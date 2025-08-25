English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

"ರಾತ್ರಿಯ ವೇಳೆ ನಾನೊಬ್ಬಳೇ ಮಲಗಲಾರೆ".. ನಟಿ ಶ್ರೀಲೀಲಾ ಶಾಕಿಂಗ್‌ ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್‌ ವೈರಲ್‌

Actress Sreeleela: ನಟಿ ಶ್ರೀಲೀಲಾ ಅವರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮಾಡಿರುವ ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳು ವೈರಲ್‌ ಆಗುತ್ತಿವೆ.  

Written by - Deepa A Reddy | Last Updated : Aug 25, 2025, 02:48 PM IST
  • ಶ್ರೀಲೀಲಾ ಪ್ರಸ್ತುತ ಟಾಲಿವುಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ತಿಳಿದಿದೆ.
  • ಟಾಲಿವುಡ್ ಮತ್ತು ಬಾಲಿವುಡ್ ಎರಡರಲ್ಲೂ ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್‌ಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
  • ನಟ ಜಗಪತಿ ಬಾಬು ನಡೆಸಿಕೊಡುವ 'ಜಯಮ್ಮು ನಿಶ್ಚಿತಾಮುರ' ಎಂಬ ಟಾಕ್ ಶೋಗೆ ಹಾಜರಾಗಿದ್ದರು.

"ರಾತ್ರಿಯ ವೇಳೆ ನಾನೊಬ್ಬಳೇ ಮಲಗಲಾರೆ".. ನಟಿ ಶ್ರೀಲೀಲಾ ಶಾಕಿಂಗ್‌ ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್‌ ವೈರಲ್‌

Actress Sreeleela: ಸ್ಟಾರ್ ನಾಯಕಿ ಶ್ರೀಲೀಲಾ ಪ್ರಸ್ತುತ ಟಾಲಿವುಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ತಿಳಿದಿದೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ, ಅವರು ಸತತ ಎರಡು ಸಿನಿಮಾಗಳು ಬ್ಯಾಕ್‌ ಟು ಬ್ಯಾಕ್‌ ಹಿಟ್‌ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಲಿವುಡ್‌ಗೂ ಕೂಡ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಶ್ರೀಲೀಲಾ ಸಾಲು ಸಾಲು ಸಿನಿಮಾಗಳ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೂ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನೂ ಕೂಡ ನಿಭಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಮೊದಲ ಹಿಂದಿ ಚಿತ್ರ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ಅವರು ಪ್ರಸ್ತುತ ಟಾಲಿವುಡ್ ಮತ್ತು ಬಾಲಿವುಡ್ ಎರಡರಲ್ಲೂ ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್‌ಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಅವರು ಸಮಯ ಸಿಕ್ಕಾಗಲೆಲ್ಲಾ ಸಂದರ್ಶನಗಳಿಗೆ ಹಾಜರಾಗುತ್ತಾರೆ.

ಶ್ರೀಲೀಲಾ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಟಾಲಿವುಡ್ ಹಿರಿಯ ನಟ ಜಗಪತಿ ಬಾಬು ನಡೆಸಿಕೊಡುವ 'ಜಯಮ್ಮು ನಿಶ್ಚಿತಾಮುರ' ಎಂಬ ಟಾಕ್ ಶೋಗೆ ಹಾಜರಾಗಿದ್ದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ತಮ್ಮ ತಾಯಿ ಸ್ವರ್ಣಲತಾ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಅವರು ಭಾವುಕರಾದರು. ಶ್ರೀಲೀಲಾ ಅವರನ್ನು ಜಗಪತಿ ಬಾಬು ಅವರು "ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ದೂರು ಇದೆ. ನೀವು ಯಾವಾಗಲೂ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ "ಅಮ್ಮ ಅಮ್ಮ" ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತೀರಾ? ನೀವು ಏನು ಕೇಳಿದರೂ ಅಥವಾ ನೀವು ಏನು ಹೇಳಬೇಕೆಂದರೂ ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿಯನ್ನು ಕೇಳಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳುವುದು ನಿಜವೇ?" ಎಂದು ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಶ್ರೀಲೀಲಾ ಉತ್ತರಿಸಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಭಾರೀ ನಷ್ಟ.. ನಟ ದಿನೇಶ್ ಮಂಗಳೂರು ನಿಧನ

"ಇದು ನನ್ನ ತಾಯಿಯ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಬಂದಿದೆ. ಈಗಲೂ ಸಹ, ನಾನು ನನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ನಾನೇ ಮಾಡಬಲ್ಲೆ ಎಂದು ನಾನು ನಂಬುವುದಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರತ್ಯೇಕತೆ ಇಲ್ಲ. ನನ್ನ ತಾಯಿ ಇಲ್ಲದೆ, ನಾನು ಏನೂ ಅಲ್ಲ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ 6 ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ, ನನ್ನ ತಾಯಿ ಇಲ್ಲದೆ ನನಗೆ ನಿದ್ರೆ ಬರುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ತಾಯಿ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಬಳಿ ಇರಬೇಕು. ನಾನು ಒಬ್ಬಂಟಿಯಾಗಿ ಮಲಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ತಾಯಿ ನನ್ನ ಪಕ್ಕ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ನನಗೆ ನಿದ್ರೆಯ ಅರ್ಧದಲ್ಲೆ ಎಚ್ಚರವಾಗುತ್ತದೆ, ಬಯವಾಗುತ್ತದೆ."

"ನಾನು ಹೊರಾಂಗಣ ಚಿತ್ರೀಕರಣಕ್ಕೆ ಹೋದರೂ, ನನ್ನ ತಾಯಿ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ನನ್ನ ತಾಯಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವುದು ಕಷ್ಟ. ನಾನು ನನ್ನ ತಾಯಿಯನ್ನು ಅಮ್ಮ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇನೆ. ನನ್ನ ತಾಯಿಗೆ ಹೇಳದೆ ನಾನು ಎಂದಿಗೂ ಏನನ್ನೂ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ನನ್ನ ತಾಯಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ಜಗಪತಿ ಬಾಬುಗೆ ಹೇಳಿದರು"

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:"ಪೊದೆಯ ಹಿಂದೆ ಬಟ್ಟೆ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದೆ" ಶಾಕಿಂಗ್‌ ಅನುಭವ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟಿ!

Deepa A Reddy

ದೀಪಾ ಎ. ಅವರು 2025ರಿಂದ Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಬಿಸಿನೆಸ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಬರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಅವರು ಟ್ರೈನಿ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

