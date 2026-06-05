sona heiden shocking comments on nayantara husband: ಕಾಲಿವುಡ್ನ ಸ್ಟಾರ್ ಜೋಡಿಯಾದ ದಕ್ಷಿಣದ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ನಟಿ ನಯನತಾರಾ ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶಕ ವಿಘ್ನೇಶ್ ಶಿವನ್ ಅವರ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನ ಯಾವಾಗಲೂ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ನಯನತಾರಾ ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶಕ ವಿಘ್ನೇಶ್ ಶಿವನ್ ತಮ್ಮ ಅವಳಿ ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಸಮಯ ಕಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಆಗಾಗ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಟಾಲಿವುಡ್ ಮತ್ತು ಕಾಲಿವುಡ್ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಪರಿಚಿತರಾಗಿರುವ ನಟಿಯೊಬ್ಬರು ಶಾಕಿಂಗ್ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿಘ್ನೇಶ್ ಶಿವನ್ ಅವರ ಮೇಲೆ ನಟಿ ಸೋನಾ ಹೇಡನ್ ಅವರು ಮಾಡಿರುವ ಕೆಲವೊಂದು ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಇದೀಗ ಫಿಲ್ಮ್ ನಗರಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಬಿಸಿ ಚರ್ಚೆ ಆಗಿದೆ.
ನಯನತಾರಾ ಅವರಿಗಿಂತ ಮೊದಲು ವಿಘ್ನೇಶ್ ಶಿವನ್ ಜೊತೆ ನಟಿ ಸೋನಾ ಹೇಡನ್ ಅವರು ರಿಲೆಷನ್ಶಿಪ್ ಹೊಂದಿದ್ದರು ಎಂದು ಕಾಲಿವುಡ್ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ವದಂತಿಗಳು ಹಬ್ಬಿದ್ದವು. ಇದೇ ವೇಳೆ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಸೋನಾ ಹೇಡನ್ ಅವರು, ಅನೇಕ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಅದೇ ರೀತಿ, ಆಘಾತಕಾರಿ ರಹಸ್ಯಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದರು.
ವಿಘ್ನೇಶ್ ಶಿವನ್ ನನ್ನ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ವಿಘ್ನೇಶ್ ಶಿವನ್ ಅವರು ನನಗೆ ಹಲವು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದರು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾನು ಎದುರಿಸಿದ ಕೆಲವು ಕಠಿಣ ಸಮಯಗಳು ಮತ್ತು ಕಷ್ಟಕರ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ನಿಂತಿದ್ದರು. ನಾನು ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಾತನಾಡಲು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ವಿಘ್ನೇಶ್ ಶಿವನ್ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೋ, ಇಲ್ಲವೋ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಟಿ ಸೋನಾ ಹೇಡನ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ದುರಂತ ಆ ವೇಳೆ ವಿಘ್ನೇಶ್ ಶಿವನ್ ಅವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ವಿಘ್ನೇಶ್ ಶಿವನ್ ಅವರು ಅಂಥಹ ಕೆಟ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನು ಅಲ್ಲ. ಅವರು ಒಳ್ಳೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಅವರ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ದುರಂತವಿದೆ. ಆದರೆ ಅವರು ಅದನ್ನು ಯಾವಾಗಲೋ ಮರೆತಿರಬೇಕು ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ. ವಿಘ್ನೇಶ್ ಶಿವನ್ ಅವರು ಮದುವೆಯಾಗಿ ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷದ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ನಡುವಿನ ಆ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿಯನ್ನು ನಾನು ಹಾಳು ಮಾಡಲು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸೋನಾ ಹೇಡನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಇದೇ ವೇಳೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ಸೋನಾ ಹೇಡನ್ ಅವರು, ಲೇಡಿ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ನಯನತಾರಾ ಅವರನ್ನು ಹೊಗಳಿದ್ದಾರೆ. ನಯನತಾರಾ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಗೌರವವಿದೆ. ನನ್ನಂತೆಯೇ, ಅವರು ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಪರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಅಡೆತಡೆಗಳು, ತೊಂದರೆಗಳು ಮತ್ತು ಏರಿಳಿತಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಭುದೇವ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ವಿವಾಹ ರದ್ದತಿಯಂತಹ ಅನೇಕ ಕಹಿ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ದಾಟಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಲೈಫ್ ಲೀಡ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಬ್ಬರು ಸುಂದರವಾದ ಮತ್ತು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ನೋಡುವುದು ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಸಂತಸ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸೋನಾ ಹೇಡನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆಯುಧಂ, ಖಳನಾಯಕ ಮತ್ತು ಆಂಧ್ರವಾಲದಂತಹ ತೆಲುಗು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯ ಮಾಡಿರುವ ಸೋನಾ ಹೇಡನ್, ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಐಟಂ ಸಾಂಗ್ಗಳಿಂದ ಖ್ಯಾತಿ ಗಳಿಸಿದ್ದರು.