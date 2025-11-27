English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Entertainment
  • ನಾನು ಇನ್ನೂ ಅವರ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದೇನೆ : ನಟಿ ಸಿತಾರಾ ಮದುವೆ ಆಗದೇ ಉಳಿಯಲು ಇದೇ ಕಾರಣ!

ನಾನು ಇನ್ನೂ ಅವರ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದೇನೆ : ನಟಿ ಸಿತಾರಾ ಮದುವೆ ಆಗದೇ ಉಳಿಯಲು ಇದೇ ಕಾರಣ!

Actress Sithara: ನಟಿ ಸಿತಾರಾ 51 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾದರೂ ಇನ್ನೂ ಮದುವೆ ಆಗದಿರುವುದರ ಹಿಂದಿನ ಕಾರಣವನ್ನು ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. 

Written by - Chetana Devarmani | Last Updated : Nov 27, 2025, 07:25 PM IST
  • ನಟಿ ಸಿತಾರಾ ಮದುವೆಯಾಗದಿರಲು ಕಾರಣ
  • ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಟಾಪ್‌ ಹೀರೋಯಿನ್‌

Trending Photos

ಪ್ರೀತಿಗೆ ವಯಸ್ಸಿನ ಹಂಗಿಲ್ಲ.. 50ರ ಹರೆಯದಲ್ಲಿ 33ರ ಯುವಕನಿಗೆ ಮನಸೋತ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ!
camera icon5
Malaika Arora
ಪ್ರೀತಿಗೆ ವಯಸ್ಸಿನ ಹಂಗಿಲ್ಲ.. 50ರ ಹರೆಯದಲ್ಲಿ 33ರ ಯುವಕನಿಗೆ ಮನಸೋತ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ!
ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ನಡುವೆ ಜಾಣ್ಮೆಯಿಂದ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸುವುದು ಹೇಗೆ? ಆಭರಣದ ಮೇಲೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ
camera icon5
gold price hike
ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ನಡುವೆ ಜಾಣ್ಮೆಯಿಂದ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸುವುದು ಹೇಗೆ? ಆಭರಣದ ಮೇಲೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ
ಮನೆಯ ಹಿತ್ತಲಿನಲ್ಲೇ ಈ ಸಸ್ಯ ಬೆಳೆಸಿದ್ರೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಭಾರೀ ಲಾಭ..! ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸದಾ ಬೇಡಿಕೆ ಇರುವ ಈ ಬೆಳೆಗೆ ಇರುತ್ತೆ ವರ್ಷಪೂರ್ತಿ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್‌
camera icon7
coriander farming business
ಮನೆಯ ಹಿತ್ತಲಿನಲ್ಲೇ ಈ ಸಸ್ಯ ಬೆಳೆಸಿದ್ರೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಭಾರೀ ಲಾಭ..! ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸದಾ ಬೇಡಿಕೆ ಇರುವ ಈ ಬೆಳೆಗೆ ಇರುತ್ತೆ ವರ್ಷಪೂರ್ತಿ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್‌
ರೆಡ್‌ ಬ್ಯೂಟಿಗೆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡಪ್ಪೋ ಡಿಮ್ಯಾಂಡು ಎಷ್ಟಿದೆ ಬೆಲೆ?
camera icon4
Tomato Price hike
ರೆಡ್‌ ಬ್ಯೂಟಿಗೆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡಪ್ಪೋ ಡಿಮ್ಯಾಂಡು ಎಷ್ಟಿದೆ ಬೆಲೆ?
ನಾನು ಇನ್ನೂ ಅವರ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದೇನೆ : ನಟಿ ಸಿತಾರಾ ಮದುವೆ ಆಗದೇ ಉಳಿಯಲು ಇದೇ ಕಾರಣ!

Reason why actress Sitara is not married: ನಟಿ ಸಿತಾರಾ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಮಲಯಾಳಂ, ತಮಿಳು ಮತ್ತು ತೆಲುಗು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಖತ್‌ ಫೇಮಸ್‌ ಆಗಿರುವ ನಟಿ. ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಆ ಕಾಲದ ಟಾಪ್‌ ಹೀರೋಯಿನ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಸಿತಾರಾ ಕೂಡ ಒಬ್ಬರು. ಬಹುಭಾಷಾ ನಟಿಯಾಗಿ ಅನೇಕ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. 

