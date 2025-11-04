Actress Sonali Kulkarni: ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಕ್ಷಣಗಳು ನಟರ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಉಳಿಯುತ್ತವೆ. ಅಂತಹ ಒಂದು ಅನುಭವವನ್ನು ನಟಿ ಸೋನಾಲಿ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿಧು ವಿನೋದ್ ಚೋಪ್ರಾ ನಿರ್ದೇಶನದ ಮಿಷನ್ ಕಾಶ್ಮೀರ್ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಂಜಯ್ ದತ್ ಅವರ ಜೊತೆ ಬೆಡ್ರೂಮ್ ದೃಶ್ಯ ಚಿತ್ರೀಕರಿಸುವ ಸಂದರ್ಭ ಅವರು ಎದುರಿಸಿದ ಭಯದ ಕ್ಷಣವನ್ನು ಸೋನಾಲಿ ತೆರೆದಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಸೋನಾಲಿ ಹೇಳುವಂತೆ, ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಹೊಸಬರಾಗಿದ್ದರು. ಒಂದು ದಿನ ಚಿತ್ರತಂಡವು “ಮಲಗುವ ಕೋಣೆ ದೃಶ್ಯ”ವನ್ನು ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಲು ಹೇಳಿದಾಗಲೇ ಅವರು ಗಾಬರಿಗೊಂಡಿದ್ದರು. ದೃಶ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ತಯಾರಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ಅವರ ಕೇಶ ವಿನ್ಯಾಸಕಿ “ನೀವು ವ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಯಿಂದಲೇ ಅವರು ಇನ್ನಷ್ಟು ಬೆದರಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. “ನನ್ನ ತುಟಿಗಳು ನಡುಗುತ್ತಿದ್ದವು, ಕೈಗಳು ನಡುಗುತ್ತಿದ್ದವು, ನಾನು ತುಂಬಾ ನರ್ವಸ್ ಆಗಿದ್ದೆ” ಎಂದು ಸೋನಾಲಿ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡರು.
ಆ ದೃಶ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಂಜಯ್ ದತ್ ಅಲ್ತಾಫ್ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರು ಸೋನಾಲಿಗೆ “ನನ್ನನ್ನು ಅಬ್ಬಾ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ” ಎಂದರೆ, ಅವಳು “ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಅಮ್ಮಿ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದೆ” ಎಂದು ಹೇಳುವ ಸಂಭಾಷಣೆ ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು. ಅದರ ಬಳಿಕ ಅವರು ಪರಸ್ಪರ ಅಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವ ದೃಶ್ಯವಿತ್ತು. ಯಾವುದೇ ಚುಂಬನ ದೃಶ್ಯ ಇರಲಿಲ್ಲ — ಕೇವಲ ಎರಡು ಸಂಭಾಷಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಒಂದು ಅಪ್ಪುಗೆ ಮಾತ್ರ ಎಂದು ಸೋನಾಲಿ ವಿವರಿಸಿದರು.
ಆದರೆ ದೃಶ್ಯ ಆರಂಭಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಸೋನಾಲಿ ನರ್ವಸ್ನಿಂದಾಗಿ ಗೌನ್ ಸರಿಪಡಿಸುತ್ತಾ ತಡ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಇದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ ಸಂಜಯ್ ದತ್ ಅವರು, “ನಾನೂ ಭಯಪಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, ನೀವೂ ಹೀಗೆ ಹೆದರುತ್ತಿದ್ದರೆ ದೃಶ್ಯವಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ” ಎಂದು ಧೈರ್ಯ ನೀಡಿದ್ದರು.
ಈ ಘಟನೆಯ ನಂತರ ಸೋನಾಲಿ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಸಂಜಯ್ ದತ್ ಅವರನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಿ, “ಅವರು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯವರು, ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವದಿಂದ ವರ್ತಿಸಿದ್ದರು” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಈ ಘಟನೆ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಒಳಗಿನಿಂದ ಹೊರಬಂದು ಈಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ.