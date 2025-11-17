"ಹಣದ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಾಗಿ ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಕೆಲವೂ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಯ್ತು" ನಟಿಯ ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್‌ ಕೇಳಿ ಶಾಕ್‌ ಆದ ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌

shwetha menon: ಮಲಯಾಳಂ ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮದ ನಟರನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ಮಲಯಾಳಂ ಚಲನಚಿತ್ರ ಕಲಾವಿದರ ಸಂಘದ (AMMA) ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವ ಮೂಲಕ ನಟಿ ಶ್ವೇತಾ ಮೆನನ್ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ಮೊದಲ ಮಹಿಳೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ದೇವನ್ ಅವರಂತಹ ಬಲಿಷ್ಠ ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ನಟನ ವಿರುದ್ಧ ಗೆಲ್ಲುವುದು ಕಡಿಮೆ ಸಾಧನೆಯಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಲು ಶ್ವೇತಾ ಮೆನನ್ ಶ್ರಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಹೇಮಾ ಸಮಿತಿಯು ಮಲಯಾಳಂ ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮದ ಕರಾಳ ಮುಖಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರ ಮೇಲಿನ ಲೈಂಗಿಕ ಕಿರುಕುಳವನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ ನಂತರ ಮೋಹನ್ ಲಾಲ್ AMMA ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿದರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಚುನಾವಣೆ ಮಾಡುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿತ್ತು.
ಮೋಹನ್ ಲಾಲ್ ಅವರಂತಹ ದೈತ್ಯರ ನಿರ್ಗಮನದ ನಂತರ, ಈ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡ ಶ್ವೇತಾ ಮೆನನ್ ಈ ಸಂಘವನ್ನು ಹೇಗೆ ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡಲು ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕವಾಗಿದೆ.ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಚಾನೆಲ್ ಒಂದಕ್ಕೆ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ, ಶ್ವೇತಾ ಮೆನನ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಮತ್ತು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎದುರಿಸಿದ ತೊಂದರೆಗಳ ಕುರಿತು ನೀಡಿದ ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳು ಸಂಚಲನವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತಿವೆ.
ಶ್ವೇತಾ ಮೆನನ್ ಚಂಡೀಗಢದ ಮಲಯಾಳಿ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು. ತಮ್ಮ ಅಧ್ಯಯನದ ನಂತರ, ಶ್ವೇತಾ ಮಾಡೆಲಿಂಗ್ ಕಡೆಗೆ ಮುಖ ಮಾಡಿದರು. ಅವರು 1994 ರಲ್ಲಿ ಫೆಮಿನಾ ಮಿಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಏಷ್ಯಾ ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಗೆದ್ದರು. ನಂತರ, ಈ ಸುಂದರ ಹುಡುಗಿ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು. ಅವರು 1991 ರಲ್ಲಿ ಅನಸ್ವರಂ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಅವರು ಕೀರ್ತಿ ಚಕ್ರ, ಪರದೇಶಿ, ಮಧ್ಯ ವೇನಾಲ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದರು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ದಿಟ್ಟ ವಿಷಯದೊಂದಿಗೆ ಬಂದ ರತಿ ನಿರ್ವೇದಂ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನಕ್ಕೆ ತಿರುವು ನೀಡಿತು. ತಮ್ಮ 34 ವರ್ಷಗಳ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ, ಶ್ವೇತಾ ಮೆನನ್ ಮಲಯಾಳಂ, ತೆಲುಗು, ತಮಿಳು ಮತ್ತು ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಚಲನಚಿತ್ರಗಳ ಜೊತೆಗೆ, ಶ್ವೇತಾ ಮೆನನ್ ದೂರದರ್ಶನದಲ್ಲಿಯೂ ಅಳಿಸಲಾಗದ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಧಾರಾವಾಹಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದಾರೆ. 2024 ರಲ್ಲಿ, ಅವರು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮಲಯಾಳಂ ಸೀಸನ್ 6 ರಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಯಾಗಿಯೂ ಭಾಗವಹಿಸಿದರು.
ಅವರ ಹೆಸರು ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ವಿವಾದಗಳಿಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ. ಶ್ವೇತಾ ಮೊದಲು ಬಾಲಿವುಡ್ ಮಾಡೆಲ್ ಬಾಬಿ ಭೋಸ್ಲೆ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾದರು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ ಇಬ್ಬರೂ ಬೇರ್ಪಟ್ಟರು. ಈ ಅನುಕ್ರಮದಲ್ಲಿ, ಅವರು 2011 ರಲ್ಲಿ ಶ್ರೀವಲ್ಸನ್ ಮೆನನ್ ಅವರನ್ನು ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ವಿವಾಹವಾದರು. ದಂಪತಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಮಗಳಿದ್ದಾಳೆ. ಚಿತ್ರದ ಚಿತ್ರೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಮಗುವಿನ ಹೆರಿಗೆಯ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಶ್ವೇತಾ ಮೆನನ್ ಹಲವಾರು ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಶ್ವೇತಾ ಮೆನನ್ ಹೇಳಿದ್ದು "ನಾನು ನನ್ನ ಮಗಳಿಗಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಲ್ಲ, ನಾನು ಅವಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ಸಾಕು. ಆದರೆ ನಾನು ಅವಳನ್ನು ಆಗಾಗ ಪ್ರವಾಸಗಳಿಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯುತ್ತೇನೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನನ್ನ ಮಗಳು ನಾವು ವಾಸಿಸುವ ಫ್ಲಾಟ್ ಅನ್ನು ತನ್ನದು ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾಳೆ. ಆದರೆ ನಾನು ಅವಳಿಗೆ 5 ಪೈಸೆ ಕೂಡ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅವಳು ತನ್ನ ಹೆತ್ತವರನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸದೆ ಬೆಳೆಯಬೇಕು ಎಂಬುದು ನನ್ನ ಗುರಿ. ಶ್ವೇತಾ ಮೆನನ್ ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ದೊಡ್ಡವರಾಗುವವರೆಗೂ ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಒದಗಿಸಬಾರದು" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆ ಮಾರ್ಟಿನ್ ಮೆನಚೇರಿ, ಹಣ ಗಳಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಶ್ವೇತಾ ಅಶ್ಲೀಲ ಮತ್ತು ಅಶ್ಲೀಲ ವಿಷಯಗಳಿರುವ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಣಕ್ಕಾಗಿ ಬಿ-ಗ್ರೇಡ್ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸುವ ಮೂಲಕ ಯುವಕರನ್ನು ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ತಮ್ಮ ದೂರಿನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಶ್ವೇತಾ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. "12 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನ ಚಿತ್ರದ ವಿರುದ್ಧ ಇಂತಹ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಆ ಚಿತ್ರಗಳು ನನಗೆ ಮನ್ನಣೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟವು. ಈ ಘಟನೆಯಿಂದಾಗಿ ನಾನು ಮೂರು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಳುತ್ತಾ ಕುಳಿತಿದ್ದರೂ ಸಹ. ಆದರೆ ನನ್ನ ಕುಟುಂಬ ನನಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಿತು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಹೆಚ್ಚು ಬಳಲಿದವಳು ನನ್ನ ಮಗಳು. ನನ್ನಲ್ಲಿರುವ ತಾಯಿ, ನನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಹೆಂಡತಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಅಳುತ್ತಲೇ ಇದ್ದರು. ಅವರು ನನ್ನನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತೇನೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಂದೆ ಜೀವಂತವಾಗಿದ್ದರೆ, ಅವರು ಅವರನ್ನು ಕೊಲ್ಲುತ್ತಿದ್ದರು" ಎಂದು ಶ್ವೇತಾ ಮೆನನ್ ತಮ್ಮ ದುಃಖವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.