Add Zee News as a Preferred Source

ನಟಿ ಸಿತಾರಾ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು. ಹಾಲುಂಡ ತವರು ಸಿನಿಮಾ ಮೂಲಕ ಸ್ಯಾಂಡಲ್‌ವುಡ್‌ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟ  ಸಿತಾರಾ ಕರುಳಿನ ಕುಡಿ, ಬಂಗಾರದ ಕಳಶ, ದೀರ್ಘ ಸುಮಂಗಲಿ, ಅನುರಾಗ ದೇವತೆ, ಹೆತ್ತವಳ ಕೂಗು ಹೀಗೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ 30ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. 

ನಟಿ ಸಿತಾರಾ ಅವರಿಗೆ 51 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾದರೂ ಇನ್ನೂ ಮದುವೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಮದುವೆಯಾಗದಿರುವುದು ಅವರ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ನಿರ್ಧಾರ ಎಂದು ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಸಿತಾರಾ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದರು. 

ನನಗೆ ಅನೇಕ ಪ್ರಪೋಸಲ್‌ ಬಂದಿವೆ ಆದರೆ ಪೋಷಕರ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಎಂದಿಗೂ ಮದುವೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸಿತಾರಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ನಾನು ನನ್ನ ತಂದೆ ಪರಮೇಶ್ವರನ್ ನಾಯರ್ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಹತ್ತಿರವಾಗಿದ್ದೆ. ಮದುವೆಯಾದರೆ ನಾನು ನನ್ನ ಹೆತ್ತವರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಬೇಕಾಗಬಹುದೆಂದು ಮದುವೆ ಆಗಲು ಇಚ್ಛಿಸಲಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ತಂದೆ ನಿಧನರಾದ ನಂತರ, ಮದುವೆಯಾಗುವ ಕಲ್ಪನೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮರೆಯಾಯಿತು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಮತ್ತೆ ಕೆಲವು ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ ನಟ, ನಿರ್ಮಾಪಕರ ಮುರಳಿ ಜೊತೆಗೆ ಸಿತಾರಾ ಉತ್ತಮ ಬಾಂಧವ್ಯ ಹೊಂದಿದ್ದರಂತೆ. ಇವರಿಬ್ಬರ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಗಾಸಿಪ್ ಕೂಡ ಕೇಳಿಬಂದಿತ್ತು. 2010ರಲ್ಲಿ ಮುರಳಿ ಹೃದಯಾಘಾತದಿಂದ ವಿಧಿವಶರಾದರು. 

ಮುರಳಿ ಸಾವಿನ ಬಳಿಕ ಸಿತಾರಾ ಖಿನ್ನತೆಗೆ ಒಳಗಾದರಂತೆ. ತಂದೆಯ ಸಾವಿನಿಂದ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಕುಗ್ಗಿದ್ದ ಸಿತಾರಾ ಅವರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಮುರಳಿ ಅವರ ನಿಧನ ಮತ್ತಷ್ಟು ದೃತಿಗೆಡಿಸಿತಂತೆ. ಈ ಘಟನೆಗಳಿಂದ ಸಿತಾರಾ ಮದುವೆಯೇ ಬೇಡ ಎಂಬ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರಂತೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಸಮಂತಾ ಹೆವಿ ವರ್ಕೌಟ್‌..ಬ್ಯೂಟಿ ಬ್ಯಾಕ್‌ ಮಸಲ್‌ ಹಾಟ್ನೆಸ್‌ಗೆ ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌ ಫಿದಾ

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಸಂಗೀತದ ಶಿವಾಲಯವ ಕಟ್ಟಿದ ಅನೂಪ್ ಸೀಳಿನ್: ಬಸವಣ್ಣ ವಚನ ಸಿರಿಯ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಂಗ್ ರಿಲೀಸ್

About the Author

Chetana Devarmani

" ಚೇತನಾ ದೇವರಮನಿ ಅವರು ಪ್ರಸ್ತುತ ʻಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ʼ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ Senior Sub Editor ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಚೇತನಾ ದೇವರಮನಿ ಅವರು ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಮಾಧ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 7 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಸಿನಿಮಾ, ಕ್ರೈಂ, ಆರೋಗ್ಯ, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2018ರಲ್ಲಿ ʻರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ʼನ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಳಿಕ 2021 ರಲ್ಲಿ ʻಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ ತಂಡ ಸೇರಿದರು. ...Read More

Actress SitharaSithara MarriageActress Sithara ageActress Sitara Kannada Movies

Trending News