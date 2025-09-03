English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಗುರುತೇ ಸಿಗದಷ್ಟು ಬದಲಾದ ನಟಿ ಸೋನಾಕ್ಷಿ ಸಿನ್ಹಾ.. ಇಷ್ಟೊಂದು ರೂಪಾಂತರಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು?

ಸೋನಾಕ್ಷಿ ಸಿನ್ಹಾ ಮೊದಲ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ನಟಿಸಿದ್ದರು. 

Written by - Chetana Devarmani | Last Updated : Sep 3, 2025, 12:11 AM IST
  • ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ಸೋನಾಕ್ಷಿ ಸಿನ್ಹಾ
  • 95 ಕೆಜಿಯಿಂದ 65 ಕೆಜಿಗೆ ಇಳಿಕೆ
  • ಗುರುತೇ ಸಿಗದಷ್ಟು ಬದಲಾದ ನಟಿ

ಗುರುತೇ ಸಿಗದಷ್ಟು ಬದಲಾದ ನಟಿ ಸೋನಾಕ್ಷಿ ಸಿನ್ಹಾ.. ಇಷ್ಟೊಂದು ರೂಪಾಂತರಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು?

ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ಸೋನಾಕ್ಷಿ ಸಿನ್ಹಾ ಒಬ್ಬ ಅದ್ಭುತ ನಟಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಕ್ವೀನ್ ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಚಿತ್ರದ ಪಾತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ತಮ್ಮ ತೂಕವನ್ನು 95 ಕೆಜಿಯಿಂದ 65 ಕೆಜಿಗೆ ಇಳಿಸಿಕೊಂಡರು.

ಸೋನಾಕ್ಷಿ ಸಿನ್ಹಾ ಮೊದಲ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ನಟಿಸಿದ್ದರು. ದಬಾಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಸಲ್ಮಾನ್ ಜೊತೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸೋನಾಕ್ಷಿ ಹಲವಾರು ಕೆಜಿ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಂಡರು. ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಸೋನಾಕ್ಷಿ ಸಿನ್ಹಾ ಮೊದಲ ಸಿನಿಮಾಗಾಗಿ 30 ಕೆಜಿ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಂಡೆ ಎಂಬ ವಿಚಾರವನ್ನು ಬಹಿರಂಗ ಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಲವು ವಿಶೇಷ ತೂಕ ಇಳಿಸುವ ತಂತ್ರಗಳು ಅವರಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದವು. 

ಸೋನಾಕ್ಷಿ ಅವರು ಊಟವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಡುವ ಬದಲು ಸರಿಯಾದದ್ದನ್ನು ತಿನ್ನಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಅವರು ಉಪಾಹಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವತ್ತ ಗಮನಹರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಊಟದಲ್ಲಿ ಸೀಮಿತ ಪ್ರಮಾಣದ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್‌ಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಹೊಂದಿರುವ ಹಗುರವಾದ ಭೋಜನವನ್ನು ರಾತ್ರಿ ಸೇವಿಸುತ್ತಿದ್ದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಗಣೇಶ ವಿಸರ್ಜನೆಯ ವೇಳೆ ಬೀದಿಗಿಳಿದು ಡ್ಯಾನ್ಸ್‌ ಮಾಡಿದ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟಿ! ಸುಂದರಿಯ ಸಿಂಪ್ಲಿಸಿಟಿ ಕಂಡು ದಂಗಾದ ಫ್ಯಾನ್ಸ್

ತೂಕ ಇಳಿಸುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸೋನಾಕ್ಷಿ ಚೀಟ್ ಡಯೆಟ್‌ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಎಂದಲ್ಲ. ಅವರು ಪಿಜ್ಜಾ, ಚೋಲೆ ಕುಲ್ಚೆಯನ್ನೂ ಸಹ ತಿಂದಿದ್ದಾರೆ. ಶಕ್ತಿಗಾಗಿ ಒಣ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಿದರು. ಇದು ಅವರ ತೂಕವನ್ನು ಸಮತೋಲನಗೊಳಿಸುತ್ತಿತ್ತು.

ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ವ್ಯಾಯಾಮ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಸೋನಾಕ್ಷಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ 20-25 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಚುರುಕಾದ ನಡಿಗೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಇದರ ಹೊರತಾಗಿ ಪೈಲೇಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಬಲ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಅವರ ವ್ಯಾಯಾಮದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲಾಯಿತು.

ವ್ಯಾಯಾಮ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದು ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಉತ್ತಮ ನಿದ್ರೆ ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ದೇಹಕ್ಕೆ ಕೊಬ್ಬನ್ನು ಸುಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಉತ್ತಮ ನಿದ್ರೆ ಪಡೆಯುವುದು ಮತ್ತು ಒತ್ತಡದಿಂದ ದೂರವಿರುವುದು ನಿಮ್ಮ ತೂಕ ಇಳಿಸುವ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಸುದೀಪ್‌ ಜೊತೆ ನಟಿಸಿದ್ದ ಖ್ಯಾತ ನಟಿಯ ದಾಂಪತ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಿರುಕು... ಕಾರಣ ಇವರೇನಾ?

ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಶಿಸ್ತಿನಿಂದ ಇರುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ನೀವು ಒಂದು ದಿನ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡಿ ಮರುದಿನ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ, ಅದು ನಿಮ್ಮ ತೂಕದ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಸಂಪೂರ್ಣ ಶಿಸ್ತಿನೊಂದಿಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ ತೂಕ ಇಳಿಸಲು ಶ್ರಮಿಸಿ ಎಂದು ಸೋನಾಕ್ಷಿ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. 

ಇತ್ತೀಚಿನ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ನಮ್ಮ Youtube Link - https://www.youtube.com/@ZeeKannadaNews/featured ಸಬ್ ಸ್ಕ್ರೈಬ್ಆಗಿರಿ.

About the Author

Chetana Devarmani

" ಚೇತನಾ ದೇವರಮನಿ ಅವರು ಪ್ರಸ್ತುತ ʻಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ʼ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ Senior Sub Editor ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಚೇತನಾ ದೇವರಮನಿ ಅವರು ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಮಾಧ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 7 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಸಿನಿಮಾ, ಕ್ರೈಂ, ಆರೋಗ್ಯ, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2018ರಲ್ಲಿ ʻರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ʼನ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಳಿಕ 2021 ರಲ್ಲಿ ʻಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ ತಂಡ ಸೇರಿದರು. ...Read More

Sonakshi SinhaSonakshi Sinha movieBollywood

