚೆಲುವೆಯ ಒಂದು ಆಸೆ ಈಡೇರಿಲ್ಲವಂತೆ..
ಶ್ರಿಯಾ ತೆಲುಗು, ತಮಿಳು, ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅವರು ಉತ್ತಮ ಹೆಸರು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಕಥಕ್ ನರ್ತಕಿಯಾಗಿಯೂ ಸಹ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಅವರು ಪೋಷಕ ನಟಿಯಾಗಿ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನ ಮುಂದುವರೆಸಿದ್ದಾರೆ.
ಶ್ರಿಯಾ ಮದುವೆಯಾದ ನಂತರವೂ ನಟನೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಮಕ್ಕಳಾದ ನಂತರವೂ ತಮ್ಮ ಅದ್ಭುತ ಸೌಂದರ್ಯದಿಂದ ಯುವ ನಾಯಕಿಯರಿಗೆ ಕಠಿಣ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ, ಶ್ರಿಯಾ ಕೆಲವು ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ತಮ್ಮ ಒಂದು ಕನಸು ಇಂದಿಗೂ ನನಸಾಗದೇ ಉಳಿದಿದೆ ಎಂದು ಶ್ರಿಯಾ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದರು... ನೃತ್ಯ ಮಾಡುವುದನ್ನು ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೇನೆ. ನರ್ತಕಿಯ ಜೀವನದ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೋರಿಸುವ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಲು ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ. ಕಳೆದ 25 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇಂತಹ ಪಾತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದೇನೆ, ಆದರೆ ಆ ಆಸೆ ಈಡೇರಿಲ್ಲ ಎಂದು ಶ್ರಿಯಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.. ಇದೀಗ ಈ ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳು ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ.