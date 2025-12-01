English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ʼನಾಗ ಚೈತನ್ಯ ತುಂಬಾ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್.. ಎರಡು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಬರೀ..ʼ ಪತ್ನಿ ಶೋಭಿತಾ ಶಾಕಿಂಗ್‌ ಹೇಳಿಕೆ!

Nag Chaitanya-Sobhita: ಹುಡುಗಿಯರಿಗೆ ನಾಯಕಿಯರಾಗಿ ಆಫರ್‌ಗಳು ಸಿಗುವುದು ಕಷ್ಟವಾಗಿರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಸುಂದರಿ ಶೋಭಿತಾ ಧೂಳಿಪಾಲ ಬಾಲಿವುಡ್, ಟಾಲಿವುಡ್ ಮತ್ತು ಕಾಲಿವುಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ನಟಿಯಾಗಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.  

Written by - Savita M B | Last Updated : Dec 1, 2025, 05:22 PM IST
  • ಮಾಡೆಲ್ ಆಗಿ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಶೋಭಿತಾ ರಾಣಾ
  • ನಾಯಕ ನಾಗ ಚೈತನ್ಯ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ಪ್ರೇಮಕಥೆಯಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಸುದ್ದಿಯಾದರು

Actress shobitha: ಮಾಡೆಲ್ ಆಗಿ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಶೋಭಿತಾ ರಾಣಾ, ಕೋಲ್ಗೇಟ್, ರಿಲಯನ್ಸ್ ಟ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮತ್ತು ಗೋದ್ರೇಜ್‌ನಂತಹ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್‌ಗಳಿಗೆ ಮಾಡೆಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಇಂಡಿಯಾಸ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಸಿನೆಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಕಿ ಖೋಜ್ ಎಂಬ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋನಲ್ಲಿ ವೈಲ್ಡ್ ಕಾರ್ಡ್ ಪ್ರದರ್ಶಕಿಯಾಗಿಯೂ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ೨೦೧೩ ರಲ್ಲಿ, ಅವರು ಮಿಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಮಿಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅರ್ಥ್ ೨೦೧೩ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದರು.

ಅದಾದ ನಂತರ, ಅವರು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿರತರಾದರು. ರಮಣ್ ರಾಘವ್ 2.0 (ಸೈಕೋ ರಾಮನ್) ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಚೊಚ್ಚಲ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದರು. ತೆಲುಗು, ತಮಿಳು ಮತ್ತು ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅವರು ವಿಶೇಷ ಮನ್ನಣೆ ಗಳಿಸಿದರು. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅವರು ನಾಯಕ ನಾಗ ಚೈತನ್ಯ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ಪ್ರೇಮಕಥೆಯಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಸುದ್ದಿಯಾದರು. ನಾಗಚೈತನ್ಯ ಸಮಂತಾಗೆ ವಿಚ್ಛೇದನ ನೀಡಿದ ನಂತರ, ಅವರು ನಟಿ ಶೋಭಿತಾ ಧೂಳಿಪಾಲ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡು, ಡಿಸೆಂಬರ್ 4 ರಂದು ವಿವಾಹವಾದರು. ಅವರ ಮದುವೆ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಜನರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು.

ಸದ್ಯ ಶೋಭಿತಾ-ನಾಗ ಚೈತನ್ಯ ಮತ್ತೆ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಮರಳಿದ್ದು, ಇಬ್ಬರೂ ಸಿನಿಮಾ ಶೂಟಿಂಗ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯ ನಂತರ, ಇಬ್ಬರೂ ಇದೀಗ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಜೋಡಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ 'ವೋಗ್' ನಿಯತಕಾಲಿಕೆಗೆ ಪೋಸ್ ನೀಡಿತ್ತು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ನಾಗ ಚೈತನ್ಯ ಮತ್ತು ಶೋಭಿತಾ ಧೂಳಿಪಾಲ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಅನೇಕ ಸೀಕ್ರೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ..ವ

ಶೋಭಿತಾ ಅವರು ʼನಾಗ ಚೈತನ್ಯ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ಸ್ನೇಹ ಏಪ್ರಿಲ್ 2022 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು.. ಮುಂಬೈನ ಕೆಫೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಮೊದಲು ಭೇಟಿಯಾದೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿದ್ದೇ ಮತ್ತು ನಾಗ ಚೈತನ್ಯ ಹೈದರಾಬಾದ್‌ನಲ್ಲಿದ್ದರು.. ಬಳಿಕ ತಾವಿಬ್ಬರೂ ಒಂದು ಪಾರ್ಕ್‌ಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಕಳೆದು, ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಗೋರಂಟಿ ಹಚ್ಚಿಕೊಂಡೆವು. ಚೈ ತುಂಬಾ ರೋಮ್ಯಾಂಟಿಕ್‌ ನನ್ನ ಕೈಗೆ ಮೆಹೆಂದಿ ಹಚ್ಚೋಕೆನೇ ಎರಡು ಗಂಟೆ ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು ಎಂದು ನಟಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಈ ಹೇಳಿಕೆ ಸೋಷಿಯಲ್‌ ಮಿಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್‌ ಆಗಿದೆ.. 

Savita M B

ಸವಿತಾ ಎಂ.ಬಿ ಅವರು ZEE ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಡಿಜಿಟಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಎಂಟರ್‌ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಹೆಲ್ತ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 2023ರಿಂದ ಇವರು ವಾಹಿನಿಗಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

