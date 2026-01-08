English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Entertainment
  • 24ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯಾಗದೇ 3 ಮಕ್ಕಳ ತಾಯಿಯಾದ ಕನ್ನಡದ ನಟಿ..! ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌ ಫುಲ್‌ ಹ್ಯಾಪಿ

24ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯಾಗದೇ 3 ಮಕ್ಕಳ ತಾಯಿಯಾದ ಕನ್ನಡದ ನಟಿ..! ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌ ಫುಲ್‌ ಹ್ಯಾಪಿ

Actress facts : ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಸೌಂದರ್ಯವಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಪ್ರತಿಭೆ ಮತ್ತು ಗುಣ ಸಹ ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಅದರಂತೆ ಈ ಚೆಲುವೆ ಸೌಂದರ್ಯದಲ್ಲಿ ಅತಿಲೋಕ ಸುಂದರಿ, ಅಭಿನಯದಲ್ಲಿ ಈಕೆಯನ್ನು ಸರಿಗಟ್ಟುವರಿಲ್ಲ ಎನ್ನಬಹುದು. ನೃತ್ಯದಲ್ಲೂ ಮುಂದು.. ಇಷ್ಟೇಲ್ಲಾ ಗುಣಗಳಿರುವ ಈಕೆಗೆ ಮದುವೆಯಾಗದೇ ಮೂರು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ.. ಹೇಗೆ ಅಂತೀರಾ.. ಇಂಟ್ರಸ್ಟಿಂಗ್‌ ಸ್ಟೋರಿ ಇಲ್ಲಿದೆ..

Written by - Krishna N K | Last Updated : Jan 8, 2026, 08:33 PM IST
    • ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಸೌಂದರ್ಯವಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಪ್ರತಿಭೆ ಮತ್ತು ಗುಣ ಸಹ ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
    • ಈ ಚೆಲುವೆ ಸೌಂದರ್ಯದಲ್ಲಿ ಅತಿಲೋಕ ಸುಂದರಿ, ಅಭಿನಯದಲ್ಲಿ ಈಕೆಯನ್ನು ಸರಿಗಟ್ಟುವರಿಲ್ಲ ಎನ್ನಬಹುದು.
    • ಇಷ್ಟೇಲ್ಲಾ ಗುಣಗಳಿರುವ ಈಕೆಗೆ ಮದುವೆಯಾಗದೇ ಮೂರು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ..

Trending Photos

RCB ಗೋಲ್ಡನ್‌ ಗರ್ಲ್‌ ಮತ್ತಷ್ಟು..ಮತ್ತಷ್ಟು ಗ್ಲಾಮರ್‌.. ಸ್ಟನ್ನಿಂಗ್‌ ಲುಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ ಫೋಟೋಸ್‌!
camera icon5
RCB ಗೋಲ್ಡನ್‌ ಗರ್ಲ್‌ ಮತ್ತಷ್ಟು..ಮತ್ತಷ್ಟು ಗ್ಲಾಮರ್‌.. ಸ್ಟನ್ನಿಂಗ್‌ ಲುಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ ಫೋಟೋಸ್‌!
ನಿಮ್ಮ ಹಲ್ಲುಗಳ ನಡುವೆ ಅಂತರವಿದೆಯೇ..? ಹಾಗಿದ್ರೆ ನೀವು ದುರಾದೃಷ್ಟವಂತರು.. ಕಾರಣ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ..
camera icon6
Gap Between Teeth
ನಿಮ್ಮ ಹಲ್ಲುಗಳ ನಡುವೆ ಅಂತರವಿದೆಯೇ..? ಹಾಗಿದ್ರೆ ನೀವು ದುರಾದೃಷ್ಟವಂತರು.. ಕಾರಣ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ..
ಹಿತ್ತಲಲ್ಲಿರುವ ಈ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಪೇಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿ ನೆತ್ತಿಗೆ ಹಚ್ಚಿದರೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್‌ ಆಗಿ ಕಡು ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ ಬಿಳಿ ಕೂದಲು
camera icon6
White Hair Remedies
ಹಿತ್ತಲಲ್ಲಿರುವ ಈ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಪೇಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿ ನೆತ್ತಿಗೆ ಹಚ್ಚಿದರೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್‌ ಆಗಿ ಕಡು ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ ಬಿಳಿ ಕೂದಲು
Toxic ಟೀಸರ್‌ನಲ್ಲಿ ಯಶ್‌ ಕೈಯಲ್ಲಿರುವ ಟ್ಯಾಟೂ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತೆ..? ಅದರಲ್ಲೇ ಅಡಗಿದೆ ಚಿತ್ರದ ನಿಗೂಢತೆ
camera icon5
Yash
Toxic ಟೀಸರ್‌ನಲ್ಲಿ ಯಶ್‌ ಕೈಯಲ್ಲಿರುವ ಟ್ಯಾಟೂ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತೆ..? ಅದರಲ್ಲೇ ಅಡಗಿದೆ ಚಿತ್ರದ ನಿಗೂಢತೆ
24ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯಾಗದೇ 3 ಮಕ್ಕಳ ತಾಯಿಯಾದ ಕನ್ನಡದ ನಟಿ..! ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌ ಫುಲ್‌ ಹ್ಯಾಪಿ

