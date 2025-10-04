English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಖ್ಯಾತ ನಟಿಯ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೇತಾತ್ಮಗಳ ಓಡಾಟ.. ನಡು ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಆ ದಿನ ಕಂಡಿದ್ದು ಭಯಾನಕ ದೃಶ್ಯ!

Actress Soha Ali Khan: ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿಯೊಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸಂಭವಿಸಿದ ರೋಮಾಂಚಕಾರಿ ಘಟನೆಯನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. 

Written by - Savita M B | Last Updated : Oct 4, 2025, 09:03 PM IST
  • ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿಯರು ಗ್ಲಾಮರ್ ಮತ್ತು ಸಿನಿಮಾಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಮಾತನಾಡುವುದಿಲ್ಲ
  • ಬದಲಿಗೆ ಇನ್ನೂ ವಿಭಿನ್ನ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ

Soha Ali Khan haunted house: ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿಯರು ಗ್ಲಾಮರ್ ಮತ್ತು ಸಿನಿಮಾಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಮಾತನಾಡುವುದಿಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಇನ್ನೂ ವಿಭಿನ್ನ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅನೇಕ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಆಘಾತಕಾರಿ ಘಟನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ.. ಅದೇ ರೀತಿ ಒಬ್ಬ ನಟಿ ತನ್ನ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸಂಭವಿಸಿದ ಭಯಾನಕ ಘಟನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ನಟಿ ಬೇರಾರೂ ಅಲ್ಲ ಸೋಹಾ ಅಲಿ ಖಾನ್. 

ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ಸೋಹಾ ಅಲಿ ಖಾನ್ ತಮ್ಮ ಹಾರರ್ ಚಿತ್ರದ ಪ್ರಚಾರದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಘಟನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದರು. ಪಟೌಡಿ ಕುಟುಂಬದ ಹಿಂದಿನ ಮನೆ ಪಿಲಿ ಕೋಥಿ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತಿತ್ತು.. ಅಲ್ಲಿ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿತ್ತು ಎಂದು ನಟಿ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ದೆವ್ವಗಳು ಕಾಡುತ್ತಿವೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಆ ಪ್ರೇತವು ತನ್ನ ಮುತ್ತಜ್ಜಿಯ ಕೆನ್ನೆಗೆ ಬಲವಾಗಿ ಹೊಡೆದಿತ್ತು. ಅದರ ನಂತರ, ಅವರ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮಹಲಿನಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಪಟೌಡಿ ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. ಪಟೌಡಿ ಕುಟುಂಬದ ಪೀಲಿ ಕೋಠಿ ಹರಿಯಾಣದ ಗುರುಗ್ರಾಮ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಪಟೌಡಿ ಅರಮನೆಯ ಬಳಿ ಇದೆ. ಇದು ಅವರ ಕುಟುಂಬದ ಅತ್ಯಂತ ಹಳೆಯ ಆಸ್ತಿ. 

ತಾನು ಎಂದಿಗೂ ಆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಲು ಧೈರ್ಯ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸೋಹಾ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದರು. ಅಲ್ಲದೇ ಆ ಮನೆ ಇನ್ನೂ ಖಾಲಿಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಯಾರೂ ಅಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸಲು ಧೈರ್ಯ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ..  
 

About the Author

Savita M B

ಸವಿತಾ ಎಂ.ಬಿ ಅವರು ZEE ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಡಿಜಿಟಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಎಂಟರ್‌ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಹೆಲ್ತ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 2023ರಿಂದ ಇವರು ವಾಹಿನಿಗಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

Soha Ali Khan haunted housePili Kothi ghost storyBollywood paranormalPataudi family ghostCelebrity haunted mansion

