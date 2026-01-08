24ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯಾಗದೇ 3 ಮಕ್ಕಳ ತಾಯಿಯಾದ ಕನ್ನಡದ ನಟಿ..! ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌ ಫುಲ್‌ ಹ್ಯಾಪಿ

Actress Sreeleela life story : ಆ ಚೆಲುವೆ ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ.. ಶ್ರೀಲೀಲಾ. ಕನ್ನಡ, ತೆಲುಗು ಜೊತೆಗೆ ತಮಿಳು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಶ್ರೀಲೀಲಾ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದರು. 2017 ರಲ್ಲಿ, ಅವರು 'ಚಿತ್ರಗದ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಾಲ ಕಲಾವಿದೆಯಾಗಿ ಸಿನಿ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು.
2019 ರಲ್ಲಿ, ಅವರು ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರ 'ಕಿಸ್' ಮೂಲಕ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದರು. 2021 ರಲ್ಲಿ, ರೋಷನ್ ನಾಯಕನಾಗಿ ನಟಿಸಿದ 'ಪೆಲ್ಲಿ ಸಂಧಡಿ' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಅವರು ತೆಲುಗು ಪ್ರವೇಶಿಸಿ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಟಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಶ್ರೀಲೀಲಾ ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಚಿತ್ರದಿಂದಲೇ ಸಿನಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಹತ್ತಿರವಾದರು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ, ಈ ನಟಿಯ ನೃತ್ಯ ಕೌಶಲ್ಯವು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿತು. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಶ್ರೀಲೀಲಾಗೆ ಒಂದರ ನಂತರ ಒಂದರಂತೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಬರಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದವು. ಪ್ರಸ್ತುತ ನಟಿ ತೆಲುಗು, ತಮಿಳಿನ ಸಾಲು ಸಾಲು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಪುಷ್ಪ 2 ರಲ್ಲಿ 'ಕಿಸ್ಸಿಕ್' ಎಂಬ ಸ್ಪೇಷಲ್ ಗೀತೆಯ ಮೂಲಕ ತೆರೆ ಮೇಲೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು ಮೋಡಿ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಈಗ ಅವರು ಬಾಲಿವುಡ್ಗೆ ಕಾಲಿಡಲು ಸಿದ್ಧರಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅನುರಾಗ್ ಬಸು ನಿರ್ದೇಶದನ ಮುಂಬರುವ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಆರ್ಯನ್ ಜೊತೆಗೆ ನಟಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.
ಸೌಂದರ್ಯ, ನಟನೆಯಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಗುಣದಲ್ಲೂ ಮುಂದಿರುವ ಶ್ರೀಲೀಲಾ, ಮೂರು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ದತ್ತು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು, 24ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ತಾಯಿಯಾದರು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಶ್ರೀಲೀಲಾ ನಟಿಸುತ್ತಿರುವ ಪರಾಶಕ್ತಿ ಚಿತ್ರವು ಜನವರಿ 10 ರಂದು ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಹಬ್ಬದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ.