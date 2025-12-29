ಮೊದಲ ಪತಿಯಿಂದ ಕಿರುಕುಳ.. ಜೀವ ಎಂದುಕೊಂಡವನಿಂದ ಚಿತ್ರ ಹಿಂಸೆ! ಎರಡು ಮದುವೆಗಳಿಂದ ಬೇಸತ್ತ ನಟಿ ಆಯ್ದುಕೊಂಡ ದಾರಿಯೇ ಬೇರೆ...

Actress sneha wagh: ಚಿತ್ರೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹೊಳೆಯುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮುಖವೂ ಸಂತೋಷದಾಯಕವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮುಂದೆ 'ಜ್ಯೋತಿ' ಅಥವಾ 'ವೀರ' ಆಗುವ ಮೂಲಕ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಮಾದರಿಯಾದ ನಟಿ ಸ್ನೇಹಾ ವಾಘ್ ಅವರ ನಿಜ ಜೀವನದ ಕಥೆಯು ಯಾವುದೇ ಚಿತ್ರಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ನೋವಿನಿಂದ ಕೂಡಿದೆ. ಹುಡುಗಿಯರು ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಕನಸು ಕಾಣುವ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ, ಸ್ನೇಹಾ ಲೌಕಿಕ ಜೀವನದ ಹೊಸ್ತಿಲನ್ನು ದಾಟಿದಳು, ಆದರೆ ವಿಧಿ ಅವಳಿಗೆ ಸಂತೋಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಹೋರಾಟದ ರುಚಿಯನ್ನು ನೀಡಿತು. ಎರಡು ಮುರಿದ ವಿವಾಹಗಳು ಮತ್ತು ಹಲವು ಚರ್ಚೆಗಳ ನಂತರ, ಸ್ನೇಹಾ ಈಗ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಇದು ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ಚರ್ಚೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಕೇವಲ 19 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ, ಸ್ನೇಹಾ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಅವರು ನಟ ಅವಿಸ್ಕರ್ ದರ್ವೇಕರ್ ಅವರನ್ನು ಬಹಳ ಭರವಸೆಯೊಂದಿಗೆ ವಿವಾಹವಾದರು. ಆದರೆ ಸ್ನೇಹಾ 'ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮರಾಠಿ' ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆಘಾತಕಾರಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದರು, ಅವರು ನಂಬಿದ ವ್ಯಕ್ತಿ ತಮ್ಮನ್ನು ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಹಿಂಸಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಪಡೆದ ಈ ಗಾಯವು ತುಂಬಾ ಆಳವಾಗಿದ್ದು, ಅದರಿಂದ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವರಿಗೆ ಬಹಳ ಸಮಯ ಹಿಡಿಯಿತು. ತನ್ನ ಮೊದಲ ಮದುವೆಯ ಆಘಾತದಿಂದ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡ ಸ್ನೇಹಾ, 2015 ರಲ್ಲಿ ಅನುರಾಗ್ ಸೋಲಂಕಿ ಜೊತೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮದುವೆಯಾಗುವ ಕನಸು ಕಂಡಳು. ಆದರೆ ಈ ಕನಸು ಕೂಡ ಭಗ್ನವಾಯಿತು. ಅವರ ಮದುವೆ ಕೇವಲ 8 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೊಂಡಿತು. ಸಂಬಂಧಗಳು ಸ್ನೇಹಾಗೆ ಆಘಾತವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದ್ದವು. ಅವಳು ಎರಡು ಬಾರಿ ಬೇರ್ಪಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ಸಮಾಜ ಅವಳ ಬಗ್ಗೆ ಅನೇಕ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿತು, ಆದರೆ ಅವಳು ಮೌನವಾಗಿರಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದಳು.
ಇದಾದ ನಂತರವೂ ವಿವಾದಗಳು ಸ್ನೇಹಾಳನ್ನು ಬಿಡಲಿಲ್ಲ. ಅವರ ಹೆಸರು 'ಚಂದ್ರಗುಪ್ತ ಮೌರ್ಯ' ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಸಹನಟ ಫೈಜಲ್ ಖಾನ್ ಜೊತೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿತ್ತು ಮತ್ತು ಅವರು ಅವರಿಗಿಂತ 11-12 ವರ್ಷ ಚಿಕ್ಕವರಾಗಿದ್ದರು. ಫೈಜಲ್ ಅವರ ಮಾಜಿ ಗೆಳತಿ ಮುಸ್ಕಾನ್ ಕಟಾರಿಯಾ ಸ್ನೇಹಾ ವಿರುದ್ಧ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದರು. ಸ್ನೇಹಾ ಮತ್ತು ಫೈಜಲ್ ಈ ಚರ್ಚೆಗಳನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದರೂ, ಈ ವಿಷಯವು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ನೇಹಾಳನ್ನು ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಎಳೆದಿದೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಏರುಪೇರಾದ ನಂತರ ಸ್ನೇಹಾ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬದಲಾಗಿದ್ದಾಳೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ, "ಸಂಬಂಧಗಳು ನನಗೆ ಈಗ ಭಯಾನಕವಾಗಿವೆ. ಆದರೆ ನನಗೆ ಇನ್ನು ಒಂಟಿತನ ಅನಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾನು ನನ್ನದೇ ಆದ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷವಾಗಿದ್ದೇನೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಸ್ನೇಹಾಳ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳನ್ನು ನೋಡಿದರೆ, ಅವಳು ಈಗ ಆಧ್ಯಾತ್ಮದತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡಿರುವುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ವೃಂದಾವನದ ಗಲ್ಲಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡಾಡುವ, ಮತ್ತು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕೃಷ್ಣ ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿರುವ ಅವಳ ಫೋಟೋಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ.
