ಮದುವೆಯಾಗದೇ ಮೂರು ಮಕ್ಕಳ ತಾಯಿಯಾದ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟಿ! 23 ವರ್ಷದ ಈ ಯಂಗ್‌ ಹಿರೋಯಿನ್‌ಗೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಫುಲ್‌ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್‌

Actress Sreeleela: ನಟಿ ಶ್ರೀಲೀಲಾ 23ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮೂವರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಾಯಿ ಆಗುವ ಮೂಲಕ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಶಾಕ್‌ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.   

Written by - Deepa A Reddy | Last Updated : Nov 10, 2025, 12:43 PM IST
  • ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಜನಪ್ರಿಯ ನಟಿ ಶ್ರೀಲೀಲಾ ಬಾಲಿವುಡ್‌ಗೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ.
  • ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಅವರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪೋಸ್ಟ್‌ಗಾಗಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
  • ಶ್ರೀಲೀಲಾ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ನಟ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಆರ್ಯನ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಹೊಸ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ.

ಮದುವೆಯಾಗದೇ ಮೂರು ಮಕ್ಕಳ ತಾಯಿಯಾದ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟಿ! 23 ವರ್ಷದ ಈ ಯಂಗ್‌ ಹಿರೋಯಿನ್‌ಗೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಫುಲ್‌ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್‌

Actress Sreeleela: ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಜನಪ್ರಿಯ ನಟಿ ಶ್ರೀಲೀಲಾ ಬಾಲಿವುಡ್‌ಗೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಆಕರ್ಷಕ ನಗು ಮತ್ತು ನಟನಾ ಕೌಶಲ್ಯದಿಂದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಮೋಡಿ ಮಾಡಿರುವ ಶ್ರೀಲೀಲಾ ಈಗಾಗಲೇ ತಮಿಳು ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

'ಪುಷ್ಪ 2' ಚಿತ್ರದ "ಕಿಶ್ಕ್" ಹಾಡಿನ ಮೂಲಕ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾದ ಶ್ರೀಲೀಲಾ, ಆ ನಂತರ ಒಂದೇ ಬಾಟಲಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ತಾರಾಪಟ್ಟ ಗಳಿಸಿದರು. ಅವರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿಯೂ ತುಂಬಾ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಅವರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪೋಸ್ಟ್‌ಗಾಗಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಶ್ರೀಲೀಲಾ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ನಟ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಆರ್ಯನ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಹೊಸ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರವು ಜನಪ್ರಿಯ ಬಾಲಿವುಡ್ ಸರಣಿ 'ಆಶಿಕಿ'ಯ ಭಾಗವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಹೊಸ ಜೋಡಿಯನ್ನು ಪ್ರಣಯ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನೋಡಲು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ತುಂಬಾ ಉತ್ಸುಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಗುರುತೇ ಸಿಗದಂತಹ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಶವವಾಗಿ ಪತ್ತೆಯಾದ ಯುವ ನಟ! ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮಾಡಿದ ಪ್ರಯತ್ನಗಳೆಲ್ಲವೂ ವ್ಯರ್ಥ..

ತಮ್ಮ ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ನಟನಾ ಕೌಶಲ್ಯದ ಜೊತೆಗೆ, ಶ್ರೀಲೀಲಾ ತಮ್ಮ ಔದಾರ್ಯಕ್ಕೂ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕೇವಲ 22 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ, ಅವರು ಅನಾಥಾಶ್ರಮದಿಂದ ಇಬ್ಬರು ಹುಡುಗಿಯರನ್ನು ದತ್ತು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ತಾಯಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಪ್ರಸ್ತುತ ಮತ್ತೊಂದು ಹುಡುಗಿಯನ್ನು ದತ್ತು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಅವರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿನ ಕೆಲವು ಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದಾಗಿಯೋ ಅಥವಾ ಅವರ ಸ್ವಂತ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಏನಾದರೂ ಕಾರಣವೋ ಎಂದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಇನ್ನೂ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ನಟಿ ಇನ್ನೂ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಉತ್ತರವನ್ನು ನೀಡಿಲ್ಲ. ಶ್ರೀಲೀಲಾ ಯಾವುದೇ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ನೀಡದಿದ್ದರೂ, ಅನೇಕರು ಅವರನ್ನು ಹೊಗಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರು ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು ಸಾಕು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರಸ್ತುತ ಶ್ರೀಲೀಲಾ ಶಿವಕಾರ್ತಿಕೇಯನ್ ಜೊತೆ ತಮಿಳು ಚಿತ್ರ ಪರಾಶಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರವು 2026 ರ ಜನವರಿ 14 ರಂದು ಪೊಂಗಲ್‌ಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ಚಿತ್ರದ ಪ್ರಚಾರಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿವೆ. ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಸುಧಾ ಕೊಂಗರ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ಡಾನ್ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ. ಜಿ.ವಿ. ಪ್ರಕಾಶ್‌ಕುಮಾರ್ ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರವು ಜಿ.ವಿ. ಪ್ರಕಾಶ್‌ಕುಮಾರ್ ಅವರ 100 ನೇ ಚಿತ್ರವಾಗಿದೆ.

ಶ್ರೀಲೀಲಾ ತಮ್ಮ ಚಲನಚಿತ್ರ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರ 'ಕಿಸ್' ಮೂಲಕ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಇಂದು, ಅವರು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದಿಂದ ಬಾಲಿವುಡ್‌ಗೆ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಲಿವುಡ್‌ಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಮೊದಲೇ, ಶ್ರೀಲೀಲಾ ಅವರಿಗೆ ಅಪಾರ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗವಿದೆ. ಅವರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನೋಟ ಮತ್ತು ಫೋಟೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಚರ್ಚೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಜೈಲಿನ ವಿಡಿಯೋ ರಿಲೀಸ್ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ ವುಡ್ ನಟನಿಗೆ ಸಂಕಷ್ಟ..! ನಟ ದರ್ಶನ್ ದರ್ಶನ್ ಆಪ್ತ ಧನ್ವೀರ್‌ಗೆ ಸಿಸಿಬಿ ಡ್ರಿಲ್‌

