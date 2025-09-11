ಗರ್ಭಿಣಿ ಇದ್ದಾಗಲೇ ಕೊನೆಯುಸಿರೆಳೆದ ಸೌಂದರ್ಯ, ಎಷ್ಟು ತಿಂಗಳಾಗಿತ್ತು ಗೊತ್ತಾ..! ಅಂದು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು ಒಂದಲ್ಲ, ಎರಡು ಜೀವ..

South Indian actress: ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಪ್ರೀತಿಯ ನಟಿ ಸೌಂದರ್ಯ, ತಮ್ಮ 32ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗಿದ್ದಾಗ, 2004 ರ ಏಪ್ರಿಲ್ 17ರಂದು ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ಸೆಸ್ನಾ 180 ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣ ಆರಂಭಿಸಿದರು. ವಿಮಾನ ಟೇಕ್ಆಫ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದ ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಭೀಕರ ಸ್ಫೋಟ ಸಂಭವಿಸಿ, ಅವರು ಮತ್ತು ಅವರ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿದ್ದ ಮಗುವಿನ ಸಮೇತ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದರು. ಅವರೊಂದಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಇಬ್ಬರು ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ ಈ ಘಟನೆ, ಚಿತ್ರರಂಗ ಹಾಗೂ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಆಳವಾದ ಶೋಕವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಿತು.
ಸೌಂದರ್ಯ ಅವರ ಜೀವನವನ್ನು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ತಾಕುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಅವರ ಗರ್ಭಧಾರಣೆಯ ಬದುಕು ಕೂಡ ಈ ದುರ್ಘಟನೆಯೊಂದಿಗೆ ನಾಶವಾಗಿದೆ. ಅವರು ಬಾಲಿವುಡ್ ಹಾಗೂ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಕನ್ನಡ, ತಮಿಳು, ತೆಲುಗು, ಮಲಯಾಳಂ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಮೆಚ್ಚಿಗೆಯ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದರು. ಸೂರ್ಯವಂಶಂ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ ಎದುರು ನಟಿಸಿದ “ರಾಧಾ” ಪಾತ್ರವು ಅವರ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೋರಿಸಿತು.
ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ವಿಮಾನ ಪೈಲಟ್ ಅಗತ್ಯ ಆರೋಹಣ ವೇಗವನ್ನು ತಲುಪಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದೇ ಅಪಘಾತ ಸಂಭವಿಸಿತು ಎಂದು ಮೂಲ ವರದಿಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ. ಆದರೆ 20 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ, ಕೆಲವು ಮೂಲಗಳು ಈ ಅಪಘಾತ ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಮಾನ ದುರಂತವಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಸಂಭವಿಸಿರಬಹುದು ಎಂದು ಶಂಕೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿವೆ.
ಈ ಘಟನೆಯಿಂದ, ಸೌಂದರ್ಯ ಅವರ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿದ್ದ ಮಗು ಕೂಡ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿತು. ಈ ಘಟನೆ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ದುಃಖವನ್ನುಂಟುಮಾಡಿತು. 20 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕವೂ, ಈ ದುರ್ಘಟನೆ ಮತ್ತು ಗರ್ಭಿಣಿಯ ಸೌಂದರ್ಯದ ಸಾವಿನ ಸತ್ಯವನ್ನು ಜನರ ಕುತೂಹಲ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಿದೆ. ನಟಿ ಸೌಂದರ್ಯ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದಾಗ ಅವರು ಏಳು ತಿಂಗಳ ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಅವರ ಕನಸಿನ ಕೂಸು ಹೊರರುವ ಮೊದಲೇ ಸ್ವತಃ ತಾವೇ ಜೀವನದ ಪಯಣವನ್ನು ಮುಗಿಸಿದರು. ಆದರೂ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಅತ್ಯುನ್ನತ ನಟನೆಯ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಮೂಲಕ ಸೌಂದರ್ಯ ಇಂದಿಗೂ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ.