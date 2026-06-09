Shubha Poonja : ನಿರೂಪಕಿ ಅನುಶ್ರೀ ಅವರಿಗೆ ನೀಡಿದ್ದ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಶುಭಾ ಪೂಂಜಾ ತಮ್ಮ ಮದುವೆ ದಿನದ ರಹಸ್ಯಗಳನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದರು. "ನಮ್ಮ ಮದುವೆ ತುಂಬಾ ಸಡನ್ನಾಗಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿತ್ತು. ಮದುವೆಗೆ ಕೇವಲ ಎರಡು ದಿನಗಳ ಮುನ್ನಷ್ಟೇ ದಿನಾಂಕ ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡಿದ್ದೆವು. ಮದುವೆ ದಿನ ನಮಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಹೂವುಗಳು ಕೂಡ ಸಿಕ್ಕಿರಲಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಮದುವೆ ದಿನದಂದು ಮದುಮಗ-ಮದುಮಗಳಾಗಿ ನಾವು ತೆಗೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಕೇವಲ ನಾಲ್ಕೇ ಫೋಟೋಗಳು, ಅಷ್ಟು ಬೇಗ ನನ್ನ ಪತಿ ಸುಮಂತ್ ಮದುವೆ ಪಂಚೆ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟು ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಬನಿಯನ್ ಧರಿಸಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದರು ಎಂದು ಬೇಸರದಿಂದಲೇ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಪತಿಯ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಕಿರಿಕಿರಿ: ದಾಂಪತ್ಯದ ಆರಂಭಿಕ ದಿನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದ ಅವರು, "ನನ್ನ ಪತಿ ತುಂಬಾ ಸಪೋರ್ಟಿವ್. ಆದರೆ ನಾನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವುದು ಅವರಿಗೆ ಇಷ್ಟವಿರಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಅವರಿಗೆ ಕಿರಿಕಿರಿ ಎನಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಯಾವಾಗಲೂ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಾಡು, ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಮದುವೆಯಾಗಿ ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ದಿನ ಕಳೆಯುವಷ್ಟರಲ್ಲೇ ಸಿನಿಮಾ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಮರಳುವಂತೆ ಪ್ರೇರೇಪಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರಿಗೆ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಪಕನಾಗಬೇಕು ಎಂಬ ಆಸೆಯಿದೆ. ಅವರ ಈ ಅತಿಯಾದ ವೃತ್ತಿಪರತೆಯಿಂದಾಗಿ ನನಗೆ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬ ಅನುಭವವೇ ಕಾಡುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ" ಎಂದಿದ್ದರು.
ಹಿ ಈಸ್ ಎ ರೋಬೋ : ಪ್ರಸ್ತುತ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಶುಭಾ ಪೂಂಜಾ ತಮ್ಮ ಪತಿಯ ಭಾವನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. "ನನ್ನ ಗಂಡನಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಹಿ ಈಸ್ ಎ ರೋಬೋ (He Is A Robo). ನಾನು ಅತ್ತರೆ ಅವರಿಗೆ ಕಿರಿಕಿರಿ ಅನಿಸುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.
ತಮ್ಮ ತಾಯಿಯ ನಿಧನದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಾವು ಅನುಭವಿಸಿದ ಭೀಕರ ನೋವು ಮತ್ತು ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗುವ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಬೆಂಬಲದ (Emotional Support) ಮಹತ್ವದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಶುಭಾ ಮಾತನಾಡಿದ್ದರು. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಶುಭಾ ಪೂಂಜಾ ಅವರ ಹನಿಮೂನ್ ಕನಸುಗಳು, ದಾಂಪತ್ಯ ಬದುಕಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ಹಾಗೂ ಪತಿಯ ನಡವಳಿಕೆಯ ಕುರಿತು ಅವರು ಆಡಿದ್ದ ಹಳೆಯ ಮಾತುಗಳು ಈಗ ಅವರ ಡಿವೋರ್ಸ್ ಸುದ್ದಿಗೆ ಲಿಂಕ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದು, ಗಾಂಧಿನಗರದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಚರ್ಚೆ ಹಾಗೂ ಅನುಮಾನಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.