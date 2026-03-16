ಆ ಒಂದು ಅಭ್ಯಾಸ ಬಿಟ್ಟು 40 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 7ಕೆಜಿ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಂಡ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ

Actress shrutika: ನಟಿ ಶ್ರುತಿ 14ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಟಿಯಾಗಿ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಅವರು ಸೂರ್ಯ ಅವರೊಂದಿಗೆ 'ಶ್ರೀ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದರು. ಅದಾದ ನಂತರ, ಅವರು ಆಲ್ಬಮ್ ಮತ್ತು ತಿಟ್ಟಿಕುಥೆಯಂತಹ ಕೆಲವು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದರು, ಆದರೆ ಅವರು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಗಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ.. ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಶ್ರುತಿ ಕೌರ್ 'ಕುಕ್ ವಿತ್ ಕೋಮಾಲಿ' ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೂಲಕ ಕಿರುತೆರೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾದರು. ಹಿಂದಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮೂಲಕ ಅವರು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಗಮನ ಸೆಳೆದರು. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಶ್ರುತಿ ಕೌರ್ ಒಬ್ಬ ಉದ್ಯಮಿಯೂ ಆಗಿ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರುತಿ 40 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 7 ಕೆಜಿ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಒಂದೇ ಒಂದು ರಹಸ್ಯವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅವರ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ತರಬೇತುದಾರ ದಿನೇಶ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆ ರಹಸ್ಯವು ಪ್ರಸ್ತುತ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ.ಕಾಫಿ ಪ್ರಿಯೆಯಾಗಿರುವ ಶ್ರುತಿ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಾಗಿನಿಂದ ಚಹಾ ಮತ್ತು ಕಾಫಿಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತ್ಯಜಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಅವರ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದೆ ಮತ್ತು ಅವರು ತಮ್ಮ ಆಹಾರಕ್ರಮವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು ಎಂದು ಶ್ರುತಿಯ ತರಬೇತುದಾರರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಇಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಶ್ನೆಯೆಂದರೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಚಹಾ ಮತ್ತು ಕಾಫಿಯನ್ನು ತ್ಯಜಿಸುವುದರಿಂದ ಇಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆಯೇ ಎಂಬುದು. ತಜ್ಞರು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಚಹಾ ಮತ್ತು ಕಾಫಿಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವುದರಿಂದ ಒಟ್ಟಾರೆ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಅದು ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ.
ಚಹಾ ಮತ್ತು ಕಾಫಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಕೆಫೀನ್ ಎಂಬ ಉತ್ತೇಜಕವು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಉತ್ತೇಜನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆಯಾದರೂ, ಅದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಬಹುದು. ಏಕೆಂದರೆ ಚಹಾ ಮತ್ತು ಕಾಫಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಆಮ್ಲ ಸ್ರವಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ಎದೆಯುರಿ ಮತ್ತು ಜೀರ್ಣಕಾರಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿದ್ದರೆ ದೇಹದಿಂದ ವಿಷವನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೊರಹಾಕಬಹುದು, ಇದು ತೂಕ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು
ಚಹಾದಲ್ಲಿರುವ ಟ್ಯಾನಿನ್ಗಳು ದೇಹವು ಕಬ್ಬಿಣ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂನಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಖನಿಜಗಳನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ತಡೆಯಬಹುದು, ಆದ್ದರಿಂದ ಅವುಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವುದರಿಂದ ಮೂಳೆ ಮತ್ತು ರಕ್ತದ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಬಹುದು.ಹಾಲು ಮತ್ತು ಸಕ್ಕರೆಯೊಂದಿಗೆ ಚಹಾ/ಕಾಫಿ ಸುಮಾರು 100-150 ಕ್ಯಾಲೊರಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ದಿನಕ್ಕೆ 3-4 ಬಾರಿ ಇದನ್ನು ಕುಡಿಯುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವ ಮೂಲಕ, ನಾವು ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಲೊರಿ ಸೇವನೆಯನ್ನು 400-600 ಕ್ಯಾಲೊರಿಗಳಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದು ತೂಕ ನಷ್ಟವನ್ನು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಜನರಿಗೆ, ಕೆಫೀನ್ ಹಸಿವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅನಗತ್ಯ ಆಹಾರವನ್ನು ತಿನ್ನುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕೆಫೀನ್ ಅನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವುದರಿಂದ ಹಸಿವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಕೆಫೀನ್ ತಪ್ಪಿಸುವುದರಿಂದ ಬರುವ ಆಳವಾದ ನಿದ್ರೆಯು ದೇಹದ ಚಯಾಪಚಯ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕೊಬ್ಬು ಸುಡುವಿಕೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ದೇಹದಲ್ಲಿರುವ ಕೆಟ್ಟ ಕೊಬ್ಬನ್ನು ಹೊರಹಾಕಲು ಸುಲಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಚಹಾ ಮತ್ತು ಕಾಫಿ ಮಾತ್ರ ಒಬ್ಬರ ತೂಕವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ವ್ಯಾಯಾಮ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಲೋರಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸುವುದು ಸಹ ಅಗತ್ಯ.
