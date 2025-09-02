ನನ್ನ ತಂದೆ ಕಮಲ್‌ ಆ ನಟಿಯನ್ನು ಹುಚ್ಚನಂತೆ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ರು : ಶ್ರುತಿ ಹಾಸನ್ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಚಿತ್ರರಂಗವೇ ಶಾಕ್‌

Kamal Haasan Secrete Love story: ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಭಾರತೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿಯೂ ವಿಭಿನ್ನ ಪಾತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ನಾಯಕಿಯರಲ್ಲಿ ಶ್ರುತಿ ಹಾಸನ್ ಒಬ್ಬರು. ಅವರು ಗ್ಲಾಮರಸ್ ಪಾತ್ರಗಳಿಂದ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಪಾತ್ರಗಳಿಂದಲೂ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ರಂಜಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕೂಲಿ ಚಿತ್ರದ ಮೂಕ ಶ್ರುತಿ ಹಾಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಆಗಿದ್ದರು.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ತಂದೆ ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ ಬಗ್ಗೆ ಶ್ರುತಿ ಹಾಸನ್ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದರು. ಅವರ ತಂದೆ ಒಬ್ಬ ನಾಯಕಿಯನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದರು.. ಆಕೆಗಾಗಿ ಬೇರೆ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಸಹ ಕಲಿತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ಅವರು ಎಲ್ಲರನ್ನು ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಿಸಿದರು. ಆ ನಟಿ ಯಾರೆಂದು ತಿಳಿದ ಬಳಿಕ ಇಡೀ ಚಿತ್ರರಂಗವೇ ಶಾಕ್ ಆಗಿದೆ.
ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ ವಾಣಿ ಗಣಪತಿ, ಸಾರಿಕಾ ಠಾಕೂರ್ ಮತ್ತು ಗೌತಮಿ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿರುವ ಸಂಗತಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿದೆ. ಈ ಮೂವರನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಹಿಂದೆ ಅನೇಕ ನಾಯಕಿಯರೊಂದಿಗೆ ಕಮಲ್ ಡೇಟಿಂಗ್ ವದಂತಿಗಳು ಹರಿದಾಡಿದ್ದವು.
1978 ರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರಿಯತಮೆ ವಾಣಿ ಗಣಪತಿಯನ್ನು ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ ವಿವಾಹವಾದರು. ಸುಮಾರು 10 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ದಾಂಪತ್ಯ ನಡೆಸಿದರು. ನಂತರ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿಂದಾಗಿ ಅವರು ಬೇರ್ಪಟ್ಟರು. ನಂತರ 1991 ರಲ್ಲಿ ಸಾರಿಕಾ ಠಾಕೂರ್ ಅವರನ್ನು ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ ವಿವಾಹವಾದರು. ಸುಮಾರು 13 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಾಳಿದರು. ನಂತರ ಅವರಿಬ್ಬರೂ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆದರು. ತಮ್ಮ ಇಬ್ಬರು ಪತ್ನಿಯರಿಂದ ಬೇರ್ಪಟ್ಟ ನಂತರ ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ ತೆಲುಗು ನಟಿ ಗೌತಮಿಯೊಂದಿಗೆ ಸುಮಾರು 11 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಒಂದೇ ಸೂರಿನಡಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರಿಬ್ಬರೂ 2016 ರಲ್ಲಿ ಬೇರ್ಪಟ್ಟರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ʻಈಗ ಮಾತನಾಡುವ ಸಮಯ ಬಂದಿದೆ..ʼ ಬಚ್ಚನ್ ಕುಟುಂಬದ ಬಗ್ಗೆ ಕೊನೆಗೂ ಮೌನ ಮುರಿದ ಕರಿಷ್ಮಾ ಕಪೂರ್!
ಈ ಮೂವರ ಹೊರತಾಗಿ ಕಮಲ್ ಬಂಗಾಳಿ ನಟಿ ಅಪರ್ಣಾ ಸೇನ್ ಅವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರು ಅವರನ್ನು ಹುಚ್ಚನಂತೆ ಹಚ್ಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಅಪರ್ಣಾ ಸೇನ್ಗಾಗಿ ಬಂಗಾಳಿಯನ್ನೂ ಸಹ ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ ಕಲಿತರು. ಆದರೆ ಅವರಿಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಯಾವುದೇ ಬಾಂಧವ್ಯವಿರಲಿಲ್ಲ. ಅಪರ್ಣಾ ಅವರ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಂಕೇತಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಹೇ ರಾಮ್ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ರಾಣಿ ಮುಖರ್ಜಿಯ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಅಪರ್ಣಾ ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟರು ಎಂಬ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ ಮಗಳು ನಟಿ ಶ್ರುತಿ ಹಾಸನ್ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅಪರ್ಣಾ ಸೇನ್ ಅವರನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸಲು ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ ಬಂಗಾಳಿ ಕಲಿತರು. ಶ್ರುತಿ ಹಾಸನ್ ಅವರು ಅಪರ್ಣಾ ಸೇನ್ ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅಳಿಸಲಾಗದ ಗುರುತು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ನಾನು ಸಹ ನನ್ನ ಅಪ್ಪನಂತೆ ಅನೇಕ ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಕಲಿತಿರುವೆ. ಆದರೆ ನನ್ನ ತಂದೆಯಂತೆ, ಯಾರನ್ನೂ ಮೆಚ್ಚಿಸಲು ಅವುಗಳನ್ನು ಕಲಿತಿಲ್ಲ. ಭಾಷೆಗಳ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಅವುಗಳನ್ನು ಕಲಿತಿರುವೆ ಎಂದು ನಟಿ ಶ್ರುತಿ ಹಾಸನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ನಟಿ ಶ್ರೀದೇವಿಯ ಕೊನೆಯ ಆಸೆ ಏನಾಗಿತ್ತು ಗೊತ್ತೆ..? ಇದನ್ನು ತಿಳಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ಬರುತ್ತದೆ
ಇತ್ತೀಚಿನ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ನಮ್ಮ Youtube Link - https://www.youtube.com/@ZeeKannadaNews/featured ಸಬ್ ಸ್ಕ್ರೈಬ್ಆಗಿರಿ.