ಗುರುತೇ ಸಿಗದಷ್ಟು ಬದಲಾದ ನಟಿ ಸೋನಾಕ್ಷಿ ಸಿನ್ಹಾ.. ಇಷ್ಟೊಂದು ರೂಪಾಂತರಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು?

ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ಸೋನಾಕ್ಷಿ ಸಿನ್ಹಾ ಒಬ್ಬ ಅದ್ಭುತ ನಟಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಕ್ವೀನ್ ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಚಿತ್ರದ ಪಾತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ತಮ್ಮ ತೂಕವನ್ನು 95 ಕೆಜಿಯಿಂದ 65 ಕೆಜಿಗೆ ಇಳಿಸಿಕೊಂಡರು.
ಸೋನಾಕ್ಷಿ ಸಿನ್ಹಾ ಮೊದಲ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ನಟಿಸಿದ್ದರು. ದಬಾಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಸಲ್ಮಾನ್ ಜೊತೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸೋನಾಕ್ಷಿ ಹಲವಾರು ಕೆಜಿ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಂಡರು. ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಸೋನಾಕ್ಷಿ ಸಿನ್ಹಾ ಮೊದಲ ಸಿನಿಮಾಗಾಗಿ 30 ಕೆಜಿ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಂಡೆ ಎಂಬ ವಿಚಾರವನ್ನು ಬಹಿರಂಗ ಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಲವು ವಿಶೇಷ ತೂಕ ಇಳಿಸುವ ತಂತ್ರಗಳು ಅವರಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದವು.
ಸೋನಾಕ್ಷಿ ಅವರು ಊಟವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಡುವ ಬದಲು ಸರಿಯಾದದ್ದನ್ನು ತಿನ್ನಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಅವರು ಉಪಾಹಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವತ್ತ ಗಮನಹರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಊಟದಲ್ಲಿ ಸೀಮಿತ ಪ್ರಮಾಣದ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಹೊಂದಿರುವ ಹಗುರವಾದ ಭೋಜನವನ್ನು ರಾತ್ರಿ ಸೇವಿಸುತ್ತಿದ್ದರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಗಣೇಶ ವಿಸರ್ಜನೆಯ ವೇಳೆ ಬೀದಿಗಿಳಿದು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ ಸ್ಟಾರ್ ನಟಿ! ಸುಂದರಿಯ ಸಿಂಪ್ಲಿಸಿಟಿ ಕಂಡು ದಂಗಾದ ಫ್ಯಾನ್ಸ್
ತೂಕ ಇಳಿಸುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸೋನಾಕ್ಷಿ ಚೀಟ್ ಡಯೆಟ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಎಂದಲ್ಲ. ಅವರು ಪಿಜ್ಜಾ, ಚೋಲೆ ಕುಲ್ಚೆಯನ್ನೂ ಸಹ ತಿಂದಿದ್ದಾರೆ. ಶಕ್ತಿಗಾಗಿ ಒಣ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಿದರು. ಇದು ಅವರ ತೂಕವನ್ನು ಸಮತೋಲನಗೊಳಿಸುತ್ತಿತ್ತು.
ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ವ್ಯಾಯಾಮ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಸೋನಾಕ್ಷಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ 20-25 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಚುರುಕಾದ ನಡಿಗೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಇದರ ಹೊರತಾಗಿ ಪೈಲೇಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಬಲ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಅವರ ವ್ಯಾಯಾಮದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲಾಯಿತು.
ವ್ಯಾಯಾಮ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದು ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಉತ್ತಮ ನಿದ್ರೆ ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ದೇಹಕ್ಕೆ ಕೊಬ್ಬನ್ನು ಸುಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಉತ್ತಮ ನಿದ್ರೆ ಪಡೆಯುವುದು ಮತ್ತು ಒತ್ತಡದಿಂದ ದೂರವಿರುವುದು ನಿಮ್ಮ ತೂಕ ಇಳಿಸುವ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಸುದೀಪ್ ಜೊತೆ ನಟಿಸಿದ್ದ ಖ್ಯಾತ ನಟಿಯ ದಾಂಪತ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಿರುಕು... ಕಾರಣ ಇವರೇನಾ?
ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಶಿಸ್ತಿನಿಂದ ಇರುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ನೀವು ಒಂದು ದಿನ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡಿ ಮರುದಿನ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ, ಅದು ನಿಮ್ಮ ತೂಕದ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಸಂಪೂರ್ಣ ಶಿಸ್ತಿನೊಂದಿಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ ತೂಕ ಇಳಿಸಲು ಶ್ರಮಿಸಿ ಎಂದು ಸೋನಾಕ್ಷಿ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇತ್ತೀಚಿನ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ನಮ್ಮ Youtube Link - https://www.youtube.com/@ZeeKannadaNews/featured ಸಬ್ ಸ್ಕ್ರೈಬ್ಆಗಿರಿ.