"ಆ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಬದಲಿಸಿದ್ದರೆ ಸೌಂದರ್ಯ ಸಾಯುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ" ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಅಸಲಿ ಸತ್ಯ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ನಿರ್ದೇಶಕ

actress Soundarya: ಚಿತ್ರರಂಗವನ್ನು ಬೆಳಗಿಸಿದ ಸುಂದರಿ ನಟಿ ಸೌಂದರ್ಯ, ಏಪ್ರಿಲ್ 17, 2004 ರಂದು ಕೇವಲ 32 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ನಂದ್ಯಾಲ್ ಬಳಿ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ನಿಧನರಾದರು, ಇಂದಿಗೂ ಕೂಡ ಅವರ ಅಗಲಿಕೆ ಚಿತ್ರೋದ್ಯಮಕ್ಕೆ ತುಂಬಲಾರದ ನಷ್ಟ. ಈ ಅಪಘಾತವನ್ನು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ದುರಂತ ಘಟನೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಇವೆಲ್ಲವುಗಳ ನಡುವೆ ಅವರ ಸಾವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಾಗ ಚರ್ಚೆಗಳು ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿದ್ದವು, ಇತ್ತೀಚಗೆ ನಿರ್ದೇಶಕ ರಾಜೇಂದ್ರ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯಗಳು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ವೈರಲ್ ಆಗಿವೆ. ಆ ದಿನ ಮೋಹನ್ ಬಾಬು ಎಂದಿನಂತೆ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿದ್ದಿದ್ದರೆ, ಸೌಂದರ್ಯ ಸಾಯುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಟಾಲಿವುಡ್ನ ಆ ಕಾಲದ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋಗಳ ಜೊತೆ ನಟಿಸಿದ್ದ ಸೌಂದರ್ಯ, ತೆಲುಗು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅಳಿಸಲಾಗದ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೌಂದರ್ಯ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರ `ಶಿವ ಶಂಕರ್` ನಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಮೋಹನ್ ಬಾಬು ನಾಯಕ. ಇದನ್ನು ಕಪುಗಂಟಿ ರಾಜೇಂದ್ರ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಚಿತ್ರದ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಾಗ, ಸೌಂದರ್ಯಾ ಅನುಮತಿ ಪಡೆದು ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಹೋದರು. ಹೋಗಿ ಬರುವಾಗ ಈ ಅಪಘಾತ ಸಂಭವಿಸಿತು. ನಿರ್ದೇಶಕ ರಾಜೇಂದ್ರ ಅವರು ಮೋಹನ್ ಬಾಬು ಅವರಿಂದಾಗಿ ನಾವು ಸೌಂದರ್ಯಾ ಅವರನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡೆವು ಎಂದು ಸಂವೇದನಾಶೀಲ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದರು. ಅವರ ತಪ್ಪು ಸೌಂದರ್ಯಾ ಅವರ ಜೀವನವನ್ನೇ ಕಸಿದುಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
"ಶಿವಶಂಕರ್" ಚಿತ್ರದ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಮೋಹನ್ ಬಾಬು. ಸೌಂದರ್ಯ ಅವರಿಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡದಿದ್ದರೆ, ಅವರು ಈಗ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಜೀವಂತವಾಗಿರುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. "ನಿರ್ಮಾಪಕ ಮೋಹನ್ ಬಾಬು ಶೂಟಿಂಗ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಅನುಮತಿ ನೀಡಲಿಲ್ಲ. ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಚಾರವಿದ್ದ ಕಾರಣ ಮಾತ್ರ ಅವರು ಸೌಂದರ್ಯ ಅವರಿಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡಿದರು. ಅವರು ಅನುಮತಿ ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದರೆ, ಅವರು ಬದುಕುಳಿಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಚಿತ್ರ ಸರಿಯಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಸೌಂದರ್ಯ ಅವರ ಸಾವಿನಿಂದಾಗಿ ವಿಫಲವಾಯಿತು" ಎಂದು ರಾಜೇಂದ್ರ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರು. ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ನೆಟಿಂಟಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ. ಸೌಂದರ್ಯ ಅವರ ಸಾವು ಅವರ ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಎಂದಿಗೂ ಮುಗಿಯದ ದುರಂತ. ಅವರು ಕೇವಲ ನಟಿಯಲ್ಲ, ಅಸಾಧಾರಣ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಅವರ ನೆನಪುಗಳು ಚಲನಚಿತ್ರ ಪ್ರೇಮಿಗಳ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಉಳಿಯುತ್ತವೆ.