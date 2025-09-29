ಅರಳುವ ಮುನ್ನವೇ ಮುದುಡಿ ಹೋಯ್ತು ಪ್ರೀತಿಯ ಹೂ.. ಆತ್ಮ*ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪ್ರಾಣ ಬಿಟ್ಟ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟಿಯ ಭಾವಿ ಪತಿ

Sohani Kumari husband : ನಟಿ ಸೋಹಾನಿ ಭಾವಿ ಪತಿ ಹೈದರಾಬಾದ್ನ ಜುಬಿಲಿ ಹಿಲ್ಸ್ನ ಪ್ರಶಾಸನ್ ನಗರದಲ್ಲಿರುವ ತಮ್ಮ ಫ್ಲಾಟ್ನಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾನ್ಗೆ ನೇಣು ಬಿಗಿದುಕೊಂಡು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಯುವ ಮುನ್ನ ಸೆಲ್ಫಿ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಆ ವಿಡಿಯೋ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದೆ.
ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಸೋಹಾನಿ ಕುಮಾರಿ ಮತ್ತು ಸವಾಯಿ ಸಿಂಗ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಮೂಲಕ ಭೇಟಿಯಾದರು. ನಂತರ, ಅವರ ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೀತಿಯಾಗಿ ಅರಳಿತು. ಎರಡೂ ಕುಟುಂಬಗಳ ಮನವೊಲಿಸಿದ ನಂತರ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಅದರ ನಂತರ, ಇಬ್ಬರೂ ಪ್ರಶಾಸನ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ಬಾಡಿಗೆ ಫ್ಲಾಟ್ನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದರು.
ಇದರ ನಡುವೆ ಸೋಹಾನಿ ಮನೆಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿದಾಗ, ಆಕೆಯ ಪತಿ ಫ್ಯಾನ್ಗೆ ನೇಣು ಬಿಗಿದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನಟಿ ತಕ್ಷಣ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು. ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದ ಪೊಲೀಸರು ಶವವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ, ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆಗಾಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸಾಗಿಸಿದರು. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಸವಾಯಿ ಸೆಲ್ಫಿ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಸಹ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಘಟನೆ ಈಗ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಸವಾಯಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಯುವತಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಆರ್ಥಿಕ ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ ಅವನು ಇದನ್ನು ಮಾಡಿರಬಹುದು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ಪೊಲೀಸರು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.