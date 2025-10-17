English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Entertainment
  • ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕ ಒಂದು ಪೋಟೋದಿಂದ ಸ್ಟಾರ್‌ ಪಟ್ಟಕ್ಕೇರಿದ ನಟಿ! ಇದು ಗುರು ಲಕ್‌ ಅಂದ್ರೆ.

ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕ ಒಂದು ಪೋಟೋದಿಂದ ಸ್ಟಾರ್‌ ಪಟ್ಟಕ್ಕೇರಿದ ನಟಿ! ಇದು ಗುರು ಲಕ್‌ ಅಂದ್ರೆ.

actress Smita Patil life story: ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಹಿಳೆಯಾಗಿದ್ದ ಈ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ ಸಿನಿಮಾರಂಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟಿಯಾಗಿ ಮಿಂಚಿದರು. ಆದರೆ ಇವರು ನಟಿಯಾಗಿದ್ದು ಮಾತ್ರ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಕಥೆ.  

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Oct 17, 2025, 01:00 PM IST
  • ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದ ಒಂದು ಫೋಟೋ ಅವರ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸಿತು
  • ಈ ಅಚ್ಚರಿಯ ಘಟನೆಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ಹುಡುಗಿಯೊಬ್ಬಳನ್ನು ದೇಶದ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ನಟಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿತು

Trending Photos

ಇದು ಜಗತ್ತಿನ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ತರಕಾರಿ? 1 ಕೆಜಿ ಬೆಲೆ ಕೇಳಿದರೆ ಶಾಕ್‌ ಆಗ್ತಿರಾ, ಆದರೂ ಇದಕ್ಕೆ ಫುಲ್‌ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್‌
camera icon5
Worlds most expensive vegetable
ಇದು ಜಗತ್ತಿನ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ತರಕಾರಿ? 1 ಕೆಜಿ ಬೆಲೆ ಕೇಳಿದರೆ ಶಾಕ್‌ ಆಗ್ತಿರಾ, ಆದರೂ ಇದಕ್ಕೆ ಫುಲ್‌ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್‌
ಶಾಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ.. ದೀಪಾವಳಿ ರಜೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿದ ಸರ್ಕಾರ...!
camera icon7
school holidays
ಶಾಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ.. ದೀಪಾವಳಿ ರಜೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿದ ಸರ್ಕಾರ...!
ಈ ತಿಂಗಳಿನಿಂದಲೇ ಇಪಿಎಸ್ ಪಿಂಚಣಿಯಲ್ಲಿ ಮೂರು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳ : ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಜಾಕ್ ಪಾಟ್
camera icon6
EPS
ಈ ತಿಂಗಳಿನಿಂದಲೇ ಇಪಿಎಸ್ ಪಿಂಚಣಿಯಲ್ಲಿ ಮೂರು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳ : ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಜಾಕ್ ಪಾಟ್
ಹತ್ತು ಕೋಟಿ ಬಜೆಟ್‌ ಹಾಕಿದ್ರೂ ನಿರ್ಮಾಪಕರನ್ನ ಸಾಲದ ಸುಳಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಸಿತ್ತು ಹೇಮಾಮಾಲಿನಿ ನಟಿಸಿದ್ದ ಈ ಸಿನಿಮಾ! ಕಾರಣ ಅದೊಂದೇ ಸೀನ್..‌
camera icon6
Hema Malini
ಹತ್ತು ಕೋಟಿ ಬಜೆಟ್‌ ಹಾಕಿದ್ರೂ ನಿರ್ಮಾಪಕರನ್ನ ಸಾಲದ ಸುಳಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಸಿತ್ತು ಹೇಮಾಮಾಲಿನಿ ನಟಿಸಿದ್ದ ಈ ಸಿನಿಮಾ! ಕಾರಣ ಅದೊಂದೇ ಸೀನ್..‌
ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕ ಒಂದು ಪೋಟೋದಿಂದ ಸ್ಟಾರ್‌ ಪಟ್ಟಕ್ಕೇರಿದ ನಟಿ! ಇದು ಗುರು ಲಕ್‌ ಅಂದ್ರೆ.

actress Smita Patil life story: ಬಾಲಿವುಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ನಟಿಯರು ತಮ್ಮ ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಭೆಯಿಂದ ಹೆಸರು ಮಾಡಿದ್ದರೂ, ಸ್ಮಿತಾ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರಂತಹ ಕಥೆ ಯಾರಿಗಿಲ್ಲ. ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದ ಒಂದು ಫೋಟೋ ಅವರ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸಿತು. ಈ ಅಚ್ಚರಿಯ ಘಟನೆಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ಹುಡುಗಿಯೊಬ್ಬಳನ್ನು ದೇಶದ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ನಟಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿತು. ಸ್ಮಿತಾ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಗಂಭೀರ ಪಾತ್ರಗಳು, ತೀವ್ರ ಅಭಿನಯ ಮತ್ತು ವಿಶಿಷ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದಿಂದ ಚಲನಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚಳಿಯದ ಗುರುತು ಮೂಡಿಸಿದರು.

Add Zee News as a Preferred Source

1955ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 17ರಂದು ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಸ್ಮಿತಾ ಪಾಟೀಲ್ ಮರಾಠಿ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆದರು. ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೇ ಅವರು ಓದು ಹಾಗೂ ಸಂವಹನದಲ್ಲಿ ಚುರುಕಾಗಿದ್ದರು. ಕಾಲೇಜು ಮುಗಿಸಿದ ನಂತರ ಅವರು ಮುಂಬೈ ದೂರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಮರಾಠಿ ಸುದ್ದಿವಾಚಕರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಅವರ ಮಧುರ ಧ್ವನಿ ಮತ್ತು ಆಕರ್ಷಕ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದಿಂದ ಅವರು ವೀಕ್ಷಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆದರು. ಆದರೆ ಅವರ ಜೀವನ ಬದಲಿಸಿದ ಕ್ಷಣ ಅದೃಷ್ಟದ ಆಟವಾಗಿತ್ತು — ಅವರ ಸ್ನೇಹಿತೆಯ ಪತಿ, ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕ ದೀಪಕ್ ಕಿರ್ಪೇಕರ್ ಅವರೊಬ್ಬರು ತೆಗೆದ ಫೋಟೋ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿತು. ಅದೇ ಫೋಟೋ ದೂರದರ್ಶನ ನಿರ್ದೇಶಕ ಪಿ.ವಿ. ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಅವರ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಿದ್ದು, ಸ್ಮಿತಾ ಅವರ ಜೀವನದ ತಿರುವು ಬದಲಾಯಿಸಿತು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:  ಅರ್ಧ ಡಜನ್‌ಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಅಫೇರ್ಸ್ ಹೊಂದಿದ್ದ 71 ವರ್ಷದ ನಟಿ! ಸಿನಿಮಾ ಜಗತ್ತನ್ನೇ ಆಳಿದ ಸ್ಟಾರ್‌ ಈಗಲೂ ಒಂಟಿ.. 

ಸ್ಮಿತಾ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಲು ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಯಿತು. ಮೊದಲಿಗೆ ಅವರು ಹಿಂಜರಿದರೂ, ನಂತರ ಆಡಿಷನ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದರು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆ “ಅಮರ್ ಶೋನಾರ್ ಬಾಂಗ್ಲಾ” ಹಾಡಿ ಎಲ್ಲರ ಮನ ಗೆದ್ದರು. ಅವರ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಧ್ವನಿ ಮತ್ತು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದ ಪ್ರದರ್ಶನದಿಂದ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಮೆಚ್ಚಿ, ತಕ್ಷಣ ಅವರನ್ನು ಸುದ್ದಿ ನಿರೂಪಕಿಯಾಗಿ ನೇಮಿಸಿದರು. ಇದೇ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಮೊದಲ ಹೆಜ್ಜೆ.

ಅಲ್ಲಿಂದ ಅವರು ಚಲನಚಿತ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರದತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡಿದರು. ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನಿರ್ದೇಶಕ ಶ್ಯಾಮ್ ಬೆನಗಲ್ ಅವರು ದೂರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಸ್ಮಿತಾ ಅವರನ್ನು ನೋಡಿ ತಮ್ಮ ಚಿತ್ರ “ಮಂಥನ್”ಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದರು. ಈ ಚಿತ್ರದಿಂದ ಸ್ಮಿತಾ ಪಾಟೀಲ್ ಸಿನಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಲು ಯಶಸ್ವಿಯಾದರು. ನಂತರ “ಅರ್ಥ್”, “ಭವಿಷ್ಯ”, “ಮಂಜಿಲ್”, “ಆರಕ್ಷಣ್” ಮುಂತಾದ ಹಲವು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಅದ್ಭುತ ಅಭಿನಯದಿಂದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಹೃದಯ ಗೆದ್ದರು. ಸಾಮಾಜಿಕ ವಿಷಯಾಧಾರಿತ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ತೀವ್ರ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ತೋರ್ಪಡಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರು, ಇದರಿಂದ ಅವರು ಕೇವಲ ನಟಿಯಲ್ಲ, ನಿಜವಾದ ಕಲಾವಿದೆಯಾಗಿ ಹೆಸರು ಪಡೆದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಭಾವನೆ, ನಟಿ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಮುರಿದುಬಿತ್ತು ಕನಸಿನ ಮದುವೆ! ಪತಿಯಿಂದಲ

ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಸ್ಮಿತಾ ಪಾಟೀಲ್ ಸಾಕಷ್ಟು ಸುದ್ದಿ ಮಾಡಿದರು. ಅವರು ನಟ ರಾಜ್ ಬಬ್ಬರ್ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾದರು ಮತ್ತು ಅವರ ಮಗ ಪ್ರತೀಕ್ ಬಬ್ಬರ್ ಕೂಡ ಈಗ ಬಾಲಿವುಡ್‌ನಲ್ಲಿ ನಟನಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ದುರ್ಭಾಗ್ಯವಶಾತ್, ಸ್ಮಿತಾ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಮಗನ ಜನನದ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳ ನಂತರ, 1986ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ 13ರಂದು ಕೇವಲ 31ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅಗಲಿದರು.
 

actress Smita Patil life storyEntertainmentBollywoodACTRESSSmita Patil

Trending News