ಖ್ಯಾತ ನಟಿಯ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೇತಾತ್ಮಗಳ ಓಡಾಟ.. ನಡು ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಆ ದಿನ ಕಂಡಿದ್ದು ಭಯಾನಕ ದೃಶ್ಯ!

Soha Ali Khan haunted house: ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿಯರು ಗ್ಲಾಮರ್ ಮತ್ತು ಸಿನಿಮಾಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಮಾತನಾಡುವುದಿಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಇನ್ನೂ ವಿಭಿನ್ನ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅನೇಕ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಆಘಾತಕಾರಿ ಘಟನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ.. ಅದೇ ರೀತಿ ಒಬ್ಬ ನಟಿ ತನ್ನ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸಂಭವಿಸಿದ ಭಯಾನಕ ಘಟನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ನಟಿ ಬೇರಾರೂ ಅಲ್ಲ ಸೋಹಾ ಅಲಿ ಖಾನ್.
ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ಸೋಹಾ ಅಲಿ ಖಾನ್ ತಮ್ಮ ಹಾರರ್ ಚಿತ್ರದ ಪ್ರಚಾರದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಘಟನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದರು. ಪಟೌಡಿ ಕುಟುಂಬದ ಹಿಂದಿನ ಮನೆ ಪಿಲಿ ಕೋಥಿ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತಿತ್ತು.. ಅಲ್ಲಿ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿತ್ತು ಎಂದು ನಟಿ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ದೆವ್ವಗಳು ಕಾಡುತ್ತಿವೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಆ ಪ್ರೇತವು ತನ್ನ ಮುತ್ತಜ್ಜಿಯ ಕೆನ್ನೆಗೆ ಬಲವಾಗಿ ಹೊಡೆದಿತ್ತು. ಅದರ ನಂತರ, ಅವರ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮಹಲಿನಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಪಟೌಡಿ ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. ಪಟೌಡಿ ಕುಟುಂಬದ ಪೀಲಿ ಕೋಠಿ ಹರಿಯಾಣದ ಗುರುಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿರುವ ಪಟೌಡಿ ಅರಮನೆಯ ಬಳಿ ಇದೆ. ಇದು ಅವರ ಕುಟುಂಬದ ಅತ್ಯಂತ ಹಳೆಯ ಆಸ್ತಿ.
ತಾನು ಎಂದಿಗೂ ಆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಲು ಧೈರ್ಯ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸೋಹಾ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದರು. ಅಲ್ಲದೇ ಆ ಮನೆ ಇನ್ನೂ ಖಾಲಿಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಯಾರೂ ಅಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸಲು ಧೈರ್ಯ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ..