  • Kannada News
  • Entertainment
  • ಮುತ್ತಿನಿಂದ ಹುಡುಗರ ಮತ್ತೇರಿಸಿದ ಸುಂದರಿ! Google ನಲ್ಲಿ ಬಾಯ್ಸ್‌ ಮೊದಲು ಹುಡುಕೋದು ಈ ನಟಿಯ ಹೆಸರನ್ನೇ..

actress sonam Bakhtawar: 80 ರ ದಶಕದ ಸುಂದರ ನಟಿ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಚಿತ್ರರಂಗದಿಂದ ಕಣ್ಮರೆಯಾದರು. ಅವರ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾದ ದೃಶ್ಯವು ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂಚಲನವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿತು.  

Written by - Savita M B | Last Updated : Dec 1, 2025, 02:24 PM IST
  • ಇಂದು ಹಿಂದಿ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಗ್ಲಾಮರಸ್ ನಟಿಯರು ಇದ್ದಾರೆ
  • ಆದರೆ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಟಿಯರನ್ನು ಸೀರೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನೋಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು

sonam Bakhtawar: ಇಂದು ಹಿಂದಿ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಗ್ಲಾಮರಸ್ ನಟಿಯರು ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಟಿಯರನ್ನು ಸೀರೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನೋಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು.. ಅದೇ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಟಿಯೊಬ್ಬರು ಲಿಪ್ ಕಿಸ್ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದರು. ಜನರು ಇನ್ನೂ ಈ ನಟಿಯ ಹೆಸರನ್ನು ಗೂಗಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಹುಡುಕುತ್ತಾರೆ.

70 ಮತ್ತು 80 ರ ದಶಕದ ಅನೇಕ ನಟಿಯರು ಇಂದಿಗೂ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯನ್ನು ಗಳಿಸಿ ಬಹಳ ಬೇಗ ಗ್ಲಾಮರಸ್ ಪ್ರಪಂಚದಿಂದ ದೂರ ಸರಿದವರೂ ಇದ್ದಾರೆ.. ಈ ನಟಿ ತನ್ನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಗಳಿಸಿದಳು. ಅವರ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾದ ದೃಶ್ಯವು ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂಚಲನವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿತು. ಈ ನಟಿಗೆ ಈಗ 53 ವರ್ಷ.  

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-ವದಂತಿ ನಿಜವಾಯ್ತಾ.. ಆಪ್ತ ಗೆಳತಿಯ ಪತಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಪ್ತಪದಿ ತುಳಿಯಲು ಸಜ್ಜಾದ ಸಮಂತಾ! ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಮದುವೆ?

ನಾವು ಮಾತನಾಡುತ್ತಿರುವ ನಟಿ ಸೋನಮ್ ಭಕ್ತಾವರ್. ಅವರು ಡಿಸೆಂಬರ್ 2, 1972 ರಂದು ಮುಂಬೈನ ಬಾಂದ್ರಾದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು. 16 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ, ಅವರು ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರ ಸಾಮ್ರಾಟ್ ಮೂಲಕ ನಟನೆಗೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಮಾಧುರಿ ದೀಕ್ಷಿತ್, ಜೂಹಿ ಚಾವ್ಲಾ ಮತ್ತು ಶ್ರೀದೇವಿಯಂತಹ ನಟಿಯರು ಖ್ಯಾತಿಯ ಉತ್ತುಂಗಕ್ಕೇರುತ್ತಿದ್ದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಈ ನಟಿ ತಮ್ಮ ನಟನೆ ಮತ್ತು ದಿಟ್ಟ ದೃಶ್ಯದಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದರು.

ಸೋನಮ್ ತನ್ನ ಆಕರ್ಷಕ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದಿಂದ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಗುರುತನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿಕೊಂಡಳು.. ತನ್ನ ದಿಟ್ಟ ನೋಟ ಮತ್ತು ಬಿಕಿನಿ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದರು. ಮಿಟ್ಟಿ ಔರ್ ಸೋನಾ ಚಿತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಅವರು ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ತಾರೆಯಾದರು. ಅಜೂಬಾ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ರಿಷಿ ಕಪೂರ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಲಿಪ್ ಲಾಕ್ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ನೀಡಿದರು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಈ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ತುಂಬಾ ಬೋಲ್ಡ್ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಚಿತ್ರದ ನಂತರ, ಸೋನಮ್ ಅವರ ಖ್ಯಾತಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು.. ಆದರೆ ಅವರ ನಟನಾ ವೃತ್ತಿಜೀವನವು ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಉಳಿಯಲಿಲ್ಲ.‌ 

ಸೋನಮ್ 1987 ರಿಂದ 1994 ರವರೆಗೆ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ನಟಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಸುಮಾರು 30-35 ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು. 20 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸೋನಮ್ ಗರ್ಭಿಣಿಯಾದರು. ನಂತರ, ಅವರು ವಿವಾಹವಾಗಿ, ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ನೆಲೆಸಿದರು. ನಟಿ ತ್ರಿದೇವ್ ಚಿತ್ರದ ನಿರ್ದೇಶಕರೊಂದಿಗೆ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಬಳಿಕ ಅವರನ್ನೇ ವಿವಾಹವಾದರು. 2016 ರಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರೂ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆದರು. ಆದರೆ ಸೋನಮ್ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ದೊಡ್ಡ ಪರದೆಯಿಂದ ಕಣ್ಮರೆಯಾದಾಗ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ತಮ್ಮ ಅಸಮಾಧಾನವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. 

ಸೋನಮ್ ಕೊನೆಯ ಬಾರಿಗೆ 1994 ರಲ್ಲಿ ಇನ್ಸಾನಿಯತ್ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು. ಆ ನಂತರ, ಅವರು ಎಲ್ಲಿಯೂ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ನಟಿ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಿಂದ ದೂರವಿದ್ದರೂ, ಸೋನಮ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಸೋನಮ್ 650 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಆಸ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

About the Author

Savita M B

ಸವಿತಾ ಎಂ.ಬಿ ಅವರು ZEE ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಡಿಜಿಟಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಎಂಟರ್‌ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಹೆಲ್ತ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 2023ರಿಂದ ಇವರು ವಾಹಿನಿಗಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

