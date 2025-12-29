English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Entertainment
  • ಮೊದಲ ಪತಿಯಿಂದ ಕಿರುಕುಳ.. ಜೀವ ಎಂದುಕೊಂಡವನಿಂದ ಚಿತ್ರ ಹಿಂಸೆ! ಎರಡು ಮದುವೆಗಳಿಂದ ಬೇಸತ್ತ ನಟಿ ಆಯ್ದುಕೊಂಡ ದಾರಿಯೇ ಬೇರೆ...

ಮೊದಲ ಪತಿಯಿಂದ ಕಿರುಕುಳ.. ಜೀವ ಎಂದುಕೊಂಡವನಿಂದ ಚಿತ್ರ ಹಿಂಸೆ! ಎರಡು ಮದುವೆಗಳಿಂದ ಬೇಸತ್ತ ನಟಿ ಆಯ್ದುಕೊಂಡ ದಾರಿಯೇ ಬೇರೆ...

Actress Tragic Life: ಹುಡುಗಿಯರು ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಕನಸು ಕಾಣುವ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಈ ನಟಿ ಲೌಕಿಕ ಜೀವನದ ಹೊಸ್ತಿಲನ್ನು ದಾಟಿದರು, ಆದರೆ ವಿಧಿ ಅವರಿಗೆ ಸಂತೋಷಕ್ಕಿಂತ ಹೋರಾಟದ ರುಚಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ನೀಡಿತು.   

Written by - Savita M B | Last Updated : Dec 29, 2025, 01:25 PM IST
  • ಚಿತ್ರೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹೊಳೆಯುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮುಖವೂ ಸಂತೋಷದಾಯಕವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
  • ಕೇವಲ 19 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಹಾ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು

Trending Photos

33 ಬಾಲ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಸೆಂಚುರಿ ಬಾರಿಸಿದ್ದ ಯಂಗ್‌ ವಿಕೆಟ್‌ ಕೀಪರ್‌.. ODIನಲ್ಲಿ ರಿಷಭ್‌ ಪಂತ್‌ಗೆ ದೊಡ್ಡ ಆಘಾತ?
camera icon5
33 ಬಾಲ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಸೆಂಚುರಿ ಬಾರಿಸಿದ್ದ ಯಂಗ್‌ ವಿಕೆಟ್‌ ಕೀಪರ್‌.. ODIನಲ್ಲಿ ರಿಷಭ್‌ ಪಂತ್‌ಗೆ ದೊಡ್ಡ ಆಘಾತ?
ಗಿಲ್ಲಿನ ಕೆಣಕಿ ಉಳಿದವರುಂಟೆ..! ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್‌ ಕಾಟಕ್ಕೆ ಸುಸ್ತಾದ ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡಗೆ ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲಾ ನಿದ್ದೆ ಇಲ್ಲ
camera icon9
Bigg Boss 12
ಗಿಲ್ಲಿನ ಕೆಣಕಿ ಉಳಿದವರುಂಟೆ..! ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್‌ ಕಾಟಕ್ಕೆ ಸುಸ್ತಾದ ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡಗೆ ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲಾ ನಿದ್ದೆ ಇಲ್ಲ
ಮಕರ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನ ಸಂಚಾರ: ಈ ನಾಲ್ಕು ರಾಶಿಯವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ವಿಧಿಯ ಆಟವೇ ಬದಲಾಗಲಿದೆ
camera icon6
Surya Gochar 2026
ಮಕರ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನ ಸಂಚಾರ: ಈ ನಾಲ್ಕು ರಾಶಿಯವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ವಿಧಿಯ ಆಟವೇ ಬದಲಾಗಲಿದೆ
60 ವರ್ಷ ಆದ್ರೂ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಇನ್ನೂ ಬೇಡಿಕೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿಲ್ಲ..ಈಗ ಸಲ್ಲು ಆಸ್ತಿ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ?
camera icon6
Salman Khan Net Worth
60 ವರ್ಷ ಆದ್ರೂ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಇನ್ನೂ ಬೇಡಿಕೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿಲ್ಲ..ಈಗ ಸಲ್ಲು ಆಸ್ತಿ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ?
ಮೊದಲ ಪತಿಯಿಂದ ಕಿರುಕುಳ.. ಜೀವ ಎಂದುಕೊಂಡವನಿಂದ ಚಿತ್ರ ಹಿಂಸೆ! ಎರಡು ಮದುವೆಗಳಿಂದ ಬೇಸತ್ತ ನಟಿ ಆಯ್ದುಕೊಂಡ ದಾರಿಯೇ ಬೇರೆ...

Actress sneha wagh: ಚಿತ್ರೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹೊಳೆಯುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮುಖವೂ ಸಂತೋಷದಾಯಕವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮುಂದೆ 'ಜ್ಯೋತಿ' ಅಥವಾ 'ವೀರ' ಆಗುವ ಮೂಲಕ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಮಾದರಿಯಾದ ನಟಿ ಸ್ನೇಹಾ ವಾಘ್ ಅವರ ನಿಜ ಜೀವನದ ಕಥೆಯು ಯಾವುದೇ ಚಿತ್ರಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ನೋವಿನಿಂದ ಕೂಡಿದೆ. ಹುಡುಗಿಯರು ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಕನಸು ಕಾಣುವ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ, ಸ್ನೇಹಾ ಲೌಕಿಕ ಜೀವನದ ಹೊಸ್ತಿಲನ್ನು ದಾಟಿದಳು, ಆದರೆ ವಿಧಿ ಅವಳಿಗೆ ಸಂತೋಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಹೋರಾಟದ ರುಚಿಯನ್ನು ನೀಡಿತು. ಎರಡು ಮುರಿದ ವಿವಾಹಗಳು ಮತ್ತು ಹಲವು ಚರ್ಚೆಗಳ ನಂತರ, ಸ್ನೇಹಾ ಈಗ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಇದು ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ಚರ್ಚೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಕೇವಲ 19 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ, ಸ್ನೇಹಾ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಅವರು ನಟ ಅವಿಸ್ಕರ್ ದರ್ವೇಕರ್ ಅವರನ್ನು ಬಹಳ ಭರವಸೆಯೊಂದಿಗೆ ವಿವಾಹವಾದರು. ಆದರೆ ಸ್ನೇಹಾ 'ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮರಾಠಿ' ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆಘಾತಕಾರಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದರು, ಅವರು ನಂಬಿದ ವ್ಯಕ್ತಿ ತಮ್ಮನ್ನು ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಹಿಂಸಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಪಡೆದ ಈ ಗಾಯವು ತುಂಬಾ ಆಳವಾಗಿದ್ದು, ಅದರಿಂದ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವರಿಗೆ ಬಹಳ ಸಮಯ ಹಿಡಿಯಿತು. ತನ್ನ ಮೊದಲ ಮದುವೆಯ ಆಘಾತದಿಂದ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡ ಸ್ನೇಹಾ, 2015 ರಲ್ಲಿ ಅನುರಾಗ್ ಸೋಲಂಕಿ ಜೊತೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮದುವೆಯಾಗುವ ಕನಸು ಕಂಡಳು. ಆದರೆ ಈ ಕನಸು ಕೂಡ ಭಗ್ನವಾಯಿತು. ಅವರ ಮದುವೆ ಕೇವಲ 8 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೊಂಡಿತು. ಸಂಬಂಧಗಳು ಸ್ನೇಹಾಗೆ ಆಘಾತವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದ್ದವು. ಅವಳು ಎರಡು ಬಾರಿ ಬೇರ್ಪಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ಸಮಾಜ ಅವಳ ಬಗ್ಗೆ ಅನೇಕ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿತು, ಆದರೆ ಅವಳು ಮೌನವಾಗಿರಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದಳು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-ಬಾಲಿವುಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಮೆರೆದ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ನಿಜವಾದ ಹೆಸರು ಏನು ಗೊತ್ತಾ?   

ಇದಾದ ನಂತರವೂ ವಿವಾದಗಳು ಸ್ನೇಹಾಳನ್ನು ಬಿಡಲಿಲ್ಲ. ಅವರ ಹೆಸರು 'ಚಂದ್ರಗುಪ್ತ ಮೌರ್ಯ' ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಸಹನಟ ಫೈಜಲ್ ಖಾನ್ ಜೊತೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿತ್ತು ಮತ್ತು ಅವರು ಅವರಿಗಿಂತ 11-12 ವರ್ಷ ಚಿಕ್ಕವರಾಗಿದ್ದರು. ಫೈಜಲ್ ಅವರ ಮಾಜಿ ಗೆಳತಿ ಮುಸ್ಕಾನ್ ಕಟಾರಿಯಾ ಸ್ನೇಹಾ ವಿರುದ್ಧ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದರು. ಸ್ನೇಹಾ ಮತ್ತು ಫೈಜಲ್ ಈ ಚರ್ಚೆಗಳನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದರೂ, ಈ ವಿಷಯವು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ನೇಹಾಳನ್ನು ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಎಳೆದಿದೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಏರುಪೇರಾದ ನಂತರ ಸ್ನೇಹಾ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬದಲಾಗಿದ್ದಾಳೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ, "ಸಂಬಂಧಗಳು ನನಗೆ ಈಗ ಭಯಾನಕವಾಗಿವೆ. ಆದರೆ ನನಗೆ ಇನ್ನು ಒಂಟಿತನ ಅನಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾನು ನನ್ನದೇ ಆದ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷವಾಗಿದ್ದೇನೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಸ್ನೇಹಾಳ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳನ್ನು ನೋಡಿದರೆ, ಅವಳು ಈಗ ಆಧ್ಯಾತ್ಮದತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡಿರುವುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ವೃಂದಾವನದ ಗಲ್ಲಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡಾಡುವ, ಮತ್ತು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕೃಷ್ಣ ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿರುವ ಅವಳ ಫೋಟೋಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-ಬಾಲಿವುಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಮೆರೆದ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ನಿಜವಾದ ಹೆಸರು ಏನು ಗೊತ್ತಾ?   

 

About the Author

Savita M B

ಸವಿತಾ ಎಂ.ಬಿ ಅವರು ZEE ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಡಿಜಿಟಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಎಂಟರ್‌ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಹೆಲ್ತ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 2023ರಿಂದ ಇವರು ವಾಹಿನಿಗಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

sneha wagh affairsneha wagh first birthdaysneha wagh life storyಸ್ನೇಹಾ ವಾಘ್ಸ್ನೇಹಾ ವಾಘ್ ವೃತ್ತಿಜೀವನ

Trending News