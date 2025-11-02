English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • 50 ಕೆಜಿಯ ತೂಕ ನನ್ನಿಂದ ತಾಳಲಾಗಿಲ್ಲ.. ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಅದು ನನ್ನನ್ನು ಕುಗ್ಗಿಸಿ ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟಿಯ ಶಾಕಿಂಗ್‌ ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್‌ ವೈರಲ್‌

actress life: ಬಾಲಿವುಡ್‌ ನಿಂದ ಟಾಲಿವುಡ್‌ಗೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟ ಈ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಂಚಲನಕಾರಿ ಹೇಳಿಕೆಯೊಂದನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಧ್ಯಕ್ಕೆ ಇದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಸಖತ್‌ ವೈರಲ್‌ ಆಗಿದೆ.  

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Nov 2, 2025, 02:48 PM IST
actress life: ಸದ್ಯ ಟಾಲಿವುಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಭಾಷೆಯ ನಾಯಕಿಯರು ಸಾಲು ಸಾಲು ಅವಕಾಶಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಗಿರುವುದು ಕಂಡು ಬರುತ್ತಿದೆ. ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ನಟಿಯರು ತೆಲಗು ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಒಬ್ಬ ಸ್ಟಾರ್‌ ಹೀರೋಯಿನ್‌ 50 ಕೆಜಿ ಆಭರಣಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರೆಕ್ಷಕರಿಗೆ ಮನರಂಜಿಸಲು ಸಿದ್ದರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಖ್ಯಾತ ತಾರೆ ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿಯ ಸಿನಿಮಾ ಮೂಲಕ ರಂಜಿಸಲು ಪರದದೆ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: "ನನ್ನ ದೇಹದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಾನೆಂದು ರಾಜಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ..." ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ ಸಂಚಲನಕಾರಿ ಹೇಳಿಕೆ ವೈರಲ್‌

ಪ್ರಸ್ತುತ ತೆಲುಗು ಜಟಾಧಾರ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ  ಟಾಲಿವುಡ್ ಹೀರೋ ಸುಧೀರ್ ಬಾಬು ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾ ಆಕ್ಷನ್, ಫ್ಯಾಂಟಸಿ ಮತ್ತು ಡ್ರಾಮಾ ರೂಪದಲ್ಲಿದ್ದು, ಚಿತ್ರವನ್ನು ವೆಂಕಟ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ನಿರ್ದೇಶಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಸಿನಿಮಾದ ಟ್ರೇಲರ್, ಟೀಸರ್ ಮತ್ತು ಹಾಡುಗಳು ಪ್ರೆಕ್ಷಕರ ಮನ ಗೆದ್ದಿವೆ. ಸಿನಿಮಾ ನವೆಂಬರ್ 7 ರಂದು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ತೆಲುಗು ಮತ್ತು ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಮೆಗಾ ಪ್ಯಾಕ್‌ ಹೊಂದಿರುವ ಚಿತ್ರದ ಮೇಲಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಸಿನಿಮಾ ಕುರಿತು ಭಾರೀ ಪ್ರಚಾರವೂ ಕೂಡ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಬಾಲಿವುಡ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಸೋನಾಕ್ಷಿ ಸಿನ್ಹಾ ಖಳನಾಯಕಿಯ ಪಾತ್ರದ ಮೂಲಕ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಶಿಲ್ಪಾ ಶಿರೋಡ್ಕರ್ ಕೂಡ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜಟಾಧಾರ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ರಹಸ್ಯ ಶಕ್ತಿಗಳು, ಆಕ್ಷನ್ ದೃಶ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಫ್ಯಾಂಟಸಿ ಮುಂತಾದ ವಿಶೇಷ ಅಂಶಗಳಿವೆ. ವಿಶೇಷವೇನೆಂದರೆ ಸೋನಾಕ್ಷಿ ಅವರು ಜಟಾಧಾರ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ  ಈ ಚಿತ್ರವು ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮಹತ್ವದ ತಿರುವಾಗಲಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ನಟಿಯ ಮೇಲಿನ ಕುರುಡು ಪ್ರೀತಿಗಾಗಿ ಜಗವನ್ನೇ ಮರೆತ್ತಿದ್ದ ಅಭಿಮಾನಿ.. 73 ಬಾರಿ ಒಂದೇ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಲು ಇಡೀ ಥಿಯೇಟರ್‌ಗೆ ಬೆಲೆ ಕಟ್ಟಿದ್ದ ಆಸಾಮಿ

ಸೋನಾಕ್ಷಿ ಅವರು ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಜಟಾಧಾರ ಚಿತ್ರದ ಪ್ರಚಾರದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ನಡುವೆ ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಜೀವನ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೋನಾಕ್ಷಿ ಅವರ ಪಾತ್ರದ ಕುರಿತು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ  ಸಾಕಷ್ಟು ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳು ಸೋಷಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ. ಸ್ವತಃ ಅವರೇ ತಮ್ಮ ಪಾತ್ರದ ಕುರಿತು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದು "ಇದು ನನ್ನ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಕಷ್ಟಕರವಾದ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ ನಾನು ಧರಿಸಿದ್ದ ಆಭರಣಗಳು 50 ಕೆಜಿ ತೂಕವಿತ್ತು. ಪ್ರತಿದಿನ ಚಿತ್ರೀಕರಣಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಲು ಮೂರು ಗಂಟೆಗಳು ಬೇಕಾಯಿತು. ಆ ವೇಷಭೂಷಣದಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುವುದು ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಆಕ್ಷನ್ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸವಾಲಿನದಾಗಿದೆ. ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಸೀರೆಗೆ ಹೊಲಿಯಲಾಗಿತ್ತು. ಶೂಟಿಂಗ್‌ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿತ್ತು. ದಿನವಿಡೀ ಆ ಉಡುಪಿನಲ್ಲಿ ಇರುವುದು ಆಯಾಸಕರವಾಗಿತ್ತು, ಆದರೆ ಆ ಪಾತ್ರ ನನಗೆ ನೀಡಿದ ತೃಪ್ತಿ ಅಪಾರವಾಗಿತ್ತು" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಹಿಂದಿ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿರುವ ಈ ನಟಿ ಈಗ ತೆಲುಗು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