Actress Sreeleela life story : ಆ ಚೆಲುವೆ ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ.. ಶ್ರೀಲೀಲಾ. ಕನ್ನಡ, ತೆಲುಗು ಜೊತೆಗೆ ತಮಿಳು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಶ್ರೀಲೀಲಾ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದರು. 2017 ರಲ್ಲಿ, ಅವರು 'ಚಿತ್ರಗದ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಾಲ ಕಲಾವಿದೆಯಾಗಿ ಸಿನಿ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. 

Add Zee News as a Preferred Source

2019 ರಲ್ಲಿ, ಅವರು ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರ 'ಕಿಸ್' ಮೂಲಕ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದರು. 2021 ರಲ್ಲಿ, ರೋಷನ್ ನಾಯಕನಾಗಿ ನಟಿಸಿದ 'ಪೆಲ್ಲಿ ಸಂಧಡಿ' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಅವರು ತೆಲುಗು ಪ್ರವೇಶಿಸಿ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಟಾಲಿವುಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.  

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಟಾಸ್ಕ್‌ ವೇಳೆ ಜಾರಿ ಬಿದ್ದ ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡ..! ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲುತ್ತಾ ರಾಜಮಾತೆ ಆಟ..?

ಶ್ರೀಲೀಲಾ ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಚಿತ್ರದಿಂದಲೇ ಸಿನಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಹತ್ತಿರವಾದರು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ, ಈ ನಟಿಯ ನೃತ್ಯ ಕೌಶಲ್ಯವು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿತು. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಶ್ರೀಲೀಲಾಗೆ ಒಂದರ ನಂತರ ಒಂದರಂತೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಬರಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದವು. ಪ್ರಸ್ತುತ ನಟಿ ತೆಲುಗು, ತಮಿಳಿನ ಸಾಲು ಸಾಲು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಪುಷ್ಪ 2 ರಲ್ಲಿ 'ಕಿಸ್ಸಿಕ್' ಎಂಬ ಸ್ಪೇಷಲ್‌ ಗೀತೆಯ ಮೂಲಕ ತೆರೆ ಮೇಲೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು ಮೋಡಿ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಈಗ ಅವರು ಬಾಲಿವುಡ್‌ಗೆ ಕಾಲಿಡಲು ಸಿದ್ಧರಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅನುರಾಗ್ ಬಸು ನಿರ್ದೇಶದನ ಮುಂಬರುವ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಆರ್ಯನ್ ಜೊತೆಗೆ ನಟಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಯಶ್‌ ಜೊತೆ ಕಾರಿನೊಳಗಿದ್ದ ಟಾಕ್ಸಿಕ್‌ ಬ್ಯೂಟಿ ಇವರೇ ನೋಡಿ..

ಸೌಂದರ್ಯ, ನಟನೆಯಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಗುಣದಲ್ಲೂ ಮುಂದಿರುವ ಶ್ರೀಲೀಲಾ, ಮೂರು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ದತ್ತು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು, 24ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ತಾಯಿಯಾದರು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಶ್ರೀಲೀಲಾ ನಟಿಸುತ್ತಿರುವ ಪರಾಶಕ್ತಿ ಚಿತ್ರವು ಜನವರಿ 10 ರಂದು ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಹಬ್ಬದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ.

About the Author

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

ACTRESSSreeleelaSreeleela kidsSreeleela moviessreeleela new movies

Trending News